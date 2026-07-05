Besonderer Schutz für Torhüter: "Was Collina sagt, ist Gesetz"

Bei der WM gelten für Torhüter im Fünf-Meter-Raum plötzlich neue Maßstäbe. FIFA-Schiedsrichterchef Collina mache seine eigenen Regeln, kritisiert Thorsten Kinhöfer im ZDF.

Orlando Gill und Waldemar Anton im Zweikampf vor dem aberkannten Tor von Tah. Quelle: Imago

Nach dem DFB-Aus im Sechszehntelfinale gegen Paraguay hatte Pierluigi Collina zur Verwunderung vieler Fans und Experten die umstrittene Entscheidung verteidigt, das Tor von Jonathan Tah nicht anzuerkennen.

Trainer und Spieler wurden informiert, daher sollte es niemanden überraschen, dass die Schiedsrichter diese Fouls ahnden werden. „ Pierluigi Collina, FIFA-Schiedsrichterchef

Mit "diese Fouls" meinte Collina ein angebliches Stoßen von Waldemar Anton gegen Paraguays Keeper.

Ähnliche Situation beim Spiel Österreich gegen Spanien, als Marc Cucurellas Treffer wegen eines vermeintlichen Vergehens gegen ÖFB-Keeper Alexander Schlager zurückgenommen wurde.

Kinhöfer kritisiert Collina: "Macht im Endeffekt seine eigenen Regeln"

Für ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer ist die Auslegung in beiden Fällen "sehr, sehr fatal. Der Torhüter genießt laut Regelwerk keinen besonderen Schutz. Weder im Tor- noch im Strafraum. Der Torwart ist wie ein Abwehrspieler."

Collina macht im Endeffekt seine eigenen Regeln beziehungsweise seine eigenen Anweisungen. „ Thorsten Kinhöfer, ZDF-Experte

Kinhöfer weiter: "Und wenn man bei so einem großen Turnier als Schiedsrichter nominiert wird, dann macht man natürlich das, was der Chef sagt. Was Collina sagt, ist dann Gesetz."

Kinhöfer befürchtet zu viel Spielraum für Torhüter

Das Fatale an dieser Entwicklung nach Ansicht des Ex-Referees: "Der Torwart weiß, ich muss nur leicht berührt werden, dann schmeiße ich mich auf den Boden, drehe mich noch dreimal. Und dann sagt jeder: Schaue es Dir an, Videobeweis, das Tor wird aberkannt. Die Torhüter werden es lernen."

Das vermeintliche Tor von Jonathan Tah zur 2:1-Führung für die DFB-Elf wurde nach einem VAR-Einsatz aberkannt. ZDF-Schiedsrichterexperte Torsten Kinhöfer ordnet die Szene ein. 30.06.2026 | 0:12 min

Christoph Kramer, Weltmeister von 2014, pflichtet Kinhöfer bei: "Früher war der Fünf-Meter-Raum der heilige Ort des Torwartes. Das gibt es nicht mehr. Wenn wir uns orientieren an der Champions League, an allen Ligen, dann sind das alles glasklare Tore."

Christian Streich wägt ab: Kann Schutzraum doch sinnvoll sein?

Der ehemalige Freiburg-Trainer Christian Streich geht in der Expertenrunde grundsätzlich mit dieser Einschätzung mit, fragt sich aber dennoch: "Ist der Torhüter wirklich so zu behandeln wie ein Abwehrspieler?"

Das ist schwierig zu beurteilen. Dass der Torhüter einen gewissen Schutz hat, finde ich nicht so falsch. „ Christian Streich, Ex-Trainer

Stellt sich nun die Frage, welche Folgen die Entscheidungen, die gerade auf der großen Weltbühne getroffen werden, für den Vereinsfußball haben werden. Für Thorsten Kinhöfer ist es nicht vorstellbar, dass diese Vorgaben übernommen werden und stellt noch einmal klar: "Das, was wir bislang gesehen haben, gibt das Regelwerk im Moment nicht her. Es ist eine Auslegungssache der FIFA. Im Regeltext ist nichts davon vermerkt."

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Er sei nun gespannt, ob es da eine Regeländerung geben werde oder ob es zu einer Anweisung komme. "Aber dann müssen die UEFA und der DFB dieser Anweisung nicht folgen." Klarheit sei dennoch wichtig, denn: "Die Vereine müssen natürlich wissen, wie ich demnächst zu trainieren habe: Eckstöße, Freistöße und so weiter."

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