Fußball-WM 2026 | Sechzehntelfinale : Im Liveticker: USA gegen Bosnien-Herzegowina

26.06.2026 | 13:52 |

Spannung bei der WM 2026: Die USA spielen im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina in San Francisco Bay Area (San-Francisco-Bay-Area-Stadion). Anpfiff ist am 02.07.2026 um 02:00 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.