U20-WM: Deutsche Handballerinnen holen Titel

Die deutschen Handball-Juniorinnen sind Weltmeisterinnen. Bei der U20-WM in China gewann das DHB-Team im Finale gegen Dänemark. Nach dem EM-Titel 2025 ist es der nächste Triumph.

Chiara Rohr (Archivbild) überzeugte im WM-Finale mit acht Toren. Quelle: Imago

Die deutschen U20-Handballerinnen sind Weltmeisterinnen - 18 Jahre nach dem ersten WM-Triumph gewannen die DHB-Juniorinnen erneut den Titel. Im Finale des Turniers im chinesischen Jinzhong setzte sich das Team von Bundestrainer Christopher Nordmeyer mit 33:26 (15:14) gegen Dänemark durch. Das DHB-Team blieb im gesamten Turnier über sieben Spiele ohne Niederlage.

Damit ist die Junioren-Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) erstmals doppelter Titelträger, nachdem sie im Vorjahr bereits die U19-Europameisterschaft gewonnen hatte. Das war zuvor lediglich den im Frauen-Handball dominierenden Nationen Norwegen (2009, 2010) und Dänemark (2015, 2016) gelungen.

Erst EM-Titel, nun WM-Gold für DHB-Juniorinnen

Ingo Meckes, Sportvorstand des DHB, erklärte:

Dieses Doppel-Gold ist historisch und dazu gratuliere ich der ganzen Mannschaft herzlich. „ Ingo Meckes, Sportvorstand des DHB

Meckes weiter: "Es beeindruckt mich, wie diese Mannschaft ihren Weg konsequent gegangen ist und mit ihrem Auftreten begeistert hat. Das spricht für eine herausragende handballerische wie auch persönliche Qualität und Ausbildung der Spielerinnen."

DHB-Team dreht in zweiter Halbzeit auf

Angeführt von der achtmaligen Torschützin Chiara Rohr (HSG Bensheim/Auerbach Flames) boten sich im Finale beide Teams eine Halbzeit lang ein Duell auf Augenhöhe. Doch wie beim 36:31 (15:15)-Halbfinalerfolg gegen Frankreich drehte die DHB-Auswahl im zweiten Durchgang auf. Beim 21:18 (43.) lagen die Europameisterinnen erstmals mit drei Toren vorn und erhöhten anschließend auf 26:22 (50.). Als die Däninnen ihre starke Torhüterin Freja Fonseca zugunsten einer zusätzlichen Feldspielerin vom Platz nahmen, setzte sich das DHB-Team vorentscheidend auf 30:25 (55.) ab und siegte letztlich souverän.

Die DHB-Frauen sichern sich in der EM-Qualifikation den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit etwas Mühe zu Beginn setzen sich die deutschen Handballerinnen gegen Slowenien letztlich souverän durch. 04.03.2026 | 1:20 min

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Quelle: dpa, SID