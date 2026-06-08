Darum trägt Saibari bei Bayern die Nummer 34 auf dem Trikot
Bei der WM trägt Marokkos Stürmerstar Ismael Saibari die Nummer 11 auf dem Trikot. Bei den Bayern wird der Neuzugang mit der 34 auflaufen - aus einem traurigen Grund.
News rund um die WM und zum DFB-Team im Liveticker.
Bei der WM trägt Marokkos Stürmerstar Ismael Saibari die Nummer 11 auf dem Trikot. Bei den Bayern wird der Neuzugang mit der 34 auflaufen - aus einem traurigen Grund.
Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger hat sich der langen Reihe der Kritiker von Bundestrainer Julian Nagelsmann angeschlossen. "Julian Nagelsmann hat es nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Für mich ist deshalb völlig klar, dass er nicht weiter Bundestrainer sein kann", sagte der 81-Jährige der Münchner Abendzeitung.
Zwanziger, der den DFB von 2006 bis 2012 angeführt hatte, kritisierte auch die zu hohe Erwartungshaltung. "Die Mannschaft wurde nicht nur vom Bundestrainer, sondern von der gesamten sportlichen Leitung und dem DFB-Präsidium überbewertet. Man hat als Ziel den Weltmeistertitel ausgegeben, was nicht realistisch war", sagte er.
Im Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien kommt es in der Nacht zum Duell der beiden Altstars Cristiano Ronaldo gegen Luka Modrić. Für einen von beiden wird es wohl die letzte WM sein.
Nach einem Gipfel mit den Verbandsbossen in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstagvormittag steht Bundestrainer Julian Nagelsmann anscheinend unmittelbar vor der Ablösung. Informationen der "Bild" zufolge verließ der aus München eingeflogene Nagelsmann das dreistündige Treffen mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Geschäftsführer Andreas Rettig, Sportdirektor Rudi Völler und Bundesliga-Präsident Hans-Joachim Watzke in Frankfurt/Main kurz vor halb zwei am Steuer einer schwarzen Limousine.
Zunächst soll Nagelsmann seine Sicht auf das WM-Debakel im Sechzehntelfinale gegen Paraguay geschildert haben. Sportliche Fehleinschätzungen seien ebenso Thema gewesen wie die Atmosphäre im inzwischen heftig kritisierten WM-Camp von Winston-Salem. Dann wurde Nagelsmann laut "Bild" ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, der Bundestrainer habe Bedenkzeit erhalten. Bis "spätestens Ende der Woche" werde eine Entscheidung fallen, am Donnerstag soll nach SID-Informationen nichts mehr verkündet werden.
Als klarer Favorit auf Nagelsmanns Nachfolge gilt Jürgen Klopp. Medienberichten zufolge soll er für das Amt bereitstehen.
Beim Co-Gastgeber der WM wächst nach dem Sieg über Bosnien-Herzegowina die Euphorie. Können die USA um den Titel mitspielen?
Nach dem WM-Aus folgt der deutsche Ausrüster einem altbekannten Muster: Die DFB-Trikots werden zu deutlich günstigeren Preisen verkauft.
Die DFB-Elf hat sich nach dem bitterem WM-Aus gegen Paraguay für die Unterstützung der Fans bedankt. Zugleich verurteilte die Mannschaft diskrimierende Hasskommentare im Internet.
Nach dem bitteren Sechzehntelfinal-Aus hat Senegals Leistungsträger Pape Gueye aus Unzufriedenheit mit dem Trainerstab seinen vorläufigen Abschied von der Nationalmannschaft verkündet. "Ich werde später noch ein paar Worte zum Ausscheiden sagen, aber ich gebe heute bekannt, dass ich eine Pause von der Nationalmannschaft einlegen werde, solange dieses Trainerteam im Amt bleibt", schrieb der 26-Jährige auf Instagram.
Der Mittelfeldspieler vom spanischen Erstligisten FC Villarreal war beim 2:3 (2:2, 1:0) nach Verlängerung gegen Belgien von Senegals Nationaltrainer Pape Thiaw in der regulären Spielzeit in der 66. Minute ausgewechselt worden. Im Anschluss an das Last-Minute-Aus hatte Gueye bereits seine Unzufriedenheit über die frühe Auswechslung angedeutet. "Körperlich ging es mir gut", sagte er: "Aber letztendlich sind das die Entscheidungen des Trainers. Die muss man respektieren."
Das WM-Aus mit Bosnien-Herzegowina im Sechzehntelfinale hat den früheren Bundesliga-Profi Sergej Barbarez sichtlich mitgenommen. Der 54 Jahre alte Nationaltrainer, der einst insbesondere beim Hamburger SV Publikumsliebling war, lief nach dem 0:2 gegen die USA tief bewegt mit Tränen in den Augen über den Rasen des Stadions in Santa Clara.
