Neymar weint und kündigt Rücktritt an:Brasilien nach dem WM-Aus schon wieder am Boden
Rekord-Weltmeister Brasilien muss weiter auf den ersten WM-Titel seit 2002 warten. Nach dem Aus gegen Norwegen trägt das Land Trauer. Für Neymar war es das letzte Länderspiel.
Neymar saß auf dem Rasen im Stadion von East Rutherford und weinte. Er weinte und weinte und weinte. Mitspieler versuchten noch den Rückkehrer zu trösten, doch es half nichts.
Am Boden zerstört zog sich der 34-Jährige sein Trikot über das Gesicht - das Achtelfinal-Aus von Brasilien bei der Fußball-WM gegen Norwegen stürzte das fußballverrückte Land in tiefe Trauer. Schon wieder.
Kapitän Marquinhos: Vier Jahre bis zur nächsten Chance
"Wir müssen uns bei allen entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben", sagte Kapitän Marquinhos nach dem 1:2 (0:0) gegen die von Doppeltorschütze Erling Haaland angeführten Skandinavier.
"Wir haben vier Jahre bis zur nächsten WM und hoffen dann, dass wir da gewinnen." Es wäre für die Selecao der siebte Anlauf seit dem letzten Titelgewinn 2002, um endlich den sechsten WM-Stern zu holen.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Neymar kündigt Abschied aus der Selecao an
Der 34 Jahre alte Neymar wird dann nicht mehr dabei sein. Unmittelbar nach dem erneuten Scheitern kündigte der frühere Barca- und PSG-Star seinen Rücktritt aus der Nationalelf an.
Genau am gleichen Ort im Stadion vor den Toren von New York hatte Neymar 2010 sein erstes Länderspiel bestritten. Insgesamt lief er 130 Mal für sein Land auf und erzielte dabei 80 Tore. Er ist damit vor Pelé Rekordtorschütze der Selecao. Der Traum eines WM-Titels bleibt dem 34-Jährigen aber verwehrt.
Schon beim Turnier in Mexiko, Kanada und den USA spielte der inzwischen wieder in der Heimat beim FC Santos unter Vertrag stehende Altstar keine große Rolle mehr. Infolge einer Wadenverletzung fiel Neymar zunächst aus und kam dann nur noch zu zwei Kurzeinsätzen.
Ancelotti: Niederlage muss uns Ansporn sein
Trainer Carlo Ancelotti hatte die Nominierung des 34-Jährigen mit der Erfahrung begründet. Nach dem Aus erklärte der Italiener, der die Selecao im Vorjahr übernommen hatte: "Wir werden diese Niederlage nehmen und wir werden sie als Treibstoff für den neuen Zyklus nutzen. Solange ich leidenschaftlich bin, werde ich diesen Job weitermachen."
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Mehr zur WM
Das Achtelfinale auf einen Blick:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026