Norwegen gewinnt mit 2:1 (0:0) gegen Brasilien und kickt den WM-Rekordsieger aus dem Turnier. Beide Tore erzielte Norwegens Lebensversicherung, der Topstürmer Erling Haaland.

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Der unaufhaltsame Torgigant Erling Haaland hat die stolze Fußballnation Brasilien in tiefe Trauer gestürzt und Norwegens Nationalteam zum größten WM-Erfolg seiner Geschichte geführt. Durch das 2:1 (0:0) gegen den Rekordweltmeister erreichten die Skandinavier erstmals überhaupt das Viertelfinale und unterstrichen ihren Status als "Angstgegner" der Selecao.

Haaland mit einem Doppelpack (80. und 90.) erlöste Norwegen, das die einzige Nation bleibt, gegen die Brasilien schon gespielt, aber in fünf Partien noch nie gewonnen hat. Nicht zuletzt, weil Bruno Guimaraes (14.) in East Rutherford einen Foulelfmeter vergab. Der Anschluss durch einen weiteren Strafstoß, den Neymar verwandelte (90.+10), kam zu spät.

Ancelotti versuchte es mit "Anti-Haaland-Plan"

Während das WM-Abenteuer für Haaland am Samstag in Miami mit einem Duell mit Co-Gastgeber Mexiko oder England weitergeht, verlängert sich die Leidenszeit der brasilianischen Anhänger von 24 Jahren ohne WM-Titel. Es ist das schlechteste Abschneiden eines brasilianischen Teams seit 1990.

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Die Brasilianer von Trainer Carlo Ancelotti hatten sich fest vorgenommen, ihren Europa-Fluch zu brechen. Seit dem bis dato letzten WM-Triumph 2002 gegen Deutschland gewann die Selecao in der K.o.-Phase gegen keinen europäischen Gegner mehr. Für das Duell mit Norwegens Urgewalt im Sturm legte sich Ancelotti jedoch keinen "Anti-Haaland-Plan" zurecht.

Neymar zunächst wieder auf der Bank

Der italienische Coach vertraute seiner Mannschaft, die allerdings einen schlechten Start erwischte. Der Treffer des Norwegers Patrick Berg zählte zwar aufgrund einer Abseitsstellung nicht (3.), Guimaraes scheiterte dafür mit einem schwachen Strafstoß an Örjan Nyland. Kristoffer Ajer hatte Matheus Cunha von den Beinen geholt, Schiedsrichter Ismail Elfath (USA) benötigte die Videobilder, um auf den Punkt zu zeigen.

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Neymar saß zunächst einmal mehr auf der Bank, Raphinha nach zweiwöchiger Verletzungspause dagegen wieder. Sie sahen eine dominante Selecao, die durch ihren Starangreifer Vinicius Júnior (40.) eine weitere Chance vergab, aber auch gefährliche Konter Norwegens, bei denen Martin Ödegaard (35.) und Haaland sich annäherten (37.). Alisson Becker reagierte dazu stark bei der besten Gelegenheit der Skandinavier durch Ödegaard (45.+3).

Späte Tore durch Haaland und Neymar

Norwegen fand immer besser ins Spiel, obwohl in Alexander Sörloth der bis dahin auffälligste Spieler zur Pause in der Kabine geblieben war. Ancelotti reagierte auf die Probleme seines Teams und brachte zunächst Jungstar Endrick, der bei seiner ersten Aktion die Riesenchance zur Führung liegen (59.) ließ, und etwas später Altstar Neymar. Die Fans tobten.

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Die Kontrolle wechselte in einer mitunter rasanten Partie immer wieder die Seite. Der starke Nyland parierte gegen Gabriel (62.), dafür verpasste Haaland (67.) auf der Gegenseite eine Hereingabe nur knapp. Nach einer Flanke war er spät aber zur Stelle und erzielte seinen sechsten WM-Treffer.

Brasilien drängte nun, doch Nyland lenkte kurz vor dem Ende eine verunglückte Bogenlampe von Ajer an den Pfosten (85.). Auf der anderen Seite sorgte Haaland mit einem satten Flachschuss für die Entscheidung.

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Quelle: SID