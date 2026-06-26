Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Niederlande gegen Marokko

26.06.2026 | 13:34 |

Spannung bei der WM 2026: Sieger Niederlande spielt gegen Marokko in Monterrey (Monterrey-Stadion). Anpfiff ist am 30.06.2026 um 03:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.