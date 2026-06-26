Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale:Im Liveticker: USA gegen Bosnien-Herzegowina
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Spannung bei der WM 2026: Die USA spielen im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 02.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 02.07., 02:00 Uhr
San Francisco Bay Area
USA
USA
-:-
Bosnien-H.
BIH
Liveticker
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Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 3
- Siege USA
- 2
- Siege Bosnien-Herzegowina
- 0
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 5 : 3
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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