Brasilien: "Gut gefüllter Tool-Kasten ohne prägnante Philosophie”

Brasilien gehört trotz starker Individualisten nicht mehr zur absoluten Weltspitze. Professor Daniel Memmert analysiert, was das Spiel der "Selecao" prägt und was fehlt.

Sechzehntelfinale Brasilien vs Japan Quelle: action press

Professor Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule (DSHS) Köln ist derzeit im Rahmen von Forschungskooperationen bei der WM in den USA auf Reisen. Für ZDFheute nimmt er die spannendsten Teams der WM unter die Lupe. Im dritten Teil seiner Analysereihe beschäftigt sich der Studiengangsleiter des Masters Spielanalyse an der DSHS mit Brasilien. Für die Analyse wurden alle Vorrundenspiele plus das Sechzehntelfinale herangezogen.

Systematik: Verschiedene Spielprinzipien

"Im 4-2-3-1-Spielaufbau zeigen die Brasilianer insgesamt ein modernes flexibles Spiel mit verschiedenen Spielprinzipien wie situatives hohes Pressing, Gegenpressing-Elemente nach kreativen Aktionen sowie Chip-Bällen auf den zweiten Pfosten", schätzt Memmert ein.

"Man hat das Gefühl, sie besitzen einen gut gefüllten taktischen Tool-Kasten, aus dem sie situativ ihre Waffen auswählen, ohne dass man ein komplettes taktisches Profil oder prägnante Spielphilosophie erkennen kann."

Die Brasilianer haben einen gut gefüllten taktischen Tool-Kasten, aus dem sie situativ auswählen, ohne dass man ein komplettes taktisches Profil oder prägnante Spielphilosophie erkennen kann. 03.07.2026 | 0:16 min

Spielanlage von Brasilien: Gefahr über die Außenspieler

Dennoch sei das Spiel der "Selecao" mit dem Ball "eher langweilig und nicht so flexibel" wie bei anderen Teams. Beispielsweise werde die Assistzone nicht konsequent bespielt, so Memmert. Bevorzugt versuche das Team von Trainerlegende Carlo Ancelotti, über die Außen Gefahr auszustrahlen. "Das ergibt sich alleine daraus, dass mit Vinicius Junior ein Hochveranlagter quasi aus keiner Chance auch gegen Marokkos starken Sechser Neil El Anynaoui immer ein Tor machen kann", bewertet der Taktikforscher.

Überhaupt sei die individuelle Qualität der Einzelspieler extrem hoch. Beispielsweise Endrick von Lyon sowie Rayan von Bournemouth, die im Spiel gegen Haiti eingewechselt wurden, haben Marktwerte von 40 bis 60 Millionen Euro.

Bevorzugt versucht das Team über die Außen Gefahr auszustrahlen. Das ergibt sich alleine daraus, dass mit Vinicius Junior ein Hochveranlagter quasi aus keiner Chance immer ein Tor machen kann. 03.07.2026 | 0:17 min

Kreativspiel: Platz für Tiefenläufe generieren

Der Neuner Matheus Cunha, analysiert der Kölner Sportwissenschaftler, lässt sich aus der Spitze immer wieder ins Mittelfeld fallen, um Platz für Tiefenläufe der Außenspieler wie beim 3:0 gegen Haiti zu generieren.

"Zudem wird das Zentrum immer wieder von Danilo überladen, der von seiner rechten Außenverteidiger-Position ins Zentrum zieht. Das ist vergleichbar mit Nathaniel Brown beim DFB-Team", sagt Memmert.

Matheus Cunha lässt sich aus der Spitze immer wieder ins Mittelfeld fallen, um Platz für Tiefenläufe der Außenspieler zu generieren. Zudem wird das Zentrum immer wieder von Danilo überladen. 03.07.2026 | 0:28 min

Defensivtaktik: Sechser Casemiro unterstützt Innenverteidiger

"In der Defensive lässt sich der zentrale Sechser Casemiro immer wieder bis zurück in die Fünferkette zwischen die Innenverteidiger zurückfallen, um dort gegen den Ball mit zu unterstützen, beziehungsweise das Spiel mit aufzubauen", betont Memmert.

Die Qualität der beiden Innenverteidiger Gabriel vom FC Arsenal und Marquinhos von Paris St. Germain - beides Champions-League-Finalisten - sei ohnehin extrem hoch.

In der Defensive lässt sich der zentrale Sechser Casemiro immer wieder bis zurück in die Fünferkette zwischen die Innenverteidiger zurückfallen, um dort gegen den Ball mit zu unterstützen,. 03.07.2026 | 1:01 min

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