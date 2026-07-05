Jede WM hat überraschende Helden. Acht Spieler, die für ihr Team mehr als vielleicht erwartet zum Leistungsträger wurden. In unserer Auswahl ist auch ein junger Bundesligaprofi.

Ayyoub Bouaddi gilt als das größte Talent in Marokkos Nationalteam. Quelle: Witters

Große Fußballturniere bieten gerade jungen Talenten eine tolle Möglichkeit, sich zur kommenden Saison für größere Klubs zu empfehlen. Auch bei dieser WM haben sich Profis ins Schaufenster gespielt.

Kap Verde ist die große Überraschung dieser Fußball-WM. Auch gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien begeistert der WM-Debütant. 04.07.2026 | 11:53 min

Johan Manzambi (Mittelfeld, Schweiz)

Manzambi war zwar in der abgelaufenen Saison Stammspieler beim SC Freiburg, trotzdem hat er seine Bekanntheit durch die WM gesteigert. Mit drei Toren und zwei Assists hatte der variable Mittelfeldmann großen Anteil am Achtelfinal-Einzug der Schweiz. Nachdem er als Joker gegen Bosnien zweimal traf und sein Team in der Schlussphase auf die Siegerstraße brachte, ist er auch bei der "Nati" zum Stammspieler avanciert.

Daniel Muñoz (Abwehr, Kolumbien)

Der 30-jährige Premier-League-Stammspieler von Crystal Palace ist durch diese WM ein Stück bekannter geworden. Das liegt nicht nur an seinen Vorrundentoren gegen die D.R. Kongo und Usbekistan. Kolumbien lässt hinten bei dieser WM kaum etwas anbrennen, spielte gegen Portugal und Ghana zu null - auch dank Rechtsverteidiger Muñoz. Die spanische Zeitung "AS" nennt ihn den "unerwarteten Helden" des Teams.

Im letzten Sechzehntelfinale dieser WM hat Ghana Favorit Kolumbien einen harten Fight geboten. Die Partie war bis zum Ende ganz eng. 04.07.2026 | 7:41 min

Julian Quiñones (Angriff, Mexiko)

Mit drei Toren und einer Vorlage ist Julian Quiñones einer der Schlüsselspieler Mexikos bei dieser WM. Der 29-Jährige spielte in seiner Karriere nur in Mexiko, bis er vor zwei Jahren nach Saudi-Arabien wechselte. Nachdem er im Sechzehntelfinale gegen Ecuador an beiden mexikanischen Treffern beteiligt war, wird er nun auch mit europäischen Teams aus Spanien und Italien in Verbindung gebracht.

Ayyoub Bouaddi (Mittelfeld, Marokko)

Der zentrale Mittelfeldspieler ist bereits mit 18 Jahren Stammspieler bei Viertelfinalist Marokko. Bouaddi bestritt, außer gegen Haiti, jedes Spiel von Anfang an. Gerade gegen Brasilien überzeugte er im Spielaufbau mit starker Passquote. Bouaddi feierte erst kurz vor der WM sein Debüt im Nationalteam. Jetzt könnte das Turnier sein Durchbruch sein. Noch steht er in Lille unter Vertrag, doch Champions-League-Finalist FC Arsenal soll an ihm interessiert sein.

Im ersten Achtelfinale der Fußball-WM treffen Co-Gastgeber Kanada und Marokko aufeinander. Und liefern sich eine hitzige Partie mit vielen Karten. Sorgen gibt es um Bayern-Neuzugang Saibari. 04.07.2026 | 7:43 min

Folarin Balogun (Angriff, USA)

Balogun ist 2026 in Topform. Nach neun Ligatoren dieses Jahr für AS Monaco ist er bei der WM Leistungsträger im Team der US-Boys. Drei Tore in drei Spielen sprechen für den 25-jährigen Mittelstürmer, der im letzten Vorrundenspiel gegen die Türkei geschont wurde. Einziger Makel: Im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina flog er in der zweiten Halbzeit wegen groben Foulspiels vom Platz und verpasst das Achtelfinale gegen Belgien.

Elliot Anderson (Mittelfeld, England)

Sein 137-Millionen-Euro-Wechsel zu Manchester City hat schon vor dem Turnier Schlagzeilen produziert, dennoch ist Andersons Aufstieg in der Nationalmannschaft bemerkenswert. Tuchel hat ihn im vergangenen Herbst erstmals nominiert und bei der WM ist Anderson direkt eine zentrale Figur der "Three Lions". Er ist laufstark, gewinnt viele zweite Bälle und wurde auch von Ex-Nationalspieler Paul Scholes hochgelobt.

Mehr Außenseiter geht kaum. Als krasser Underdog will Deutschland-Bezwinger Paraguay auch den Topfavoriten Frankreich ärgern - und das nicht immer mit fairen Mitteln. 05.07.2026 | 8:09 min

Vozinha (Torwart, Kap Verde)

Vozinha hatte einen Bärenanteil an der Traum-WM von Neuling Kap Verde. Bereits nachdem er gegen Europameister Spanien die Null gehalten hatte, bekam er auf Instagram Millionen Follower dazu. Im Sechzehntelfinale gegen Argentinien vereitelte er mehrere Großchancen und zwang Lionel Messi und Co. immerhin in die Verlängerung. Vozinha, der momentan nach der WM vereinslos ist, ist einer der Helden des Turniers, obwohl oder gerade weil ihn vorher kaum einer kannte. Vielleicht findet der 40-Jährige nach seinen starken Leistungen nun nochmal einen neuen Verein.

Orlando Gill (Torwart, Paraguay)

Nach der 4:1-Auftaktniederlage war Paraguays Defensive unglaublich stabil, auch dank Gill. Der 26-jährige Schlussmann hat erst in der WM-Qualifikation sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben und nun mit seinen zwei gehaltenen Elfmetern gegen Deutschland maßgeblich dafür gesorgt, dass der 29. Juni in Paraguay zum Feiertag wurde. Gegen Frankreich im Achtelfinale wurde er zum Spieler des Spiels gewählt, auch wenn er gegen Mbappés Strafstoß nichts ausrichten konnte.

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