Nach dem WM-Aus und dem Rücktritt von Julian Nagelsmann scheint auch die Zukunft von DFB-Sportdirektor Rudi Völler beim DFB völlig offen.

Rudi Völlers Vertrag beim DFB läuft noch bis 2028. Quelle: dpa

Das Gesprächsangebot von Rudi Völler an Jürgen Klopp steht. Man könne sich "mal zusammensetzen und ein paar grundsätzliche Dinge besprechen", schlug der DFB-Sportdirektor dem wohl künftigen Bundestrainer live im Fernsehen vor.

Völler ging es bei seiner Offerte zwar nur um die Aufarbeitung der Blödelei zwischen den MagentaTV-Experten Klopp und Thomas Müller über die Besetzung des Bundestrainer-Postens ab September. Doch Redebedarf könnte zwischen ihm und Klopp bald aus einem ganz anderen Grund bestehen.

Was will der neue Bundestrainer?

Wie geht es mit dem Weltmeister von 1990 weiter, wenn Klopp wirklich den Avancen des Deutschen Fußball-Bundes erliegt? Für Bastian Schweinsteiger ist die Antwort eindeutig. Klopp und Völler, da ist sich der Rio-Weltmeister sicher, "wären das Dreamteam". Völler "als Gegenpol" zu Klopp, "das würde schon gut passen", führte der ARD-Experte aus. Doch so einfach ist es nicht.

Nach dem desaströsten Ausscheiden bei der WM gibt es ein Personalbeben beim DFB. Chris Kramer und Per Mertesacker analysieren die Situation. 03.07.2026 | 11:02 min

Völler, in Nagelsmanns Amtszeit dessen Bodyguard und väterlicher Freund, soll nach Sport1-Informationen seinen Rücktritt in Erwägung ziehen. Eine Entscheidung könnte er demnach "schon in der kommenden Woche verkünden". Eine Stellungnahme Völlers oder des DFB gab es nicht. Die Zukunft des 66-Jährigen hängt nach SID-Informationen in hohem Maße von den Vorstellungen des neuen Bundestrainers ab.

Der DFB hat nach dem WM-Aus den Rücktritt von Julian Nagelsmann verkündet. Nun soll ein Neuanfang her, Jürgen Klopp wird als neuer Bundestrainer gehandelt. 04.07.2026 | 2:35 min

DFB für Völler eine Herzensangelegenheit

Für Völler ist der DFB stets eine Herzensangelegenheit gewesen. Rief der Verband, war der Liebling der Fans da - so auch, als eine "Task Force", der er selbst angehörte, Anfang 2023 einen Sportdirektor suchte. Sie fand: Rudi Völler, der schon 2000 - zunächst interimistisch - für den Verband an der Seitenlinie stand, letztlich bis 2004 blieb und mit dem Nationalteam bei der WM 2002 das Finale erreichte.

Er ist populär wie kaum ein anderer deutscher Fußballer: Rudi Völler, gefeiert als Stürmer, Trainer oder Manager. Selbst Ausraster verzeiht man ihm. "Terra X History" zeigt ein Porträt. 07.06.2026 | 44:36 min

Nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick 2023 sprang er sogar noch einmal als Trainer für ein Spiel (2:1 gegen Frankreich) ein. Sein Vertrag läuft bis 2028. Bis zuletzt warf Völler sich schützend vor Nagelsmann und verteidigte ihn zunächst auch nach der WM-Blamage gegen alle Kritiker. Doch im Zuge der Aufarbeitung des Debakels rückte auch er von Nagelsmann ab, nach dem Krisengipfel am vergangenen Donnerstag verließ er mit gehobenem Daumen die DFB-Zentrale in Frankfurt/Main.

Jürgen Klopp will nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Bundestrainer werden. Der Wunschkandidat des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Interview. 04.07.2026 | 2:03 min

Mertesacker Kandidat für Völler-Nachfolge?

Seitdem wird über Völlers Rolle diskutiert. Klopp, 59, braucht angesichts seiner Erfahrung keinen Mentor. "Aber ich finde gerade Rudi Völler ganz wichtig, weil er die Erfahrung hat, er ist Weltmeister geworden, den würde ich schon gerne beim DFB weiterhin sehen", betonte Schweinsteiger. Völler kenne "das Geschäft". Er weiß, "was man braucht, um Veränderungen zu machen". Doch ist Völler dazu bereit?

Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig hat sich bereits anders entschieden. Er verlängert seinen am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht. Für den Fall von Völlers Abgang werden schon Nachfolger gehandelt. Immer wieder fällt der Name Per Mertesacker, der acht Jahre erfolgreich in der Akademie des FC Arsenal arbeitete. Der Weltmeister von 2014 signalisiert Bereitschaft.

Beim DFB wird nach der verkorksten WM das Personal umgestellt. Ob Per Mertesacker für einen Posten in Frage kommt, beantwortet er im ZDF-WM-Studio. 04.07.2026 | 0:39 min

"Irgendwie mal beim DFB zu arbeiten, dem deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, mal was zurückzugeben, wenn das gewünscht ist - dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", sagte Mertesacker im ZDF. Auch Schweinsteiger hatte zuvor erklärt, sich "nicht drücken" zu wollen. Doch noch ist Völler im Amt. "Ihr seid ja mehr für die Komik zuständig", sagte er im eingangs erwähnten TV-Interview in Richtung Klopp und Müller. Lustig ist die Situation im deutschen Fußball derzeit nicht. Auch darüber könnte er bald mit Klopp sprechen.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: SID