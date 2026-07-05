England steht im Aztekenstadion vor einem extremen Härtetest gegen Mexiko. Nicht zuletzt die Höhe von Mexiko-City dürfte zur Herausforderung für Tuchels Team werden.

Englands Teamchef Thomas Tuchel mit Harry Kane und Jude Bellingham. Quelle: Imago

Wer sich unter englische Anhänger mischt, muss mitunter genau hinhören, was jetzt schon wieder als neuer Liedtext in Mode ist. "Football's coming home again, with Thomas Tuchel. One, two, three, four…" geht die Zeile, die aus der zur EM 1996 herausgegebenen Kulthymne umgewandelt wurde.

Im Hudson Grille oder im Hard Rock Cafe von Atlanta Downtown erklang nach dem Kraftakt im Sechzehntelfinale gegen DR Kongo (2:1) dieser Song in Endlosschleife. Doch die Herausforderung im Achtelfinale gegen Mexiko in Mexiko-City (Montag, 2 Uhr MESZ) wird noch ungleich größer.

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Tuchel Pflichtspielbilanz liest sich makellos

Etwaige Schwierigkeiten schrecken den deutschen Teamchef aber nicht ab. Ganz im Gegenteil:

Gerade in K.o.-Spielen geht es nicht immer darum, den perfekten Fußball zu spielen. Es geht darum, einen Weg zu finden. Wenn es schwierig wird, werden wir auch diesmal Lösungen finden. „ England-Trainer Thomas Tuchel

Das 19. Länderspiel unter seiner Anleitung wird zum Härtetest - oder zum "Höllenritt", wie die britische Boulevardpresse glaubt.

Die Pflichtspielbilanz des 52-Jährigen liest sich bislang fast makellos: WM-Qualifikation und WM-Endrunde zusammengerechnet sind in zwölf Spielen bislang elf Siege bei einem Unentschieden (0:0 gegen Ghana) herausgesprungen. Das Torverhältnis von 26:3 verdeutlicht nebenbei, dass die Balance stimmt. Aber was zählt das im legendären Aztekenstadion?

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Harry Kane warnt vor Mexiko im Aztekenstadion

Es lauert nicht nur auf dem Rasen ein heißblütiger Gegner. Auf den Rängen wird eine fanatische Armada in Grün, Weiß und Rot einen infernalischen Lärm entfachen. Die Mexiko-Fans sind fast noch verrückter nach der WM als das Mutterland des Fußballs. Ganze zwei Pflichtspiele hat "El Tri" in diesem Jahrtausend in der Kultstätte verloren. Das dritte Heimturnier nach 1970 und 1986 gilt als identitätsstiftendes Projekt von emotionaler Dimension.

Selbst Kapitän Harry Kane, der in seiner Karriere so viel erlebt hat, hegt Respekt. "Es wird aus vielen Gründen hart", warnte der Torjäger vom FC Bayern. Obwohl die Engländer nach dem Rückstand in Atlanta eine ganz andere Mentalität offenbarten als die Deutschen, wird Kane und Co. nun wohl alles an Resilienz abverlangt.

Sperrstunde aufgehoben Die britische Regierung hat wegen der Fußball-Weltmeisterschaft kurzerhand die Sperrstunde aufgehoben: Weil die "Three Lions" erst in der tiefsten britischen Nacht im WM-Kracher gegen Mexiko um das Viertelfinal-Ticket spielen, erließ Premierminister Keir Starmer eine Ausnahme-Regelung für verlängerte Ausschank- und Öffnungszeiten: Pubs und Bars dürfen in der Nacht zu Montag bis 05:00 Uhr morgens - und damit vier Stunden nach Anpfiff (02:00 Uhr MESZ) - geöffnet bleiben.

England kämpft mit Höhe und Hitze in Mexiko-City

Was Tuchel ein bisschen Sorge macht, sind Höhe und Hitze. Um Leistungssport in 2.200 Meter Höhe zu treiben, müsste man entweder zehn Tage vorher oder auf den letzten Drücker anreisen. "Zwischen den Spielen gegen den Kongo und Mexiko liegen drei Tage, und wir können uns nicht darauf einstellen. Das wussten wir schon vorher. Es ist einfach ein Nachteil." Das klang eher nach Feststellung denn Klage.

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Die Engländer haben ihr Camp in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri, knapp 280 Meter hoch gelegen - und hatten in Atlanta sogar das Glück, in einem klimatisierten Stadion anzutreten. Einigen wirkt auch das Spiel der "Three Lions" zu unterkühlt, aber der Führungsstil des Trainers wirkt dafür warmherziger als in seiner Zeit beim FC Bayern. Seine öffentlichen Auftritte und seine deutsche Gründlichkeit überzeugen.

England-Spiel gegen Mexiko sorgt für Ausnahmezustand bei Fans

Und der einst beim FSV Mainz 05 auf die Profibühne gebrachte Bessermacher weicht auch den Fragen nicht aus, die ihn eigentlich gar nicht betreffen. Wie steht er eigentlich dazu, dass am 22. Juni 1986 die englische Nationalmannschaft durch die "Hand Gottes" eines gewissen Diego Armando Maradona im mythenbehafteten Aztekenstadion ausschied? Antwort:

Wir werden es zurückbekommen. Das Karma wird zu uns zurückkehren. Wir werden das Ganze umdrehen. „ Thomas Tuchel

Deshalb sollen ja unbedingt auch die Kinder aufbleiben, nachdem die am Freitag zunächst geplante Verlegung wegen drohender Unwetter wieder verworfen wurde. Tuchel hatte bereits in Atlanta mit einem Augenzwinkern allen Eltern auf der Insel zugerufen: "Schreibt eine Entschuldigung für die Schule und lasst sie Fußball schauen. Es gibt noch genug Schule - die Weltmeisterschaft ist nur alle vier Jahre."

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