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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Paraguay gegen Frankreich

Fußball-WM 2026 :Im Liveticker: Paraguay gegen Frankreich

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Spannung bei der WM 2026: Paraguay spielt im Achtelfinale gegen Frankreich in Philadelphia (Philadelphia-Stadion). Anpfiff ist am 04.07.2026 um 23 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Achtelfinale: Paraguay-Frankreich

Achtelfinale: Paraguay-Frankreich

Quelle: FIFA, Witters / MauriceVanSteen
Sa, 04.07., 23:00 Uhr
Philadelphia
Paraguay
PAR
Paraguay
-:-
Frankreich
Frankreich
FRA

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Partie des Achtelfinals, in dem viele Fans und Experten eigentlich den Kracher zwischen Deutschland und Frankreich erwartet hätten. Stattdessen ist die Equipe Tricolore klarer Favorit im Duell mit den Südamerikanern aus Paraguay!

Aufstellung

Aufstellung

Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    5
    Siege Paraguay
    0
    Siege Frankreich
    3
    Unentschieden
    2
    Torverhältnis
    4 : 14
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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