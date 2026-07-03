WM geht in die heiße Phase:Diese Achtelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live
Wer zeigt welches Achtelfinale der WM? Die Partie Portugal gegen Spanien läuft live im ZDF. Was noch im Free-TV zu sehen ist.
Die Achtelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und jetzt auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der acht Live-Übertragungen geeinigt. Das ZDF zeigt unter anderem die Partie Portugal gegen Spanien am Montag um 21 Uhr.
ZDF überträgt Portugal gegen Spanien
ZDF: Kanada gegen Marokko (Samstag, 4.7. um 19 Uhr)
ZDF: Portugal gegen Spanien (Montag, 6.7. um 21 Uhr)
ARD: USA gegen Belgien (Dienstag, 7.7. um 02 Uhr)
ARD: Argentinien/Kap Verde gegen Australien/Ägypten (Dienstag, 7.7. um 18 Uhr)
ARD: Schweiz gegen Kolumbien/Ghana (Dienstag 7.7. um 22 Uhr)
Die anderen Partien werden exklusiv von der Telekom übertragen:
- Paraguay gegen Frankreich (Samstag, 4.7. um 23 Uhr)
- Brasilien gegen Norwegen (Sonntag, 5.7. um 22 Uhr)
- Mexiko gegen England (Montag, 6.7. um 02 Uhr)
Alle Sechzehntelfinal-Partien auf einen Blick
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