"Ich habe den Jungs direkt nach dem Spiel gesagt, wie stolz ich auf sie bin", sagte Barbarez nach dem Spiel. "Ich habe ihnen gratuliert, und ich war wirklich stolz auf ihre Leistung. Das hat mich emotional berührt." Im Moment sei er "der stolzeste Trainer auf der Welt".
Nationalspieler Jonathan Tah würde trotz seines Fehlversuchs beim WM-Aus gegen Paraguay wieder im Elfmeterschießen antreten. "Ich würde ihn nächstes Mal wieder schießen! Mit voller Überzeugung und Zuversicht, ihn für Deutschland reinzumachen", schrieb der Abwehrspieler des FC Bayern bei Instagram. Tah gab aber auch zu, dass ihn sein Fehlschuss noch immer beschäftige.
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Portugals Nationalspieler wollen auch für ihren verstorbenen Mitspieler Diogo Jota das Ticket für das WM-Achtelfinale lösen. "Wir haben viele Gründe, dieses Spiel gewinnen und die nächste Runde erreichen zu wollen. Dazu kommt dieser besondere Anlass", sagte Mittelfeldstar Vitinha: "Wir wollen für unsere Familien, für Diogo Jota und für ganz Portugal erfolgreich sein."
Die vor dem Turnier hoch gehandelten, bislang aber nur bedingt überzeugenden Portugiesen treffen an Jotas erstem Todestag im Sechzehntelfinale am Freitag um 1 Uhr auf Kroatien. Jota war am 3. Juli 2025 im Alter von 28 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen.
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Mitfavorit Spanien kann bei einem Erfolg im Sechzehntelfinale gegen Österreich im weiteren Turnierverlauf wohl wieder auf Nico Williams zurückgreifen. "Das ist nur ein kleineres Problem", sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente zur Blessur des Angreifers.
Der amtierende Europameister trifft heute (21 Uhr/ARD) in Inglewood südlich von Los Angeles auf Österreich. Bei einem Erfolg ginge es am 6. Juli in Dallas weiter, Gegner wäre dann entweder Portugal oder Kroatien.
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Auch mit Abstand ist der Frust bei Joshua Kimmich über das frühe Scheitern groß. "Ich bin gerade einfach nur leer und mir ist überhaupt nicht danach, mich zu melden. Aber es gehört dazu, sich auch diesen Situationen zu stellen", schrieb der Kapitän bei Instagram: "Wir sind gescheitert. Mal wieder. Und das macht mich fertig."
Der Bayern-Profi betonte dennoch, er sei "stolz" darauf, "Kapitän dieser Mannschaft zu sein". Und er bekräftigte, dass ein Rücktritt aus der Nationalmannschaft für ihn kein Thema sei: "Aufgeben ist für mich niemals eine Option."
Österreich muss im Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Außenverteidiger Phillipp Mwene verzichten. Der 32-Jährige vom FSV Mainz 05 fällt aufgrund einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel aus. Mwene zählt zum Stammpersonal von Österreichs Teamchef Ralf Rangnick.
Die Partie gegen Spanien ist für Österreich das erste K.-o.-Spiel bei einer Fußball-WM seit 1954. Die Partie findet am Donnerstag um 12 Uhr Ortszeit (21 Uhr) in Inglewood bei Los Angeles statt.
Im WM-Sechzehntelfinale hat England große Mühe gegen die DR Kongo. Keeper Mpasi treibt die Briten mit seinen Paraden immer wieder zur Verzweiflung.
Rund um die WM im Gastgeberland Mexiko häufen sich die Todesfälle. Während der Feierlichkeiten nach dem Sieg des mexikanischen Teams gegen Ecuador sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde von Mexiko-Stadt vier Menschen in der Nähe des zentralen Denkmals "Ángel de la Independencia" gestorben.
Wie die Gesundheitsministerin von Mexiko-Stadt mitteilte, starben drei Opfer an Erstickung. Ein 30-jähriger Mann sei einem Herz-Kreislauf-Stillstand nach einem epileptischen Anfall und Blutungen im Verdauungstrakt erlegen.
Insgesamt seien mehr als 1.600 Menschen im Aztekenstadion und bei den Feierlichkeiten in der Stadt vor Ort behandelt worden, unter anderem wegen Prellungen, Knochenbrüchen, Alkoholvergiftungen und Angstanfällen. 28 von ihnen mussten in Kliniken gebracht werden.
Ein 44-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau starben schon auf der Straße an Erstickung. Eine 48-jährige Frau wurde zudem bewusstlos aufgefunden. Im Krankenhaus sei dann ihr Tod durch Ersticken festgestellt worden.