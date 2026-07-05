Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an
In den ersten Achtelfinal-Partien der WM setzten sich effiziente Marokkaner gegen Kanada durch und Frankreich besiegte Deutschland-Schreck Paraguay in einer biederen Partie knapp.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
die ersten Achtelfinals sind gespielt - und allmählich mausert sich ein weiteres Team in den Kreis der Topfavoriten. Marokko gewinnt gegen Kanada effizient und schlägt den Co-Gastgeber mit 3:0. Marokkos Freude wird jedoch durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Bayern-Neuzugang Ismael Saibari getrübt.
In der zweiten Partie treffen Frankreich und Deutschland-Schreck Paraguay aufeinander: Auch die Superstars im Team des großen WM-Favoriten Frankreichs stehen gegen Paraguay lange vor Problemen, ehe Topstar Kylian Mbappé doch noch zuschlägt. Für das Achtelfinale kommen die Franzosen aber nicht über ein 1:0 hinaus.
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Das ist in der Nacht passiert
DFB-Schreck Paraguay setzte auf das bewährte Mittel des Achtungserfolges über den DFB und verteidigte aufmüpfig und konsequent. Das von Topstars bestückte französische Nationalteam fand über die gesamte Spielzeit kaum Lösungen. Die Entscheidung brachte dann Kylian Mbappé, der sein Torekonto durch einen verwandelten Strafstoß auf sieben Treffer aufstockte.
Marokko zog als erste Mannschaft in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein, Co-Gastgeber Kanada schied aus. Die erste Halbzeit bot wenig Highlights, größter Aufseher war die verletzungsbedingte Auswechslung von Marokkos Topstürmer und Bayern-Neuzugang Ismael Saibari.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts gingen "die Löwen vom Atlas" in Folge eines Freistoßes durch Azzedine Ounahi in Führung. Kanada blieb über die gesamte Spieldauer bemüht, doch mit Marokko verließ die deutlich effizientere Mannschaft den Platz als Sieger. Azzedine Ounahi und Soufiane Rahimi stellten in der Schlussphase gar auf 3:0 für die Nordafrikaner.
Schlagzeilen des Tages
Diese Spiele stehen an
Fünf Mal wurde Brasilien bereits Weltmeister, erst das vierte Mal nimmt Norwegen an einer WM teil. Die beiden Nationen begegneten sich noch nie so sehr auf Augenhöhe, sinnbildlich verkörpern das die Superstars der beiden Teams: Vinicius Jr. steht bereits bei vier Treffern, Erling Haaland gar bei fünf.
1986 richtete Mexiko letztmals eine WM aus und erreichte damals das Viertelfinale. Um dieses Ziel erneut zu erreichen, müssen die Mexikaner im Aztekenstadion England besiegen. Die Three Lions um Superstar Harry Kane wollen die begehrte Trophäe 60 Jahre nach dem einzigen WM-Erfolg "nach Hause" holen.
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Hintergründe
Hingucker der Nacht
Schläge, Tritte, ein zertretener Elfmeterpunkt: Paraguay ging im Achtelfinale gegen Frankreich immer wieder über die Grenze des Erlaubten hinaus.
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