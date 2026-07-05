90′ +12 Fazit:

Jetzt ist Schluss! Brasilien unterliegt Norwegen mit 1:2 in einem super spannenden Achtelfinale! Drei Namen stehen besonders im Fokus. Ørjan Nyland wuchs heute über sich hinaus, parierte einen Elfmeter, verhinderte erst Führung und dann auch Ausgleich der Selecao. Ab der 80. Minute übernahmen dann der eingewechselte Andreas Schjelderup sowie natürlich Erling Haaland. Zweimal legte der Joker für den Stürmerstar vor, sodass Neymar nur Ergebniskorrektur blieb. Mit seinem vielleicht letzten Ballkontakt für Brasilien verwandelte er seinen Elfmeter zum 1:2-Endstand. Somit fliegt Brasilien erstmals seit 36 Jahren im Achtelfinale raus, während Norwegen zum ersten Mal im Viertelfinale der WM antreten wird!

90′ +12 Spielende

90′ +12 Warum läuft dieses Spiel noch? Eine Flanke fliegt in den Sechzehner der Skandinavier, aber einmal mehr ist Nyland zur Stelle!

90′ +11 Es wird nochmal angepfiffen. Doppelt sogar, weil die Brasilianer beim ersten Anstoß über die Mittellinie treten.

90′ +10 Tooor für Brasilien, 1:2 durch Neymar

Ein echtes Wortgefecht entsteht da zwischen Nyland und Neymer vor der Ausführung des Elfmeters Am Ende verlädt der Angreifer den Schlussmann, schiebt unten rechts ein. Danach hat Neymar noch weitere freundliche Worte für den Keeper.

90′ +9 Neymar wird schießen...

90′ +8 Jetzt gibt es noch einen Elfmeter für Brasilien! Nachspielzeit ist längst um, als Leo Østigård mit dem Ellenbogen voraus ins Kopfballduell mit Casemiro geht. Es ist still im Stadion geworden! Wird danach überhaupt nochmal angepfiffen?

90′ +7 Vinícius Junior mindestens an der Grenze! Es kommt zur Rudelbildung, bei der Vinícius Junior erst Ødegaard an den Hals greift und dann auch noch drohend den Finger gegen den Linienrichter erhebt. Da hat er aber großes Glück, dass er ohne Karte davonkommt!

90′ +6 Gelbe Karte für Neymar (Brasilien)

Neymar tritt Ødegaard von hinten in die Beine. So verabschiedet sich dieser Weltstar wohl mit einer Gelben Karte von der WM-Bühne.

90′ +5 Einwechslung bei Norwegen: Leo Østigård

90′ +5 Auswechslung bei Norwegen: David Møller Wolfe

90′ +4 Ein geblockter Schuss von Éderson Silva, mehr ist gerade nicht drin. Wenig später landet der Ball im Toraus. Das nutzt Solbakken für weitere Wechsel.

90′ +3 Die Selecao muss alles nach vorne werfen, prallt aber förmlich an der Souveränität der Skandinavier ab. Natürlich landet nicht jeder Ball beim Mitspieler, dennoch strahlen die eine unglaubliche Ruhe aus.

90′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 7

90′ Tooor für Norwegen, 0:2 durch Erling Haaland

Erling Haaland entscheidet dieses Spiel! Wahnsinn! 17 Meter vor dem Tor stecken sie ihm den Ball durch, als er ansatzlos abzieht und das Leder unhaltbar im rechten Eck versenkt! Zweiter Assist vom eingewechselten Andreas Schjelderup!

88′ Entlastung für Norwegen! Bobb dribbelt von der rechten Seite an zwei Brasilianern vorbei, ehe er sich bei Ødegaard verfängt. Sofort dreht der Spielmacher auf und holt mit seinem geblockten Schuss einen Eckball heraus.

86′ Direkt die nächste Chance! Links bringt Brasilien den vorgelaufen Casemiro in Position, dessen scharfe Flanke an Freund und Feind vorbei ins Aus fliegt! Da haben gleich drei Teamkollegen auf eine langsamere Hereingabe gehofft.

86′ Nur der Pfosten! Ein abgefälschter Ball wird zur Bogenlampe für den aufgerückten Nyland, der sich eilig dreht und die Kugel dann im Zurücklaufen irgendwie an den Pfosten wischt! Weltklasse!

