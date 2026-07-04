Fußball-WM 2026 :Im Liveticker: Paraguay gegen Frankreich
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Spannung bei der WM 2026: Paraguay spielt im Achtelfinale gegen Frankreich in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Sa, 04.07., 23:00 Uhr
Philadelphia
Paraguay
PAR
-:-
Frankreich
FRA
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Partie des Achtelfinals, in dem viele Fans und Experten eigentlich den Kracher zwischen Deutschland und Frankreich erwartet hätten. Stattdessen ist die Equipe Tricolore klarer Favorit im Duell mit den Südamerikanern aus Paraguay!
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 5
- Siege Paraguay
- 0
- Siege Frankreich
- 3
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 4 : 14
Quelle: ZDF
Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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