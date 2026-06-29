WM 2026: Brasilien trifft mit Jungstar Rayan auf Japan

Kniffliges Sechzehntelfinale gegen Japan:Brasiliens Hoffnung: Ein Jungstar für den sechsten Stern
von Frank Hellmann, Basking Ridge
Wer braucht Neymar oder Raphinha? Auch dank des 19-jährigen Sturmtalents Rayan wächst beim Rekordweltmeister Brasilien vor dem K.-o.-Duell gegen Japan die Zuversicht.
Im Pressesaal mit den schwarzen Ledersesseln, gleich neben dem brasilianischen Teamhotel "The Ridge", war das Gelächter groß. Vorn auf dem Podium saß Rayan Vitor Simplício Rocha, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Rayan. Als der schüchterne Jungstar der Seleção beantworten sollte, ob er den besten japanischen Spieler kenne, sagte er: "Não!" Nein.
Was aber bitte fürs WM-Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan in Houston (Montag 19:00 Uhr, live im ZDF) nichts bedeuten solle, schob der 19-Jährige nach.
Carlo Ancelotti werde seine Arbeit noch erledigen. "Der Trainer zeigt uns noch viel vom Gegner." Und dann wisse er auch Bescheid.
Beim AFC Bournemouth trainiert Rayan bald Marco Rose
Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn sich ein Hoffnungsträger vor seinem fünften Länderspiel keinen großen Kopf macht. Wo Superstar Neymar noch nicht fit für einen Startelfeinsatz ist und Ausnahmestürmer Raphinha noch eine Oberschenkelverletzung auskuriert, rückt im Angriff ein neues Gesicht in den Fokus. Vinicius Junior kann ja auch nicht alles alleine erledigen.
Wer ist die Nummer 26 des Kaders? Aufgewachsen in Rio de Janeiro, ausgebildet bei Vasco da Gama, wechselte Rayan im Januar dieses Jahres für 35 Millionen Euro zu AFC Bournemouth in die Premier League. Dort überzeugte er mit Tempo, Technik und Tordrang sofort. Trotzdem hatte nicht jeder seine WM-Berufung erwartet.
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Seinem Vereinstrainer Andoni Iraola - danach übernimmt Marco Rose - ist er genauso dankbar wie Nationalcoach Ancelotti: "Er spricht viel mit uns. Die Defensive beginnt bei uns ganz vorne. Zuerst kommt die Verteidigung, dann der Angriff." Es scheint, als habe nicht nur er diese Lehre verinnerlicht.
Die italienische Denke ist bei Brasilien verankert
Alles beruht beim Italiener auf einer guten Organisation. Erst einmal muss das Gefüge stabil stehen. Bei Brasiliens Titelgewinn bei der WM 1994 in den USA war das ganz ähnlich: Damals orchestrierte Carlos Dunga auf dem Feld als verlängerter Arm von Carlos Alberto Parreira ein Ensemble, das sich selbst im Finale gegen Italien bis zum Elfmeterschießen dem Spektakel verweigerte. Tritt die aktuelle Generation in diese großen Fußstapfen?
Der pragmatische Ansatz ist nicht zu übersehen. "Don Carlo" führt die Superstars gerne mit langer Leine, wenn die Gegenleistung auf dem Platz stimmt. In Basking Ridge, in den Somerset Hills von New Jersey, hat der Rekordweltmeister eine Wohlfühloase gefunden. Mitten in einer gutbürgerlichen Gegend, fernab der Hektik von New York.
Noch ist der sechste Stern bei Brasilien nur gestrichelt gezeichnet
Im Teamcamp steht überall auf Plakaten und Leuchtwänden: "É proibido sonhar pequeno". Es ist verboten, klein zu träumen. Der sechste Stern ist übrigens vorsichtig gestrichelt angedeutet.
Der letzte WM-Gewinn ist schließlich 24 Jahre her. Es kann nicht schaden, wenn neue Spieler dazukommen, die das Trauma der Halbfinal-Schmach gegen Deutschland 2014 oder das Scheitern im Elfmeterschießen gegen Kroatien 2022 nicht miterlebt haben. Anders als Neymar, der beide Male die zentrale Figur des Teams bildete.
Rayan erlebt dieser Tage seinen eigenen WM-Traum. Freunde und Familie seien ganz stolz, dass der Sammelbildhersteller Panini in der zweiten Auflage sein Konterfei ins Programm genommen habe - in der ersten Fassung fehlte sein Klebebild. "Ich habe viele Fotos davon erhalten", erzählt er mit einem breiten Lächeln.
Doch die K.-o.-Runde eines Turniers sei tückisch: "Man macht einen Fehler - und man ist raus. Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel ist." Auch noch ohne die Namen der Japaner.
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