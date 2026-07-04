Klopp bereit für Nagelsmann-Nachfolge: German Head of Soccer

ZDF-Sportreporter Nils Kaben ist sich sicher: Jürgen Klopp wird neuer Fußball-Bundestrainer. Der 59-jährige Klopp sei als Wegweiser und erfahrener Kommunikator die richtige Wahl.

Nach der Blamage bei der WM 2026 ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zurückgetreten. Beim DFB muss ein Neuanfang her. Ein Nachfolger steht bereit. 04.07.2026 | 3:15 min

Jürgen Klopp wird es werden, daran habe ich keinen Zweifel. Er hat Lust, ist nach zwei Jahren Pause ausgeruht und möchte sich seinen Trainertraum erfüllen. Er wäre es vielleicht besser schon vor zehn Jahren geworden, aber da war er eben noch unabkömmlich in Liverpool.

Jetzt ist die Zeit reif für Deutschlands Lieblingstrainer und die Mannschaft, die dem Land immer noch am meisten am Herzen liegt. Hier seine Vorzüge aufzuzählen, wäre wie Sand an den Strand zu tragen. Am Ende könnten tatsächlich lauter Gewinner aus diesem verkorksten Weltmeisterschaftsauftritt der deutschen Mannschaft hervorgehen.

Jürgen Klopp sei "schon seit ungefähr zehn Jahren der Wunschkandidat des DFB“, so Nils Kaben nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann. Die Nachfolge sei "sehr, sehr wahrscheinlich". 03.07.2026 | 1:59 min

Klopp: "Motivator, Freund und Tröster"

Die Mannschaft, weil sie einen erfahrenen, mit allen Höhen und Tiefen dieses Jobs vertrauten Chef bekommt, der ihnen Wegweiser, Motivator, Freund und Tröster ist. Einer, der sie mitreißt, aufbaut, ihnen das so wichtige Selbstvertrauen gibt und sie in schwierigen Momenten durch die Krise trägt.

Klopp selbst, weil er nach grandiosen Erfolgen als Vereinstrainer endlich beweisen kann, dass er das Dortmund-Liverpool-Märchen auf einer noch größeren Bühne wiederholen kann. Er ist einer, dessen Spielidee ebenso konsequent wie verständlich ist für die individuellen Talente, die ihr Können zuletzt so selten aufscheinen ließen.

Und nicht zuletzt sein derzeitiger Arbeitgeber Red Bull, der ordentlich Pluspunkte sammeln kann landauf landab, wenn er sich dem Wunsch der ganzen Fußballnation nicht in den Weg stellt.

Nach dem desaströsen Ausscheiden bei der WM gibt es ein Personalbeben beim DFB. Chris Kramer und Per Mertesacker analysieren die Situation. 03.07.2026 | 11:02 min

Kaben: Nagelsmann "wird zurückkommen"

Es sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, dass Julian Nagelsmann trotz aller Enttäuschung kein schlechter Trainer ist, ganz im Gegenteil. Ein erfolgreicher Bundestrainer zu sein, erfordert allerdings mehr als nur ein geschliffenes Taktikverständnis. Die Aufgabe ist hochkomplex und findet stets unter der sehr scharf gestellten Beobachtung einer ganzen Nation statt.

Nach dem EM-Aus 2024 waren wir uns alle einig, dass Nagelsmann das hinkriegen würde. Seine Mutmach-Pressekonferenz in Herzogenaurach damals hatte alle überzeugt. Vielleicht - das ist allerdings nur eine Vermutung - war er von sich selbst ein wenig zu sehr überzeugt, ist nach seinem Scheitern beim FC Bayern die Treppe ja nochmal hochgefallen.

Aber er ist erst 38 und wird zurückkommen, am besten etwas demütiger, reifer, selbstkritischer und dann wird das auch wieder.

Die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer sprechen über das Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann und den potentiellen Nachfolger Jürgen Klopp. 03.07.2026 | 5:49 min

Klopps Erfahrung und Menschenkenntnis

Klopp muss der Welt nichts mehr beweisen, das kann ein großer Vorteil sein.

Und dann ist da sein Kommunikationstalent. Das werden nicht nur die Spieler merken, hoffentlich auch der eine oder andere Anzugträger beim DFB, vor allem aber die Öffentlichkeit.

In einer Welt, die nahezu täglich ein wenig weiter auseinanderdriftet, ist Klopp das Phänomen, hinter dem sich so gut wie alle versammeln können. Das muss man erstmal hinkriegen. So richtig und verständlich der Ruf nach Jugend und Erneuerung ist, es gibt Phasen, in denen Erfahrung und Menschenkenntnis unschätzbare Werte sind. Klopp ist gerade 59 geworden.

Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück, die Gespräche mit Jürgen Klopp laufen. Sportgeschäftsführer Andreas Rettig hört auf – und auch Rudi Völlers Zukunft ist offen. 03.07.2026 | 2:32 min

Nations League im September als erste Aufgabe?

Im September geht das Alltagsgeschäft wieder los für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nations League. Niederlande, Griechenland und Serbien heißen die Gegner Ende September, Anfang Oktober.

Den Spielern ist so ein Lehrer nur zu wünschen und uns als Zuschauern auch, wir wollen doch auch mitgerissen und begeistert werden. Und ganz ehrlich - Head of Global Soccer, so seine Positionsbezeichnung beim Brause-Konzern - das war sicher sehr einträglich, aber irgendwie klang es zu albern für einen, der zu Hause so sehr gebraucht wird.



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