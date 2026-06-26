  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 Sechzehntelfinale im Liveticker: Australien gegen Zweiter Gruppe G

Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Australien gegen Zweiter Gruppe G

|

Spannung bei der WM 2026: Australien spielt gegen Zweiter Gruppe G in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

Quelle: ZDF/BrandNew
Fr, 03.07., 20:00 Uhr
Dallas
Australien
AUS
Australien
-:-
Zweiter Gruppe G
Zweiter Gr. G
ZGG

Liveticker

Der Liveticker hat noch nicht begonnen.

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Australien
    0
    Siege Zweiter Gruppe G
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus