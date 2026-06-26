Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: Australien gegen Zweiter Gruppe G

26.06.2026 | 14:02 |

Spannung bei der WM 2026: Australien spielt gegen Zweiter Gruppe G in Dallas (Dallas-Stadion). Anpfiff ist am 03.07.2026 um 20 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.