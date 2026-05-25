Fußball-WM: Spanien verzichtet auf Profis von Real Madrid

Mit Jungstar Lamine Yamal, aber ohne Spieler von Real Madrid geht Europameister Spanien bei der Fußball-WM auf die nächste Titeljagd.

Spaniens Nationaltrainer Luis De La Fuente nominierte für die Fußball-Weltmeisterschaft acht Barca-Profis. Quelle: ddp

Angeführt von Jungstar Lamine Yamal nimmt die spanische Fußball-Nationalmannschaft den zweiten WM-Titel ins Visier. Cheftrainer Luis de la Fuente stellte in Madrid sein 26-köpfiges Aufgebot für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko vor.

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Leverkusener Grimaldo dabei

Zum Kader zählen unter anderem Alejandro Grimaldo von Bundesligist Bayer Leverkusen, Marc Cucurella vom FC Chelsea und Mittelfeld-Stratege Rodri von Manchester City.

Der 18 Jahre alte Yamal, der zuletzt an einer Oberschenkelverletzung laborierte, ist einer von acht Spielern vom nationalen Meister FC Barcelona.

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Von Barças großem Rivalen Real Madrid steht kein Profi im WM-Aufgebot - zum ersten Mal in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft. Auch auf Rechtsverteidiger Daniel Carvajal, für den es die letzte Saison bei Real war, verzichtete der 64 Jahre alte de la Fuente.

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Auftakt gegen Kap Verde

Der Weltmeister von 2010 startet am 15. Juni in Atlanta gegen den klaren Außenseiter und WM-Neuling Kap Verde in das Turnier. In Gruppe H sind die weiteren Gegner Saudi-Arabien am 21. Juni ebenfalls in Atlanta und der zweimalige Weltmeister Uruguay am 27. Juni in Zapopan nahe Guadalajara.

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