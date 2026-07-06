Rekord-Weltmeister Brasilien muss weiter auf den ersten WM-Titel seit 2002 warten. Nach dem Aus gegen Norwegen trägt das Land Trauer. Für Neymar war es das letzte Länderspiel.

Brasilien nach dem WM-Aus schon wieder am Boden

Tränen bei Neymar: Mitspieler versuchen den früheren Weltstar nach dem Aus gegen Norwegen zu trösten. Quelle: Imago

Neymar saß auf dem Rasen im Stadion von East Rutherford und weinte. Er weinte und weinte und weinte. Mitspieler versuchten noch den Rückkehrer zu trösten, doch es half nichts.

Am Boden zerstört zog sich der 34-Jährige sein Trikot über das Gesicht - das Achtelfinal-Aus von Brasilien bei der Fußball-WM gegen Norwegen stürzte das fußballverrückte Land in tiefe Trauer. Schon wieder.

Die norwegischen Wikinger gegen die Selecao, Erling Haaland gegen Vini Junior: In New Jersey steigt eines der Top-Duelle des Achtelfinales. Welcher Superstar macht den Unterschied? 06.07.2026 | 11:41 min

Kapitän Marquinhos: Vier Jahre bis zur nächsten Chance

"Wir müssen uns bei allen entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben", sagte Kapitän Marquinhos nach dem 1:2 (0:0) gegen die von Doppeltorschütze Erling Haaland angeführten Skandinavier.

"Wir haben vier Jahre bis zur nächsten WM und hoffen dann, dass wir da gewinnen." Es wäre für die Selecao der siebte Anlauf seit dem letzten Titelgewinn 2002, um endlich den sechsten WM-Stern zu holen.

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Neymar kündigt Abschied aus der Selecao an

Der 34 Jahre alte Neymar wird dann nicht mehr dabei sein. Unmittelbar nach dem erneuten Scheitern kündigte der frühere Barca- und PSG-Star seinen Rücktritt aus der Nationalelf an.

Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. „ Neymar erklärt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Genau am gleichen Ort im Stadion vor den Toren von New York hatte Neymar 2010 sein erstes Länderspiel bestritten. Insgesamt lief er 130 Mal für sein Land auf und erzielte dabei 80 Tore. Er ist damit vor Pelé Rekordtorschütze der Selecao. Der Traum eines WM-Titels bleibt dem 34-Jährigen aber verwehrt.

Schon beim Turnier in Mexiko, Kanada und den USA spielte der inzwischen wieder in der Heimat beim FC Santos unter Vertrag stehende Altstar keine große Rolle mehr. Infolge einer Wadenverletzung fiel Neymar zunächst aus und kam dann nur noch zu zwei Kurzeinsätzen.

Ancelotti: Niederlage muss uns Ansporn sein

Trainer Carlo Ancelotti hatte die Nominierung des 34-Jährigen mit der Erfahrung begründet. Nach dem Aus erklärte der Italiener, der die Selecao im Vorjahr übernommen hatte: "Wir werden diese Niederlage nehmen und wir werden sie als Treibstoff für den neuen Zyklus nutzen. Solange ich leidenschaftlich bin, werde ich diesen Job weitermachen."

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Quelle: dpa, SID, ZDF