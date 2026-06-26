Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: Australien gegen Zweiter Gruppe G
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Spannung bei der WM 2026: Australien spielt gegen Zweiter Gruppe G in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Fr, 03.07., 20:00 Uhr
Dallas
Australien
AUS
-:-
Zweiter Gr. G
ZGG
Liveticker
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 0
- Siege Australien
- 0
- Siege Zweiter Gruppe G
- 0
- Torverhältnis
- 0 : 0
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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