Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagvormittag steht Bundestrainer Julian Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung. Informationen der "Bild" zufolge verließ der aus München eingeflogene Nagelsmann das dreistündige Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main kurz vor halb zwei am Steuer einer schwarzen Limousine.

Zunächst soll Nagelsmann seine Sicht auf das WM-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay geschildert haben. Sportliche Fehleinschätzungen seien ebenso Thema gewesen wie die Atmosphäre im inzwischen heftig kritisierten WM-Camp von Winston-Salem. Dann wurde Nagelsmann laut "Bild" ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Bis "spätestens Ende der Woche" werde eine Entscheidung fallen, am Donnerstag soll nach SID-Informationen nichts mehr verkündet werden.

Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen.