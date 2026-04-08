Champions League-Viertelfinale:Bayern München besiegt Real Madrid – die Pressestimmen
Der FC Bayern München und Real Madrid lieferten im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals ein begeisterndes Spiel. Die Pressestimmen.
Spanien
Marca: "Mbappé schenkt Real einen Hoffnungsschimmer gegen eine Klasse-Mannschaft. In München ist ein Wunder nötig. Real Madrid hat es schon einmal geschafft. Und wir sprechen hier von Europa. Alles ist möglich."
AS: "Hoffnungsvolles Ende eines schlechten Tages. Eine Stunde lang war Real Madrid dem überragenden FC Bayern München hilflos ausgeliefert, kämpfte sich am Ende zurück, hätte beinahe noch ein Unentschieden geholt und ist vor dem Rückspiel in München weiterhin im Rennen. Neuer zeigte eine heldenhafte Leistung."
Mundo Deportivo: "Bayern München stürmt das Santiago Bernabéu und ist auf Kurs, das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Real Madrid muss erneut eine seiner typischen Aufholjagden hinlegen, um im Rennen zu bleiben."
Sport: "Der FC Bayern hält Real Madrid am Rande des Abgrunds am Leben. Die deutsche Mannschaft setzte sich im Bernabéu dank der Tore von Luis Díaz und Kane durch, Mbappé glich aus - der einzige Treffer gegen die Glanzleistung von Neuer."
England
The Guardian: "Eine weitere wilde Nacht im Santiago Bernabéu schien erneut auf ein kaum zu glaubendes Ende hinauszulaufen, auf eines dieser verrückten Comebacks, doch am Ende hielt Bayern München stand und sorgte stattdessen für die Aussicht auf ein ganz besonderes Rückspiel.
The Athletic: "Vincent Kompany und seine Spieler verließen den Rasen im Bernabéu in Feierlaune, dass sie am Ende teilweise sogar frustriert gewesen sein dürften, nur mit einem Ein-Tor-Vorsprung nach Bayern zurückzukehren, sagt alles darüber, wie gut sie gespielt haben - bis zu einem gewissen Punkt."
BBC: "Harry Kane traf bei seinem Comeback nach Verletzung mit einem super Schuss. Bayern München behielt die Oberhand im Viertelfinale gegen Real Madrid mit einem beeindruckenden Hinspielsieg im Bernabéu."
Italien
Gazzetta dello Sport: "Überlegen und mit zwei Toren vorn, doch Mbappé hält alles offen. Real gegen Bayern k.o. - in der ersten Runde."
Portugal
A Bola: "Bayern beendet eine 14 Jahre lange Durststrecke im Bernabéu gegen Real. Ein großartiges Spiel im Bernabéu, in dem noch viel, viel mehr Tore hätten fallen können, das aber mit einem 2:1-Sieg für die Bayern endete."
Schweiz
"Blick": "Spektakel im Hinspiel - Real-Geschenke machen die Bayern happy. Mann des Spiels war allerdings Manuel Neuer."
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