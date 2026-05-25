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Fußball-WM

Fußball-WM: Spanien verzichtet auf Profis von Real Madrid

Erstmals in der Geschichte:Spanien verzichtet auf Profis von Real Madrid bei WM

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Mit Jungstar Lamine Yamal, aber ohne Spieler von Real Madrid geht Europameister Spanien bei der Fußball-WM auf die nächste Titeljagd.

Spaniens Nationaltrainer Luis De La Fuente verkündet in Madrid seinen WM Kader

Spaniens Nationaltrainer Luis De La Fuente nominierte für die Fußball-Weltmeisterschaft acht Barca-Profis.

Quelle: ddp

Angeführt von Jungstar Lamine Yamal nimmt die spanische Fußball-Nationalmannschaft den zweiten WM-Titel ins Visier. Cheftrainer Luis de la Fuente stellte in Madrid sein 26-köpfiges Aufgebot für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko vor.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM-Kaderbekanntgabe am 21.05.2026.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seinen Kader für die Fußball-WM 2026 bekannt gegeben. Die ZDF-Sportmoderatoren Zschiedrich und Kaben analysieren.

21.05.2026 | 19:12 min

Leverkusener Grimaldo dabei

Zum Kader zählen unter anderem Alejandro Grimaldo von Bundesligist Bayer Leverkusen, Marc Cucurella vom FC Chelsea und Mittelfeld-Stratege Rodri von Manchester City.

Der 18 Jahre alte Yamal, der zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laborierte, ist einer von acht Spielern vom nationalen Meister FC Barcelona.

"Länderspiegel": Sendungslogo.

In drei Wochen beginnt die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada, doch die Stimmung ist gedämpft. Einige Fans boykottieren das Turnier, kritisieren Trumps Einreisepolitik und hohe Ticketpreise.

23.05.2026 | 4:33 min

Von Barças großem Rivalen Real Madrid steht kein Profi im WM-Aufgebot - zum ersten Mal in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft. Auch auf Rechtsverteidiger Daniel Carvajal, für den es die letzte Saison bei Real war, verzichtete der 64 Jahre alte de la Fuente.

Bundestrainer Julian Nagelsmann

Bundestrainer Nagelsmann hat den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Manuel Neuer soll die Nummer 1 bei der WM werden.

21.05.2026 | 2:28 min

Auftakt gegen Kap Verde

Der Weltmeister von 2010 startet am 15. Juni in Atlanta gegen den klaren Außenseiter und WM-Neuling Kap Verde in das Turnier. In Gruppe H sind die weiteren Gegner Saudi-Arabien am 21. Juni ebenfalls in Atlanta und der zweimalige Weltmeister Uruguay am 27. Juni in Zapopan nahe Guadalajara.

Portugals Cristiano Ronaldo jubelt nach seinem Treffer gegen Ungarn.

Portugals Cristiano Ronaldo steht vor seiner sechsten Fußball-WM. Brasiliens Neymar vor seinem Comeback für die Selecao nach drei Jahren.

19.05.2026 | 0:18 min

Vor vier Jahren scheiterte Spanien schon im Achtelfinale am Überraschungsteam Marokko. Nach dem Rücktritt von Luis Enrique gelang dessen Nachfolger de la Fuente der erfolgreiche Umbruch. Bei der EM 2024 in Deutschland holte seine Auswahl den Titel.

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:Mission Sommermärchen

Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio im Beitrag "Der WM-Kader des DFB-Teams in der Analyse" am 21.05.2026 um 15:34 Uhr.
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