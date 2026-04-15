Champions League: Spektakel in München - Bayern im Halbfinale

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League. In einem spektakulären Rückspiel reichte ein knapper Sieg gegen Real Madrid.

Die Viertelfinal-Rückspiele der Champions League mit Bayern München - Real Madrid, FC Arsenal - Sporting Lissabon, FC Liverpool - Paris St.-Germain und Atletico Madrid - FC Barcelona. 15.04.2026

Der FC Bayern München steht im Halbfinale der Champions League. Nach dem 2:1-Hinspielerfolg gewann der Rekordmeister auch ein spektakuläres Rückspiel mit 4:3 (2:3). Luis Diaz und Michael Olise sorgten kurz vor Schluss für die entscheidenden Treffer.

Bayern-Trainer Vincent Kompany vertraute wenig überraschend auf dieselbe Startelf wie im Hinspiel vor rund einer Woche. Die Startelf Madrids auf der anderen Seite war historisch: Erstmals in der Königsklassen-Geschichte der Madrilenen stand kein Spanier in der Startelf.

Zwei Torwartfehler direkt zu Beginn

Die Bayern - und vor allem Manuel Neuer - erwischten einen absoluten Alptraum-Start. Der im Hinspiel noch überragende Torhüter spielte einen schlimmen Fehlpass in die Füße von Arda Güler. Der Madrilene zögerte nicht lang und versenkte den Ball aus rund 30 Metern im leeren Bayern-Tor. Es war keine Minute gespielt und der Vorsprung des deutschen Rekordmeisters aus dem Hinspiel egalisiert.

Überzahl eiskalt ausgenutzt: Luiz Diaz' Tor in der 89. Minute bringt den Bayern gegen Real nach einer Achterbahnfahrt das erlösende 3:3. Michael Olise setzt dem Spiel mit dem 4:3 die Krone auf. 15.04.2026 | 2:59 min

Doch die diese Saison so überragenden Münchner antworteten direkt. Bei einer knapp vors Tor geschlagenen Kimmich-Ecke verschätzte sich Real-Keeper Andryi Lunin und Aleksandar Pavlovic durfte aus zwei Metern vollkommen frei einnicken (6.). Zwei Torwartfehler, zwei Tore, keine zehn Minuten gespielt - es versprach ein spannender Abend zu werden.

Güler traumhaft per Freistoß

Der Ausgleich gab den Gastgebern Sicherheit. Sie kontrollierten das Spiel und schnürten die Gäste in der eigenen Hälfte ein - es fehlten zunächst jedoch echte Möglichkeiten.

Die nächste gute Chance für den FCB gab es dann in der 27. Minute. Den Schuss von Kimmich von der rechten Strafraumkante konnte Lunin aber entschärfen. Stattdessen ging Real erneut in Führung. Einen Freistoß aus rund 20 Metern schlenzte Arda Güler traumhaft in den rechten Winkel - auch hier sah Neuer wieder nicht gut aus (29.).

Luis Diaz kurz vor der Pause, Harry Kane kurz danach und ein überragender Manuel Neuer: Bayern München gewann bei Real Madrid das Viertelfinal-Hinspiel mit 2:1. 08.04.2026 | 2:59 min

Kane gleicht aus, Mbappé trifft noch vor der Pause

Doch erneut hatte der FCB die passende Antwort parat. Dayot Upamecano bediente mit einem starken Pass aus dem Halbfeld Harry Kane. Der drehte sich um und hämmerte das Leder ansatzlos aus rund zehn Metern ins rechte untere Eck (38.).

Der Pausenstand war damit aber noch nicht hergestellt - in einer spektakulären ersten Hälfte hatte Real das Schlusswort. Nach Ballgewinn schaltete Real schnell um, Vinicius Jr. bediente den recht frei stehenden Mbappé, der unter Neuer durch zum 3:2-Halbzeitstand vollendete (42.).

Schwungvoll auch nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel machten die Bayern so schwungvoll weiter, wie sie aufgehört hatten. Luis Diaz' Abschluss wurde im letzten Moment geblockt (46.), Upamecanos Kopfball bei der anschließenden Ecke ging knapp über das Tor Madrids.

Manuel Neuer überzeugt in der Champions League gegen Real mit Top-Leistung. Sollte der Keeper nicht doch mit zur WM fahren? ZDF-Expertin Friederike Kromp schätzt die Lage ein. 09.04.2026 | 1:57 min

Auch die Gäste kamen zu einer großen Chance auf den nächsten Treffer. Nach einem starken vertikalen Ball scheiterte Mbappé freistehend aus kurzer Distanz an Neuer (55.).

Die Bayern übernahmen in der Folge wieder vermehrt die Kontrolle über das Spiel und kamen durch Diaz (62.), Olise (68.) oder Upamecano (75.) auch zu weiteren Möglichkeiten. Real konzentrierte sich auf die Defensive und blieb durch vereinzelte Nadelstiche weiter gefährlich.

Drama in der Schlussphase

Nachdem das Spiel sich langsam der Verlängerung näherte, wurde es in der Schlussphase noch einmal dramatisch. In der 86. Minute gab der eingewechselte Eduardo Camavinga den Ball nach Abpfiff nicht schnell genug her.

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Schiedsrichter Vincic zeigte zunächst die gelbe Karte, merkte jedoch beim Weggehen, dass er Camavinga schon Gelb gegeben hatte. So flog der junge Franzose mit Gelb-Rot vom Platz.

Diaz und Olise entscheiden das Spiel

Die Bayern drängten nun aufgrund der Überzahl doch noch auf das direkte Weiterkommen - Luis Diaz vollendete in der 89. Minute aus zentraler Position wuchtig ins rechte Eck. Als Michael Olise in der 4. Minute der Nachspielzeit alles klarmachte, stand die Münchner Arena Kopf.

Real stand indes beim Schiedsrichter und beschwerte sich über den wohl entscheidenden Platzverweis. Doppeltorschütze Güler sah nach dem Spiel noch die rote Karte

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