85′ Es ist 36 Jahre her, dass eine brasilianische Auswahl im Achtelfinale ausgeschieden ist. 1990 scheiterte die Selecao am großen Konkurrenten aus Argentinien.

84′ Vinícius Junior verliert den Ball in gefährlicher Position an Bobb. Gemeinsam mit Schjelderup treibt er den Ball bis an den gegnerischen Sechzehner, als die Skandinavier ganz routiniert das Tempo rausnehmen und Ballbesitz sammeln. Das ist sehr stark!

83′ Von rechts schlägt Neymar zwei Ecken vors Tor. Beide finden nur norwegische Köpfe.

81′ Jetzt wird's natürlich richtig intensiv. Brasilien braucht den Ausgleich, während Haaland und Co. auf einen Konter zur Entscheidung lauern. Wenn eine Mannschaft das hinbekommt, dann wohl eine Auswahl von Carlo Ancelotti.

79′ Tooor für Norwegen, 0:1 durch Erling Haaland

Er ist nicht zu stoppen! Links dribbelt Andreas Schjelderup an und flankt dann gezielt an den Fünfer. Haaland springt entgegen und köpft den Ball perfekt ins lange rechte Eck! Unaufhaltbar!

79′ Einwechslung bei Brasilien: Éderson

79′ Auswechslung bei Brasilien: Bruno Guimarães

75′ Dann eben Schjelderup! Der eingewechselte Linksaußen schießt links im Strafraum, scheitert jedoch im kurzen Eck an Alisson Becker!

74′ Beide Teams gehen den Weg nach vorne, doch finden nicht die Lücke zum Abschluss. Eigentlich ist da viel Platz für die Selecao, doch aus dem Rückraum will dann keiner schießen.

71′ Alle getrunken? Die letzte Cooling Break des Spiels ist vorüber. So beginnt die Schlussphase!

69′ Mit lautem Jubel betritt Neymar das Feld. Da geht völlig unter, dass auch Danilo Santos im Spiel ist und der Schiedsrichter zur Cooling Break pfeift. So kann man die Buhrufe zur Spielunterbrechung ausbremsen.

68′ Einwechslung bei Brasilien: Danilo

68′ Auswechslung bei Brasilien: Rayan

68′ Einwechslung bei Brasilien: Neymar

68′ Auswechslung bei Brasilien: Gabriel Martinelli

67′ Jetzt kommt der Ball durch! Wieder lauert Haaland am zweiten Pfosten, doch der super Außenristpass von Ajer springt ihm Zentimeter zu weit direkt ins Toraus!

66′ Alisson vor Haaland! Bei einer Flanke von links springt Alisson Becker gedankenschnell nach vorne, um die Finger an den Ball zu bekommen. Dadurch verhindert er, dass Haaland am zweiten Pfosten einschießen kann!

65′ Für Ryerson geht es nicht mehr weiter. Der Verteidiger vom BVB war die letzten beiden Spiele ausgefallen und muss sich jetzt abmelden.

64′ Einwechslung bei Norwegen: Fredrik Aursnes

64′ Auswechslung bei Norwegen: Julian Ryerson

63′ Nochmal Nyland! Die Aktion wird im Anschluss wegen Abseits zurückgepfiffen, aber Bruno Guimarães war da völlig frei vor Nyland, der den hohen Ball mit dem weit ausgestreckten Arm zur Seite blockt!

62′ Zunächst bringt die Ecke nichts ein, aber die Selecao beißt sich fest, bis Rayan aus der zweiten Reihe schießt. Sofort geht Nyland in Richtung rechtes Eck, als der Ball leicht abgefälscht wird. Mit blitzschneller Reaktion verhindert der Keeper den Einschlag in der Tormitte!

61′ Vielleicht nimmt die Partie jetzt wieder Tempo auf. Diesmal zieht Endrick etwas überhastet ab, weshalb der Versuch zur Ecke geblockt wird.

59′ Sofort die Riesenchance für Endrick! Kaum auf dem Platz, schon wird Endrick von Vinícius Junior hinter die Abwehr geschickt. Der junge Angreifer hat allen Platz der Welt, legt sich den Ball dennoch etwas weit vor und lupft ihn dann über Nyland hinweg links am Tor vorbei!

59′ Nach den zwei Halbzeitwechseln von Solbakken reagiert Ancelotti mit seinem ersten Wechsel. Endrick kommt für Cunha.

58′ Einwechslung bei Brasilien: Endrick

58′ Auswechslung bei Brasilien: Matheus Cunha

57′ Die Skandinavier setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest, ohne in den Strafraum zu gelangen. Stattdessen läuft die Suche nach der Lücke.

55′ Wichtige Aktion von Ajer! Zuvor setzt sich Vinícius Junior links gegen Bobb und Ryerson durch. Am Fünfer steht er dann schon, als sein Querpass zur Ecke geblockt wird.

53′ Großes Tempo will die zweite Halbzeit noch nicht aufnehmen. Auf beiden Seiten regiert die Sicherheit.

49′ Wo geht der denn hin? Norwegen verzeichnet den ersten Schuss der zweiten Hälfte, aber der ist sehr weit von einem Tor entfernt. Patrick Berg trifft das Leder völlig falsch, wodurch es eher wie ein Field-Goal-Versuch aussieht.

46′ Mit zwei Wechseln geht es in den zweiten Durchgang. Andreas Schjelderup und Oscar Bobb kommen für Sørloth und Nusa. Offenbar war Ståle Solbakken mit seinen Außen unzufrieden.

46′ Einwechslung bei Norwegen: Oscar Bobb

46′ Auswechslung bei Norwegen: Alexander Sørloth

46′ Einwechslung bei Norwegen: Andreas Schjelderup

46′ Auswechslung bei Norwegen: Antonio Nusa

46′ Anpfiff 2. Halbzeit

45′ +7 Halbzeitfazit:

Eine muntere erste Halbzeit zwischen Norwegen und Brasilien endet 0:0. Trotz fehlender Tore war schon einiges los. So traf Norwegen direkt zum Start zum vermeintlichen 1:0, wurde in Person von Alexander Sørloth aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Kaum zehn Minuten später erhielt dann Brasilien einen Elfmeter, bei dem Bruno Guimarães jedoch an Ørjan Nyland scheiterte. Im Anschluss übernahm die Selecao die Kontrolle, wobei viele Umschaltmomente nur selten in klaren Chancen mündeten. Mehrfach fehlten einige Zentimeter beim letzten Pass. So durfte Norwegen nochmal gefährlich werden, wobei Martin Ødegaard bei der besten Chance an Alisson Becker scheiterte.

45′ +7 Ende 1. Halbzeit

45′ +4 Wieder fehlen Martinelli ein paar Zentimeter! Nach einer Halbfeldflanke ist der Angreifer völlig blank im gegnerischen Strafraum, doch verpasst den Ball beim Kopfballversuch hauchzart!

45′ +3 Alisson Becker ist gefordert! Einen einfachen langen Ball macht Haaland durch seinen Einsatz brandgefährlich! Die Kugel springt hinter ihm und den Verteidigern heraus, sodass Ødegaard sie aufnehmen kann und dann frei vor Alisson ist. Der Keeper pariert jedoch mit den Beinen, ehe er den Ball unter sich begräbt!

45′ +2 Wieder darf Martin Ødegaard einen Eckball ausführen. Von der rechten Seite hebt er den Ball in Richtung von Ajer, doch der kann sich nicht entscheidend durchsetzen.

45′ +1 Ganze sechs Minuten gibt es oben drauf. Grund dafür ist neben der Trinkpause auch der Check vor dem verschossenen Elfmeter für Brasilien.

45′ Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

43′ Nächste Gelegenheit für die Skandinavier! In diesem Fall nimmt Haaland halblinks Ødegaard mit, doch sein kongenialer Partner kann mit seinem Schussversuch nur eine Ecke herausholen. Da stand ein Verteidiger im Weg - ebenso wie beim anschließenden Standard.

42′ Beim langen Ball reibt sich Haaland zwischen Marquinhos und Gabriel Magalhães auf. Letztlich köpft Gabriel zum eigenen Keeper zurück.

40′ Nyland gegen Vinícius Junior! Der Außenstürmer erobert selbst den Ball, lässt dann Ryerson mit einem Haken stehen, doch scheitert aus spitzem Winkel am rechten Standbein von Ørjan Nyland!

40′ Aus zweiter Reihe nimmt sich Casemiro einen Abschluss, der an einem gegnerischen Bein hängenbleibt.

