Triathlon: Bogen glänzt in Roth - Laidlow siegt mit Weltbestzeit

Triathlet Rico Bogen glänzt beim Challenge Roth als Dritter und bislang schnellster Debütant. Sam Laidlow siegt in Weltbestzeit. Ebenfalls eine Debütantin wird beste Deutsche.

05.07.2026 | 1:23 min

Nach zwei Teildisziplinen lag er in Führung, am Ende wurde es Platz drei. Triathlet Rico Bogen hat bei seinem Debüt bei der traditionsreichen Challenge Roth geglänzt. Der 25 Jahre alte Deutsche beeindruckte bei seinem Ironman-Debüt in Mittelfranken mit Platz drei in 7:27:53 Stunden. Kein Triathlet war bislang schneller bei seinem Debüt auf der Langstrecke.

"Ich hätte es mir vorher nicht vorstellen können, hier bei dem starken Starterfeld, aber es war einfach ein super Tag. Ich habe alles riskiert", sagte Bogen dem BR:

Beim Rennen denkt man, man macht das nie wieder, aber Roth ist schon extrem geil. „ Roth-Tritter Rico Bogen

Bogen überzeugte vor allem in den ersten beiden Disziplinen. Der 25-Jährige ging sowohl nach dem Schwimmen über 3,86 Kilometer als auch nach dem Radfahren über 180,2 Kilometer - bei dem er einen neuen Teilrekord aufstellte - als Führender in die folgende Disziplin. Im abschließenden Marathon über 42,195 Kilometer wurde der Leipziger jedoch von Tagessieger Sam Laidlow (Frankreich) und Kristian Blummenfelt (Norwegen) noch eingeholt. Laidlow verteidigte seinen Titel in Roth in Weltbestzeit von 7:21:04 Stunden.

Sam Laidlow beim abschließenden Marathon in Roth. Quelle: dpa

Laidlow verbesserte damit die bisherige Marke von Blummenfelt beim Ironman Texas im April von 7:21:24 Stunden. Der norwegische Favorit wurde bei seiner Roth-Premiere nach einer Aufholjagd noch Zweiter und kam mit einem Rückstand von 5:20 Minuten ins Ziel.

Drei weitere Deutsche in Top Ten

Neben Bogen schafften es drei weitere Deutsche in die Top Ten. Jonas Schomburg wurde nach Platz zwei im vergangenen Jahr Fünfter, Frederic Funk erreichte Rang sieben. Patrick Lange, dreimaliger Ironman-Sieger auf Hawaii, belegte Platz neun. 2021 hatte er beim deutschen Heimspiel triumphiert. Der 39-Jährige kündigte an, dass er im kommenden Jahr in Roth seine Karriere beenden wird.

Auch bei der Ironman-WM im vergangenen Jahr in Nizza gab es eine Überraschung. Es siegte der Norweger Casper Stornes. 14.09.2025 | 21:26 min

Bei den Frauen siegte die Schweizerin Alanis Siffert in 8:09:09 Stunden vor Ironman-Weltmeisterin Lucy Charles-Barclay und Daisy Davies (beide Großbritannien).

Triathletin Caroline Pohle wurde bei ihrem Roth-Debüt beste Deutsche. Quelle: dpa

Im vergangenen Jahr war die 24-jährige Siffert noch von Laura Philipp, die ihre diesjährige Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatte, abgefangen worden. Beste Deutsche wurde die Langstrecken-Debütantin Caroline Pohle auf Rang fünf. Wie Bogen musste sie sich nach einer zwischenzeitlichen Führung beim Radfahren im Marathon geschlagen geben.

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Quelle: dpa, SID