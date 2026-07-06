23′ Im Kühlen und regnerischen Mexico City ordnet der Referee jetzt die Trinkpause an. Flüssigkeiten werden trotzdem gern genommen. Darüber hinaus schwingen die Trainer das Zepter, nutzen diese Unterbrechung für Anweisungen.

21′ Anthony Gordon sucht über links den Weg in den Sechzehner, bringt dann den Pass zur Mitte an. In den wirft sich Erik Lira, klärt zur Ecke, bekommt den Ball dabei an die Hand. Das aber ist nicht strafbar.

18′ Mexiko ist in der Lage, selbst Ballbesitzphasen zu kreieren. Spielerisch bewegt man sich hier also auf Augenhöhe. Auch was die Spielanteile betrifft, herrscht derzeit Ausgeglichenheit.

16′ Daran schließt sich die erste mexikanische Ecke dieser Partie an. Letztlich sind es sogar zwei. Doch Roberto Alvarado vermag mit seinen Ausführungen keine Gefahr heraufzuberschwören.

15′ Die erste Torchance! Dann ist die Zeit für die erste Ballaktion in einem der Strafräume gekommen. Raúl Jiménez wirft sich in eine Flanke von der rechten Seite und setzt den Hechtflugkopfball aufs rechte Eck. Da muss sich Jordan Pickford strecken, pariert stark mit der linken Hand.

14′ Jetzt probieren es die Three Lions mit einem langen Ball. Der ist für Bukayo Saka bestimmt. Das Ding lässt sich schwer unter Kontrolle bringen. Der Flügelstürmer bekommt zwar die Fußspitze ran, mehr aber ist nicht drin.

12′ Derzeit ergreifen die Mexikaner die Initiative, deuten zumindest das Bestreben an, nach vorn spielen zu wollen. Doch dabei fehlt es gehörig an Präzision.

10′ In den beiden Sechzehnern ist bislang noch kein ballführender Spieler vorstellig geworden. Entsprechend gibt es auch keine Torraumszenen.

8′ Inzwischen haben die Engländer mehr vom Spiel, führen ausgiebig den Ball, tun das aber sehr behäbig. Konsequent nach vorn wird noch nicht gespielt.

6′ Dann kochen erstmals die Emotionen hoch. Nach einem Trikotziehen gegen Jude Bellingham blockiert Erik Lira den Ball. Harry Kane möchte den Freistoß schnell ausführen. Dadurch wird es hitzig. Der Unparteiische aber nimmt sich die betreffenden Personen beiseite und spricht beruhigende Worte.

5′ Voller Euphorie geht die El Tri zu Werke. Aber natürlich gilt es da, die Energie in die richtigen Wege zu leiten.

3′ Luis Romo steht längst wieder und kann jetzt auch weiterspielen. Der Ball rollt also nun wieder. Ein erster Schussversuch von Raúl Jiménez kommt nicht durch.

2′ Bei der Gelegenheit schauen wir auf die vorbelasteten Spieler. Eine Gelbe Karte in der K.o.-Phase hatte zuvor nur Jude Bellingham kassiert. Die Mexikaner sind diesbezüglich aller Sorgen ledig.

1′ Gelbe Karte für Declan Rice (England)

Noch hat der Sekundenzeiger keine Runde vollendet, da zückt der Unparteiische schon Gelb. Declan Rice sieht Luis Romo nicht kommen, hat in diesem Moment den Fuß zu hoch und trifft den Mexikaner am Kopf.

1′ Soeben gibt Schiedsrichter Alireza Faghani das Spiel im Estadio Azteca frei, die Engländer stoßen an.

1′ Spielbeginn

Sechs Partien hat England im Aztekenstadion bestritten, die erste 1969 beim 0:0 gegen Mexiko. Der letzte Auftritt war ein denkwürdiger. Es handelte sich um das Viertelfinale der WM 1986 gegen Argentinien, eines der berühmtesten Spiele der Fußballgeschichte. Die Partie wurde von Diego Maradona geprägt, der erst mit der Hand Gottes zu Werke ging, dann noch mit einem spektakulären Solo nachlegte und das englische Aus besiegelte.

