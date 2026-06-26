Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Zweiter Gruppe I
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Spannung bei der WM 2026: Elfenbeinküste spielt gegen Zweiter Gruppe I in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Di, 30.06., 19:00 Uhr
Dallas
Elfenbeink.
CIV
-:-
Zweiter Gr. I
ZGI
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
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Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Elfenbeinküste
- 0
- Siege Zweiter Gruppe I
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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