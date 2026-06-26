Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Brasilien gegen Japan

26.06.2026 | 13:20 |

Spannung bei der WM 2026: Brasilien spielt gegen Japan in Houston (Houston-Stadion). Anpfiff ist am 29.06.2026 um 19:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.