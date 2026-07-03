WM: England macht sich Sorgen um die Höhe in Mexiko

Wenn Mexiko im Aztekenstadion im WM-Achtelfinale auf England trifft, ist stimmungsvolles Spektakel garantiert. Englands Coach Tuchel macht sich aber über die Höhe Gedanken.

England-Coach Thomas Tuchel Quelle: action press

Was für ein Duell in der Runde der besten 16. Der Co-Gastgeber der WM, Mexiko, trifft im Aztekenstadion auf England, das Mutterland des Fußballs. "In Mexiko gegen Mexiko zu spielen, ist vielleicht das Größte, was die Weltmeisterschaft zu bieten hat", sagte Englands Super-Stürmer Harry Kane: "Es wird aus vielen Gründen hart."

So klingt es auch bei Englands deutschem Trainer Thomas Tuchel: "Es ist vielleicht eines der schönsten und spannendsten Spiele, die man sich vorstellen kann", sagte der 52-Jährige vor dem Achtelfinal-Kracher in der deutschen Nacht auf Montag (02:00 Uhr MESZ).

Tuchel: "Unmöglich", sich auf die Höhe in Mexiko einzustellen

Aber viele, viele, viele Hindernisse würden auf sie warten. Eine der größten Sorgen: die Höhe von über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. "Das ist natürlich ein großer Nachteil", betonte Tuchel. "Wir können uns physisch nicht darauf einstellen, das ist unmöglich."

Daran ändert auch nichts, dass er die sonstigen Abläufe ändert und einen Tag früher mit der Mannschaft anreist. "Die Empfehlung ist entweder zehn Tage vorher - was für uns nicht möglich ist - oder auf den letzten Drücker - was nicht erlaubt ist - zu kommen", erklärte Tuchel. Ein Dilemma.

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Mediziner empfiehlt England: Schnell Tore erzielen

"Sie werden wahrscheinlich mit ihrer Laufleistung hinten dran sein, früher aus der Puste kommen als sie es in niedrigeren Höhen gewohnt", sagte Dr. Matthias Krüll, Internist und Pneumologe sowie Chef-Mediziner des Berlin-Marathons, in einem dpa-Gespräch:

Idealerweise versuchen sie, nicht in den Ausdauerbereich zu gehen, sondern schnell und effizient ihre Tore zu machen, damit sie gar nicht die Notwendigkeit haben, lange und ausdauernd laufen oder sich belasten zu müssen. „ Matthias Krüll, Chef-Mediziner des Berlin-Marathons

Die Engländer reisen aus ihrem WM-Camp bei Kansas City an, das gerade mal rund 280 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Die Mexikaner sind es gewohnt, ihr Quartier liegt zehn Kilometer vom Stadion entfernt.

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