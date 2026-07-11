Henry Graf und Lisa Tertsch haben beim Triathlon in Hamburg in ihren jeweiligen Rennen das Podest erreicht. Die Siege gingen nach Australien und Frankreich.

Triathlon der Spitzenklasse aus Hamburg im ZDF - die Wettbewerbe der Frauen und der Männer. Reporter: Martin Schneider, Moderation: Lena Kesting 11.07.2026 | 146:39 min

Henry Graf hat beim fünften Saisonrennen der World Triathlon Championship Series (WTCS) in Hamburg seinen zweiten Podestplatz der Saison erreicht. Der 24-Jährige musste sich in der Hansestadt nur dem Australier Matthew Hauser und dem WM-Führenden Vasco Vilaca aus Portugal geschlagen geben. Tim Hellwig, Olympiasieger mit der Mixed-Staffel 2024, wurde Neunter (+26 Sekunden).

Ich kann zufrieden sein. Es war von vorne bis hinten ein gutes Rennen und ich habe mich taktisch gut verhalten. „ Triathlet Henry Graf nach seinem dritten Platz

"Die zwei Jungs vorne sind noch ein bisschen stärker, aber ich bin guter Dinge, dass ich da auch noch hinkommen kann irgendwann", sagte Graf nach dem Rennen im ZDF.

Nur denkbar knapp geschlagen: Lisa Tertsch Quelle: Witters

Tertsch nur fünf Sekunden hinter der Siegerin

Bei den Frauen erreichte Lisa Tertsch den zweiten Platz. Die 27-jährige Offenbacherin lief mit nur fünf Sekunden Rückstand hinter der Französin Leonie Periault über die Ziellinie am Hamburger Rathausplatz.

Dafür, dass ich erst am Donnerstagabend angereist bin, hat das super funktioniert. „ Lisa Tertsch nach dem Rennen im ZDF

In den vergangenen drei Wochen hatte sie an der Universität in Boston einen Sommerkurs für ihren Masterabschluss absolviert.

Der Schnellste in Hamburg: Matthew Hauser aus Australien Quelle: Witters

Graf auf dem Rad fantastisch unterwegs

Nach dem Schwimmen, das die Athleten vom Jungfernstieg aus 750 Meter durch die Binnenalster führte, lag Graf zunächst mit 21 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang 21. Doch mit einer starken Leistung auf dem Rad kämpfte er sich nach vorne und wechselte mit einer Spitzengruppe von 26 Athleten als Führender.

Sieger Hauser, der schon das Rennen in Yokohama gewinnen konnte, initiierte den Zielsprint und lief mit drei Sekunden Vorsprung vor Vilaca über die Ziellinie am Hamburger Rathausmarkt, Graf kam mit acht Sekunden Rückstand ins Ziel.

05.07.2026 | 1:23 min

Graf Vierter in der Gesamtwertung

Bereits beim Saisonauftakt in Samarkand/Usbekistan hatte Graf mit dem zweiten Platz eine Topplatzierung gefeiert. In der WM-Gesamtwertung liegt er nach fünf von neun Rennen auf dem vierten Platz, Hellwig belegt Rang 13. Lisa Tertsch verbesserte sich auf Platz drei und hat weiterhin gute Chancen auf die anvisierte Titelverteidigung.

Die WTCS krönt am Ende der Serie den Athleten und die Athletin mit den meisten Punkten aus neun Saisonrennen zum Weltmeister und zur Weltmeisterin. Am Sonntag steht in Hamburg die Mixed-Staffel (17 Uhr/ZDF-Livestream) auf dem Programm.

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Quelle: SID