39′ Spannend zu sehen, wie sich das Team von Carlo Ancelotti aufs eigene Umschalten konzentriert. Die längeren Ballbesitzphasen gehen oft an Norwegen.

37′ Jetzt auch Haaland! Vom großen Stürmer war bisher wenig zu sehen. Diesmal verlängert er eine Flanke sehenswert aufs Tor. So gut die Technik dabei ist, so ungefährlich bleibt der mittige Abschluss. Alisson Becker sichert den Ball.

35′ Erster Abschluss für Norwegen! Martin Ødegaard muss sich am Ende eines Angriffs rechts rausdrehen, hält den Ball am Fuß, als er sich plötzlich dreht und abzieht. Unten rechts springt der Schuss ins Außennetz!

35′ Erneut greift die Selecao mit Tempo an, wobei Vinícius Junior beim Schussversuch geblockt wird.

33′ Zu oft bietet Norwegen große Lücken fürs brasilianische Umschaltspiel an. In diesem Fall legt sich Vinícius Junior den Ball viel zu weit vor, weshalb der Konter zum Abstoß für den Außenseiter führt.

31′ Gute Aktion von Nyland! Links bricht Martinelli durch, läuft die Grundlinie entlang und will dann Rayan am zweiten Pfosten bedienen. Mit dem Bein fälscht Nyland allerdings ab, sodass Rayan das Zuspiel nicht erreichen kann.

30′ Weiter geht's in New Jersey! Einwurf für Brasilien an der Mittellinie...

27′ Endlich wird das Spiel mal wieder unterbrochen, was dann auch direkt zur Cooling Break genutzt wird.

24′ Vor der Cooling Break darf Ødegaard noch einen Freistoß im linken Halbfeld ausführen. Den spielen die Skandinavier kurz aus, verlieren dann jedoch den Ball. Cunha treibt den Ball in den gegnerischen Sechzehner, wo er von David Møller Wolfe hart zu Boden geschoben wird. Für einen zweiten Elfmeter reicht das jedoch nicht.

22′ Jetzt bringt Norwegen doch wieder Ruhe ins Spiel. Das war nach eigenem Geschmack wohl etwas zu wild.

19′ Nach dem guten Start der Norweger scheint Brasilien inzwischen die Kontrolle zu übernehmen. Da dürfte sich im Moment eher der Außenseiter auf die Cooling Break freuen.

18′ Fast die Chance für Martinelli! Nach Balleroberung im Mittelfeld rollt der Konter für Brasilien. Links verzögert Vinícius Junior, ehe er mit dem Außenrist vors Tor flankt. Zentimeter fehlen Gabriel Martinelli für den Kopfball, hinter ihm klärt ein Verteidiger.

16′ Auf der rechten Seite dribbelt Rayan an, nur um dann den Schuss völlig zu verziehen. Der ist ihm über den Spann gerutscht.

14′ Elfmeter verschossen von Bruno Guimarães, Brasilien

Der ist nicht drin! Bruno Guimarães visiert das rechte Eck an, doch der ist schwach geschossen - vielleicht hat er gehofft, den Keeper zu verladen. Ørjan Nyland spekuliert aber richtig und blockt den Ball sicher zur Seite!

13′ Vinícius Junior steht mit Ball bereit, doch übergibt ihn kurz vor Ausführung an Bruno Guimarães.

12′ Schon begibt sich Ismail Elfath an den Monitor an der Seitenlinie. Nach kurzer Prüfung kommt er zurück aufs Feld und meldet: Es gibt den Elfmeter!

11′ Der VAR meldet sich. Der mögliche Elfmeter wird geprüft. Das dürfte nicht allzu lange dauern.

10′ Brasilien fordert den Elfmeter! Cunha spitzelt den Ball links im Strafraum vor Kristoffer Ajer weg. Der Norweger grätscht dann nur in den ehemaligen Leipziger. Das muss einen Strafstoß geben!

9′ Erstmals setzt sich die Selecao am gegnerischen Strafraum fest. Mehrere Versuche, in den Strafraum einzudringen, scheitern jedoch, ehe Vinícius Junior der Ball ins Toraus verspringt.

7′ Martin Ødegaard zirkelt den Eckball an den Fünfer, wo sich jedoch die Südamerikaner durchsetzen. Technik schlägt Größe!

