WM: Sechs Teams im Viertelfinale - Warum Europa dominiert

Die USA träumten vom Titel, Kap Verde schockte Spanien, Marokko glänzte bis zum Viertelfinale - doch in der Crunchtime der Fußball-WM dominieren wieder europäische Mannschaften.

Norwegen rudert sich bei der WM spektakulär durch das Turnier. Auch mit dem Rauswurf Brasiliens im Achtelfinale unterstreichen die Wikinger die Stärke der Europäer bei diesen Titelkämpfen. Quelle: Witters | VegardWivestadGroett

Die Fußball-Welt staunte nicht schlecht, als die Exoten aus Kap Verde oder der DR Kongo das Geschehen der Fußball-WM 2026 aufmischten und Teams wie Spanien oder auch Portugal in Bedrängnis brachten.

Was zunächst wie eine nachträgliche Bestätigung für die Aufblähung des Teilnehmerfeldes daher kam, hat sich bis zum Viertelfinale relativiert. Die Außenseiter spielen keine Rolle mehr. Warum ist das so? Und haben die anderen Konföderationen zumindest aufgeholt?

Nach dem Achtelfinalsieg über Brasilien hält die Begeisterung der norwegischen Fans an, die mit ihrer "Viking Row" für Furore sorgen. Erfunden von einem Grundschullehrer, rudert die ganze Nation. 08.07.2026 | 2:17 min

Asien ist die große Enttäuschung der WM

Die asiatischen beziehungsweise ozeanischen Mannschaften sind sicherlich die größte Enttäuschung. Von neun gestarteten Teams erreichten nur zwei, Japan und Australien, das Sechzehntelfinale, wo dann Schluss war. Gerade bei Japan vermisst man die Weiterentwicklung. Bei der Heim-WM 2002 erreichte man erstmals die K.-o.-Phase, doch dort hat man immer noch kein Spiel gewonnen. Brasilien im Sechzehntelfinale zu bekommen, mag Lospech gewesen sein, doch Japan führte und spielte danach ängstlich.

Brasilien und Japan bestritten das zweite WM-Sechzehntelfinale bei diesem Turnier. Die Entscheidung fiel erst in der allerletzten Minute. 29.06.2026 | 8:49 min

Auf Klubebene ist die Entwicklung längst weiter, viele Japaner sind Führungsspieler in ihren Teams von der Bundesliga bis zur Premier League. Umso erstaunlicher ist es, dass die Nationalmannschaft es einfach nicht umsetzen kann.

Afrika: Neun von zehn Teams überstehen Gruppenphase

Neun von zehn afrikanischen Mannschaften überstanden die Gruppenphase. Ein afrikanischer Weltmeister "ist nur noch eine Frage der Zeit", sagte Südafrikas Trainer Hugo Broos. Im Achtelfinale standen allerdings nur noch Ägypten und Marokko, für Letztere war im Viertelfinale gegen Frankreich das Turnier zu Ende.

Topfavorit gegen Geheimfavorit: Das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko hat alle Zutaten für ein Topspiel. Können die Afrikaner die französische Staroffensive stoppen? 10.07.2026 | 7:16 min

Es stellt sich also die Frage, warum die afrikanischen Teams den Schwung aus der Gruppenphase nicht mitnehmen konnten. Eine klare Antwort gibt es nicht. Was auffällt: Das Aus ereilte die Mannschaften oft in der Schlussphase. Kap Verde (an Argentinien) und der Senegal (Belgien) scheiterten erst in der Verlängerung. Südafrika (Kanada) und Ägypten (Argentinien) kassierten das entscheidende Tor in der Nachspielzeit und die DR Kongo (England) sowie die Elfenbeinküste (Norwegen) weniger als fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit.

Der DFB-Vorrundengegner Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Geheimfavorit Norwegen. Die Zuschauer in Dallas sahen ein Spiel der Traumtore. 30.06.2026 | 8:30 min

Marokko ist die einzige afrikanische Mannschaft, für die momentan mehr möglich ist. Vor vier Jahren war das Team im Halbfinale, nun scheiterte es am Top-Favoriten. Allerdings sind hier die Verbindungen nach Europa eng. 18 der 26 Spieler in Marokkos Kader wurden in Europa geboren. Selbst der Trainer Mohamed Ouahbi lebte die ersten viereinhalb Jahrzehnte seines Lebens in Brüssel. Die Hälfte oder mehr der Kader von Kongo, Algerien, Kap Verde und Tunesien wurde ebenfalls in Europa geboren.

Südamerika: Nur Argentinien überzeugt

Titelverteidiger Argentinien ist mit etwas Glück noch dabei, der Rest ist eine Enttäuschung. Brasilien schied erstmals seit 1990 im Achtelfinale aus, die Arbeit von Trainer Carlo Ancelotti fruchtet bislang nicht.

Paraguay wird womöglich eher für die Tritte und Schläge gegen Frankreich in Erinnerung bleiben, als für den Sieg im Elfmeterschießen gegen Deutschland. Uruguay versank unter dem knorrigen Trainer Marcelo Bielsa in der völligen Bedeutungslosigkeit.

Mehr Außenseiter geht kaum. Als krasser Underdog will Deutschland-Bezwinger Paraguay auch den Topfavoriten Frankreich ärgern - und das nicht immer mit fairen Mitteln. 05.07.2026 | 8:09 min

Nordamerika: Nur Kanada erfüllt Erwartungen

Von den drei Gastgebern übererfüllte lediglich Kanada mit dem Erreichen des Achtelfinals die Erwartungen. Das wäre womöglich auch für die USA eine realistische Zielsetzung gewesen, doch nach dem Start mit zwei Siegen träumte man allzu schnell vom Titel.

TV-Experte Zlatan Ibrahimovic befeuerte den Höhenflug, in dem die Sturm-Ikone mehrmals beim übertragenden Sender Fox verlauten ließ, er glaube an einen Weltmeister namens USA. Belgien holte das Team und das Land schließlich auf den Boden der Tatsachen zurück.

Mexiko spielte ein starkes Turnier - und womöglich hätten sie gegen jede andere englische Mannschaft außer der von Thomas Tuchel trainierten Version das Viertelfinale erreicht. Eine Schande ist das Aus nicht. Die weiteren drei Teilnehmer (Haiti, Panama, Curacao) scheiterten jeweils als Gruppenletzte.

Können die Three Lions bei den so heimstarken Mexikanern bestehen? Die großen Erwartungen an die Partie werden nicht enttäuscht. Elfmeter, Platzverweis und eine phantastische Stimmung inklusive. 06.07.2026 | 11:05 min

Europa dominiert Halbfinal-Teilnehmerfeld

Mindestens drei der vier Halbfinalisten werden aus Europa kommen. Die Gruppenphase überstanden 13 der 16 Teilnehmer. Und eine Großmacht wie Italien war gar nicht dabei. Stattdessen treten neue Player wie Norwegen oder die Schweiz mit einer goldenen Generation auf.

Tuchel hat es geschafft, aus der schon lange mit viel Talent gesegneten englischen Mannschaft einen ernsthaften Titelkandidaten zu formen. Und Frankreich sowie Spanien ragen bisher derart heraus, dass es fast schon eine Ungerechtigkeit ist, dass sich die beiden bereits im Halbfinale treffen könnten.

Von den anderen Konföderationen hat nur Afrika wirklich aufgeholt. In Südamerika herrscht Stagnation, in Asien ein Niedergang und in Nordamerika sollte man vor allem in den USA einen realistischeren Blick auf die eigene Stärke haben.

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Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa