Fußball-WM: Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Spanien steht nach Frankreich als zweiter Halbfinalist fest. Am Abend stehen sich Norwegen und England gegenüber, in der Nacht Argentinien und die Schweiz.

Das ist bei der WM passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

Frankreich hat es vorgemacht, Spanien ist nachgezogen. Nun treffen die beiden Titelaspiranten im Halbfinale direkt aufeinander. Im Viertelfinale gegen die Belgier kassierte der Europameister aus Spanien sein erstes Gegentor bei dieser WM.

Damit endete auch die WM-Rekordserie für Keeper Unai Simón nach 649 Minuten. Letztmals war der spanische Torwart bei einer Endrunde von dem Japaner Ao Tanaka beim 1:2 in der Gruppenphase der WM in Katar 2022 bezwungen worden.

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Heute Abend (23:00 Uhr) spielen England mit Harry Kane und Norwegen mit Erling Haaland den dritten Halbfinalisten aus, in der Nacht zu Sonntag (03:00 Uhr) stehen sich Argentinien mit Lionel Messi und die Schweiz gegenüber.

Das ist bei der WM passiert

Mikel Merino hat Spanien nach einem Geduldsspiel ins WM-Halbfinale gegen Frankreich geschossen. Beim 2:1 (1:1) im Viertelfinale gegen Belgien traf der eingewechselte Profi vom FC Arsenal in der 88. Minute zum Siegtor und sorgte für den ersten Einzug Spaniens in die Top-Vier seit dem WM-Titel vor 16 Jahren.

Im Los-Angeles-Stadion hatte Fabián Ruiz (30.) für den Europameister das 1:0 erzielt. Belgien kam durch Charles De Ketelaere zum 1:1 (41.) und traf damit als erstes Team bei dieser Weltmeisterschaft gegen Spaniens Torwart Unai Simón. Bei Merinos Siegtor patzte Belgiens eingewechselter Keeper Senne Lammens. Für Spanien kommt es nun am 14. Juli in Dallas zum Kracher der Turnier-Favoriten gegen Frankreich.

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Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

England hofft auf Kane

Im dritten Viertelfinale der WM kommt es heute Abend zum Duell der beiden Top-Stürmer Harry Kane und Erling Haaland. England will bei diesem Turnier endlich den zweiten Titel nach 1966 klar machen. Der Weg zum Ziel führt am Samstag jedoch über starke Norweger.

Die Hoffnungen im Königreich schürt vor allem Kane mit bislang sechs Turnier-Treffern, aber auch Jude Bellingham lieferte schon viermal für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel.

Norwegen bestätigt Status als Geheimfavorit

Das Team von Trainer Stale Solbakken sollten die Engländer definitiv nicht unterschätzen. Norwegen hat im bisherigen WM-Verlauf gezeigt, warum schon vor Beginn der Begriff des Geheimfavoriten die Runde machte.

Bei ihrer ersten WM seit 28 Jahren haben sich die Spieler um Haaland (sieben Turnier-Tore) regelrecht in einen Rausch gesiegt. Spätestens seit dem 2:1 gegen Brasilien im Achtelfinale ist dem Team alles zuzutrauen.

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Argentiniens Messi-Abhängigkeit frappierend

Auf dem Papier dürfte für den Titelverteidiger nichts anbrennen - doch die zwei durchwachsenen Auftritte in den K.-o.-Runden haben Zweifel aufkommen lassen. Die Abhängigkeit in der Offensive von Lionel Messi war zuletzt riesengroß, die Defensive ungewohnt wackelig.

Schweiz muss Manzambi-Ausfall verkraften

Die Schweiz ist gegen Argentinien klarer Außenseiter und hat mit dem erstmaligen Viertelfinal-Einzug seit der Heim-WM 1954 schon jetzt die Erwartungen weit übertroffen. Noch nie waren die Eidgenossen in einem Halbfinale. Ihre Hoffnung ist, dass Argentinien wieder Probleme mit der Favoritenrolle bekommt. Verzichten muss die Schweiz auf den verletzten Top-Torschützen Johan Manzambi.

Analyse

Von den acht Viertelfinalisten kamen sechs aus Europa. Nur Marokko (inzwischen an Frankreich gescheitert) und Argentinien durchbrechen die europäische Dominanz. Dafür gibt es Gründe.

Zitat des Tages

Beim DFB ist nach dem frühen Ausscheiden das große Stühlerücken angesagt. Personalentscheidungen stehen an. Im Gespräch für einen Posten in verantwortungsvoller Position: ZDF-Fußballexperte Per Mertesacker. Dieser sagte am Abend im ZDF-Studio:

Ich glaube, ich bin wirklich etwas gewachsen in den vergangenen Tagen, weil es natürlich immer schön ist, positives Echo zu erhalten von den Fußball-Größen dieses Landes. „ Per Mertesacker, knapp zwei Meter groß

Es wird ein spannender WM-Abend und eine ebenso spannende Nacht werden. Harry Kane, Erling Haaland, Lionel Messi: Welcher Topstar bleibt auf der Strecke, welcher schafft es ins Halbfinale?

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion