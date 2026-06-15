Fußball-WM 2026: Kap Verdes WM-Held Vozinh

Kap Verdes Torwart Vozinha machte gegen Spanien das Spiel seines Lebens. Ser 40-Jährige glänzte mit Paraden, kämpfte mit den Tränen – und wurde im Netz zur Berühmtheit.

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team. 15.06.2026 | 7:27 min

Spieler des Spiels, ein Held für Kap Verde, eine Inspiration für Millionen Fußball-Fans: Torwart Vozinha wurde nach der Sensation bei der Fußball-WM gegen Spanien von seinen Emotionen übermannt, weinte hemmungslos in den Armen seiner Mitspieler.

"Ich habe wegen meiner Großeltern geweint", sagte der Keeper nach dem 0:0. "Ich bin mit ihnen aufgewachsen und traurigerweise sind sie vor ein paar Jahren gestorben. Sie haben alles für mich getan."

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Auch die Situation seiner Mutter trieb dem 40 Jahre alten Schlussmann die Tränen in die Augen. "Sie konnte heute nicht hier sein, weil wir die Kaution für das Visum nicht rechtzeitig zahlen konnten", sagte Vozinha. Von Personen aus bestimmten Staaten verlangt die US-Regierung eine Kaution für ein Visum. Im Fall von Kap Verde liegt diese zwischen 5.000 und 15.000 Dollar.

Lobeshymnen auf den WM-Helden

Mitspieler Steven Moreira bedankte sich bei seinem Torwart, der mit seinen Paraden für den ersten Punkt gleich bei der WM-Premiere sorgte. "Er ist eine Legende. Wir freuen uns alle so unglaublich für ihn", sagte der 31-Jährige.

Manchmal machen wir Witze über ihn wegen seines Alters. Heute hat er eine beeindruckende Leistung gezeigt. „ Kap Verdes Steven Moreira

Vozinha wird zum Social-Media-Star

Kap Verdes Trainer Bubista würdigte seinen Torhüter als "besten Spieler auf dem Feld. Er war von den Emotionen überwältigt. Er ist ein ziemlich erfahrener Spieler und hat all die Jahre dafür gekämpft, hier auf dieser Weltbühne zu stehen.

Doch Vozinha wurde nicht nur zum Helden auf dem Platz, sondern auch in den sozialen Medien. Nachdem ein brasilianischer Sender seine Zuschauer aufgefordert hatte, ihm auf Instagram zu folgen, stieg seine Followerzahl innerhalb kurzer Zeit von unter 100.000 auf über 1,5 Millionen.

Vozinha redete mit ruhiger Stimme in den Katakomben des Stadions von Atlanta. In seiner Hand, fest umklammert, die Trophäe zum Spieler des Spiels. "Das ist eine große Ehre für mich, ich bin sehr stolz", sagte der Torwart. "Wir kommen aus einem kleinen Land mit limitierten Möglichkeiten. Wir haben heute einfach den Plan des Trainers verfolgt."

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Quelle: dpa