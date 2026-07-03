Klopp bestätigt Bundestrainer-Gespräche: "Ich bin bereit"

Nach dem Aus von Julian Nagelsmann als Bundestrainer hat Jürgen Klopp Gespräche mit dem DFB bestätigt. Er sei bereit für das Amt.

Mit dem Rücktritt von Nagelsmann brodelt die Gerüchteküche um den möglichen Nachfolger Jürgen Klopp noch stärker. Neben Nagelsmann wird auch Sportgeschäftsführer Rettig den DFB bald verlassen. 03.07.2026 | 2:03 min

Jürgen Klopp will nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Bundestrainer werden. "Das Timing ist auch jetzt nicht perfekt. Trotzdem ist es besser als es jemals war. Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt. Also ich bin bereit", sagte der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitagabend bei MagentaTV.

Der DFB hat im Zuge der Trennung von Nagelsmann bereits bestätigt, dass er Kontakt zu Klopp (59) aufgenommen habe. Der Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool ist aktuell noch als "Head of Global Soccer" an Red Bull gebunden.

Klopp: "Habe Interesse an Gesprächen"

"Ich hab einen bestehenden Vertrag mit Red Bull. Ich halte Verträge gerne ein. Aber ich habe Interesse an Gesprächen. Es werden intensive Gespräche sein müssen. Die Probleme, die wir aktuell haben, hängen nicht an der Personalie Julian Nagelsmann", sagte Klopp:

Ich muss auch mit meinem Chef Oliver Mintzlaff reden. Ihm liegt der deutsche Fußball am Herzen. Red Bull muss sauber aus der Nummer rauskommen. Es ist nicht so einfach, da auszusteigen. „ Jürgen Klopp, "Head of Global Soccer" bei Red Bull

Laut Klopp steht der deutsche Fußball "am Wendepunkt": "Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind."

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Nagelsmann nach WM-Aus zurückgetreten

Nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale bei der WM trat Julian Nagelsmann als Bundestrainer am Freitag (03.07.2026) zurück.

Klopp war schon seit Längerem als Nachfolger gehandelt worden. Der 59-Jährige feierte als Coach von Mainz, Dortmund und dem FC Liverpool große Erfolge und soll nun auch die Nationalmannschaft zurück in die Weltspitze führen.

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Quelle: dpa