Neun Duelle hat es zwischen diesen beiden Nationalteams bereist gegeben. Mit 6:2 Siegen spricht die Bilanz für England. Die Three Lions gewannen das einzige Pflichtspiele in der Gruppenphase der WM 1966 mit 2:0. Beim Rest handelte es sich um Freundschaftsspiele, von denen Mexiko nur das erste 1959 (2:1) und dann noch eins 1985 (1:0) für sich entscheiden konnte. Danach folgten vier englische Siege, der letzte 2010 in Wembley (3:1).

Mexiko verlor im November 2024 in der CONCACAF Nations League zuletzt ein Pflichtspiel – mit 0:2 in Honduras. Das korrigierte man damals im Rückspiel und holte vier Monate später den Titel. So sind inzwischen 13 Pflichtspiele ohne Niederlage zusammengekommen (zwölf Siege). Im Jahr 2026 ist man in zwölf Partien gänzlich unbezwungen (zehn Siege). Die letzte Niederlage in einen Freundschaftsspiel setzte es im November 2025 gegen Paraguay (1:2).

Längst bereiten sich auch die Engländer mit voller Kapelle auf das anstehende Spiel vor. Aktuell deutet alles darauf hin, dass der neue Zeitplan eingehalten werden kann. Davon gehen wir aus, darauf hoffen wir.

Derzeit schaut es so aus, als könnte das mit der neuen Anstoßzeit klappen. Mexikos Mannschaft hat den Rasen des Aztekenstadions zum Warmmachen betreten, auch einige Engländer wurden gesichtet. Und auf den Rängen herrscht reges Treiben, die Zuschauer sind da. Für den Moment also können wir recht zuversichtlich sein.

Soeben wird bekannt, dass der Anpfiff um eine Stunde verschoben wird. Grund dafür sind Wetterkapriolen, die auch vorhergesagt wurden. Daher gab es schon im Vorfeld die Überlegungen, die Partie vorzuverlegen. Diese wurden nach Gesprächen mit den beiden nationalen Verbänden aber verworfen. Ob der Anstoß um 3:00 Uhr MESZ erfolgen kann, ist ungewiss, weil die Wetterlage unruhig bleibt und es weitere Gewitter geben könnte.

Eine Pflichtspielniederlage kassierte der Vize-Europameister letztmals im Oktober 2024 in der Nations League gegen Griechenland (1:2). Seither haben die Engländer 15 Pflichtspiele nicht verloren, gewannen 14 davon. Während dieser Zeit hatte man einzig in zwei Freundschaftsspielen das Nachsehen – zuletzt im März gegen Japan (0:1).

Im laufenden Turnier stehen die Mittelamerikaner noch völlig makellos da. In den vier siegreich gestalteten Partien blieb man gänzlich ohne Gegentreffer. Als Sieger der Gruppe A hatten sich die Mexikaner gegen Südafrika (2:0), Südkorea (1:0) und Tschechien (3:0) durchgesetzt. In der ersten K.o.-Runde folgte das 2:0 gegen Ecuador. Auch die Engländer sind bei dieser WM noch ungeschlagen, gönnten sich aber im Gruppenspiel gegen Ghana ein 0:0. Dank der Siege gegen Kroatien (4:2) und Panama (2:0) schloss man die Gruppe L dennoch als Erster ab und schaltete im Sechzehntelfinale DR Kongo mit 2:1 aus.

Nachdem gestern mit Kanada der erste der drei WM-Gastgeber die Segel streichen musste, setzen die Mexikaner heute voll auf den Heimvorteil. Bei den bisherigen Weltmeisterschaften im eigenen Land (1970, 1986) verbuchte man jeweils als Viertelfinalist das beste WM-Abschneiden. Außerhalb Mexikos reichte es maximal fürs Achtelfinale. Darüber hinaus hat El Tri im Aztekenstadion noch kein WM-Spiel verloren, acht Siege und zwei Unentschieden stehen in der Schüssel in Mexiko-Stadt zu Buche.

Im Vergleich zum 2:0-Erfolg im Sechzehntelfinale am Mittwoch gegen Ecuador sieht Javier Aguirre keinen Grund an der Startelf der Mittelamerikaner irgendetwas zu verändern. Auf englischer Seite nimmt Thomas Tuchel nach dem 2:1-Sieg gegen DR Kongo drei Wechsel vor. Anstelle von Djed Spence, Noni Madueke und Marcus Rashford rücken Jarell Quansah, Bukayo Saka und Anthony Gordon in die Anfangsformation.