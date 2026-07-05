Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

In den ersten Achtelfinal-Partien der WM setzten sich effiziente Marokkaner gegen Kanada durch und Frankreich besiegte Deutschland-Schreck Paraguay in einer biederen Partie knapp.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

die ersten Achtelfinals sind gespielt - und allmählich mausert sich ein weiteres Team in den Kreis der Topfavoriten. Marokko gewinnt gegen Kanada effizient und schlägt den Co-Gastgeber mit 3:0. Marokkos Freude wird jedoch durch die verletzungsbedingte Auswechslung von Bayern-Neuzugang Ismael Saibari getrübt.

In der zweiten Partie treffen Frankreich und Deutschland-Schreck Paraguay aufeinander: Auch die Superstars im Team des großen WM-Favoriten Frankreichs stehen gegen Paraguay lange vor Problemen, ehe Topstar Kylian Mbappé doch noch zuschlägt. Für das Achtelfinale kommen die Franzosen aber nicht über ein 1:0 hinaus.

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Das ist in der Nacht passiert

DFB-Schreck Paraguay setzte auf das bewährte Mittel des Achtungserfolges über den DFB und verteidigte aufmüpfig und konsequent. Das von Topstars bestückte französische Nationalteam fand über die gesamte Spielzeit kaum Lösungen. Die Entscheidung brachte dann Kylian Mbappé, der sein Torekonto durch einen verwandelten Strafstoß auf sieben Treffer aufstockte.

Mehr Außenseiter geht kaum. Als krasser Underdog will Deutschland-Bezwinger Paraguay auch den Topfavoriten Frankreich ärgern - und das nicht immer mit fairen Mitteln. 05.07.2026 | 8:09 min

Marokko zog als erste Mannschaft in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein, Co-Gastgeber Kanada schied aus. Die erste Halbzeit bot wenig Highlights, größter Aufseher war die verletzungsbedingte Auswechslung von Marokkos Topstürmer und Bayern-Neuzugang Ismael Saibari.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gingen "die Löwen vom Atlas" in Folge eines Freistoßes durch Azzedine Ounahi in Führung. Kanada blieb über die gesamte Spieldauer bemüht, doch mit Marokko verließ die deutlich effizientere Mannschaft den Platz als Sieger. Azzedine Ounahi und Soufiane Rahimi stellten in der Schlussphase gar auf 3:0 für die Nordafrikaner.

Im ersten Achtelfinale der Fußball-WM treffen Co-Gastgeber Kanada und Marokko aufeinander. Und liefern sich eine hitzige Partie mit vielen Karten. Sorgen gibt es um Bayern-Neuzugang Saibari. 04.07.2026 | 7:43 min

Schlagzeilen des Tages

Diese Spiele stehen an

Fünf Mal wurde Brasilien bereits Weltmeister, erst das vierte Mal nimmt Norwegen an einer WM teil. Die beiden Nationen begegneten sich noch nie so sehr auf Augenhöhe, sinnbildlich verkörpern das die Superstars der beiden Teams: Vinicius Jr. steht bereits bei vier Treffern, Erling Haaland gar bei fünf.

1986 richtete Mexiko letztmals eine WM aus und erreichte damals das Viertelfinale. Um dieses Ziel erneut zu erreichen, müssen die Mexikaner im Aztekenstadion England besiegen. Die Three Lions um Superstar Harry Kane wollen die begehrte Trophäe 60 Jahre nach dem einzigen WM-Erfolg "nach Hause" holen.

Hintergründe



German Head of Soccer ZDF-Sportreporter Nils Kaben ist sich sicher: Jürgen Klopp wird neuer Fußball-Bundestrainer. Der 59-jährige Klopp sei als Wegweiser und erfahrener Kommunikator die richtige Wahl:

Hingucker der Nacht

Schläge, Tritte, ein zertretener Elfmeterpunkt: Paraguay ging im Achtelfinale gegen Frankreich immer wieder über die Grenze des Erlaubten hinaus.

Schläge, Tritte, ein zertretener Elfmeterpunkt: Paraguay ging im Achtelfinale gegen Frankreich immer wieder über die Grenze des Erlaubten hinaus. 05.07.2026 | 0:26 min

Zitat des Tages

Wir können auch dreckig spielen, aber waren trotzdem besser als sie. „ Frankreichs Superstar Kylian Mbappé nach dem Achtelfinalspiel gegen Paraguay

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion