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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Zweiter Gruppe I

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Elfenbeinküste gegen Zweiter Gruppe I

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Spannung bei der WM 2026: Elfenbeinküste spielt gegen Zweiter Gruppe I in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 19 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Di, 30.06., 19:00 Uhr
Dallas
Elfenbeink.
CIV
Elfenbeinküste
-:-
Zweiter Gruppe I
Zweiter Gr. I
ZGI

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Elfenbeinküste
    0
    Siege Zweiter Gruppe I
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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