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WM-Achtelfinale: Diese Partien zeigen ARD und ZDF live

WM geht in die heiße Phase:Diese Achtelfinal-Partien zeigen ARD und ZDF live

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Wer zeigt welches Achtelfinale der WM? Die Partie Portugal gegen Spanien läuft live im ZDF. Was noch im Free-TV zu sehen ist.

Cristiano Ronaldo jubelt nach dem Treffer von Nuno Mendes im WM-Gruppenspiel gegen Usbekistan.

Cristiano Ronaldo jubelt

Quelle: Imago

Die Achtelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft stehen fest - und jetzt auch die übertragenden TV-Sender. ARD, ZDF und Telekom haben sich auf die Verteilung der acht Live-Übertragungen geeinigt. Das ZDF zeigt unter anderem die Partie Portugal gegen Spanien am Montag um 21 Uhr.

ZDF überträgt Portugal gegen Spanien

ZDF: Kanada gegen Marokko (Samstag, 4.7. um 19 Uhr)
ZDF: Portugal gegen Spanien (Montag, 6.7. um 21 Uhr)
ARD: USA gegen Belgien (Dienstag, 7.7. um 02 Uhr)
ARD: Argentinien/Kap Verde gegen Australien/Ägypten (Dienstag, 7.7. um 18 Uhr)
ARD: Schweiz gegen Kolumbien/Ghana (Dienstag 7.7. um 22 Uhr)

Die anderen Partien werden exklusiv von der Telekom übertragen:

  • Paraguay gegen Frankreich (Samstag, 4.7. um 23 Uhr)
  • Brasilien gegen Norwegen (Sonntag, 5.7. um 22 Uhr)
  • Mexiko gegen England (Montag, 6.7. um 02 Uhr)

Alle Sechzehntelfinal-Partien auf einen Blick

WM-Achtelfinale bei ARD und ZDF

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