6′ Guter Start für die Skandinavier. Gerade über die rechte Seite von Sørloth geht einiges. Jetzt holen sie einen Eckstoß heraus, bei dem die Norweger einen klaren Größenvorteil haben.

3′ Toooooor für Norwegen! Ødegaard schickt rechts Sørloth in den Strafraum, der klug an den Elfmeterpunkt zurücklegt. Gleich drei Norweger könnten zum Abschluss kommen, doch letztlich hämmert Patrick Berg den Ball oben rechts in die Maschen. Dann geht aber die Fahne an der Seitenlinie hoch. Sørloth stand im Abseits!

1′ Die Kugel rollt im Nordosten der USA. Norwegen stößt an, spielt zurück zu Nyland, der tief schlägt. Zu tief, denn es gibt Abstoß für Brasilien.

1′ Spielbeginn

Es ist mächtig heiß in East Rutherford, New Jersey. Bei ziemlich genau 30 Grad Celsius singen beide Teams ihre Hymnen. Da sind die Cooling Breaks heute fast schon angebracht.

Geleitet wird die Partie von Isamil Elfath. Der 44-jährige US-Amerikaner war schon vor vier Jahren in Katar mit dabei, unter anderem als Kamerun mit 1:0 gegen Brasilien gewann. Bei dieser WM war er bislang zweimal im Einsatz. Dabei zeigte er sieben Gelbe und eine Rote Karte. Also im Gegensatz zu anderen Referees bei diesem Turnier kann Elfath durchgreifen.

Erst in einem Pflichtspiel trafen Brasilien und Norwegen aufeinander. Interessanterweise gewannen damals die Skandinavier. Bebeto sorgte für die Führung, ehe Tore André Flo und Kjetil Rekdal das Spiel spät drehten. Ebenfalls mit dabei war Ståle Solbakken, der auch damals von der Seitenlinie aus zuschaute. Allerdings lag das damals daran, dass er nur auf der Bank saß.

Bei den Norwegern wechselt Ståle Solbakken ebenfalls auf nur einer Position. Hinten rechts treibt sich nämlich das Verletzungspech um. Marcus Pedersen hat die letzten beiden Spiele als Ersatz von Julian Ryerson agiert. Heute ist er selbst im Teamhotel geblieben. Glücklicherweise ist Ryerson wieder fit und kann hinten rechts gegen Vinicius antreten. Ob es dann schon für 90 Minuten reicht, steht auf einem anderen Papier.

Im Vergleich zum Spiel gegen Japan wechselt Carlo Ancelotti auf einer Position. Lucas Paquetá fällt angeschlagen aus. Für den Mittelfeldspieler kommt Gabriel Martinelli ins Spiel, der vergangenen Montag den Siegtreffer erzielte. Damit deutet sich bereits der große Unterschied zwischen beiden Spielern an: Während Lucas Paquetá klarer Spielmacher im Mittelfeld ist, greift Martinelli immer wieder in vorderster Reihe, gerne über die Außen, an. Das dürfte ein spannendes Gespann mit Cunha und Vinícius Junior werden.

Auch bei den Norwegern wurde die Entscheidung in der letzten Runde erst kurz vor Schluss erzwungen. Natürlich Erling Haaland, möchte man sagen, denn der Starstürmer beförderte den Ball in der 86. Minute ins Tor. Nach dem "Wie" fragt heute keiner mehr. Nun stehen die Skandinavier also der Selecao gegenüber. Dass man gegen Top-Teams fighten kann, hat Norwegen bereits gegen Frankreich gezeigt. Allerdings lief da noch die B-Elf auf. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die erste Mannschaft gegen so einen großen Gegner schlägt.

Das nicht nochmal gut gegangen! Nach einem Unentschieden zum Start gegen Marokko schien Brasilien gut ins Turnier zu kommen. Gegen Haiti und Schottland gewann die Selecao jeweils 3:0, um sich das Sechzehntelfinale zu sichern. Gegen Japan wurde es dann aber eng. Kaishu Sano brachte die Asiaten in Führung, ehe Casemiro in der 56. Minute ausglich. Alles deutete auf die Verlängerung hin, als Gabriel Martinelli eine Balleroberung am gegnerischen Strafraum zum späten Glück nutzte.

Die Aufstellungen für Brasilien und Norwegen stehen bereits zur Verfügung.