DFB-Zukunft als Sportdirektor? Mertesacker: "Stehe zur Verfügung"

Per Mertesacker und Christoph Kramer diskutieren im ZDF-Studio über neue Spieler für die Nationalmannschaft. Mertesacker kann sich eine Rolle als Sportdirektor vorstellen.

Beim DFB wird nach der verkorksten WM das Personal umgestellt. Ob Per Mertesacker für einen Posten in Frage kommt, beantwortet er im ZDF-WM-Studio. 04.07.2026 | 0:39 min

Jochen Breyer kam seiner journalistischen Sorgfaltspflicht im Berliner ZDF-Studio am Freitagabend nach. Ob er sich eine Rolle als Sportdirektor vorstellen könne, falls Rudi Völler aufhöre, fragte der Moderator Per Mertesacker nach der Übertragung des Elfmeter-Krimis zwischen Ägypten und Australien.

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Der Weltmeister von 2014 antwortete erst diplomatisch. Sein Plan sei zunächst, das "schöne Turnier mit euch" beim ZDF zu beenden. Danach gehe es in den Urlaub und reflektieren wolle er eigentlich auch noch. "Nach den 15 Jahren bei Arsenal, acht Jahre in der Akademie, was ich da alles erlebt habe."

Mertesacker steht für DFB-Engagement "zur Verfügung"

Dann aber wurden die Töne mutiger und positiver. Eines sei ihm klar. "Irgendwie mal beim DFB, im deutschen Fußball, dem ich auch so viel zu verdanken habe, zu arbeiten und mal etwas zurückzugeben, wenn es denn gewollt ist. Dafür stehe ich natürlich zur Verfügung."

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Der ZDF-Experte, der in London viel Erfahrung im Nachwuchs-Spitzenbereich gesammelt hat, könnte also eine mögliche DFB-Zukunft mitgestalten, dies aber eher langfristig. Kurzfristig wird wohl Jürgen Klopp an vorderster Front bereits ab September gefordert sein.

Jürgen Klopp bislang noch bei RB unter Vertrag

Aktuell hat Klopp einen langfristigen Vertrag bis 2029 als Head of Global Soccer bei Red Bull. Laut verschiedenen Medienberichten gebe es zwar keine Ausstiegsklausel, wohl aber eine Art "Gentleman Agreement" zwischen RB-Geschäftsführer Olaf Mintzlaff und Klopp.

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Falls es zur wahrscheinlichen Einigung komme, steht für Mertesacker fest: "Er wird den DFB nochmal ganz neu kennenlernen. Er war im Ausland und hat jetzt den Club-Fußball in einer übergeordneten Rolle gesehen. Es ist wichtig, dass er sich Zeit schenkt und er sich mit den Strukturen vertraut macht und Zeit darin investiert."

Großer Umbruch im DFB-Kader

Es sei zu viel verlangt, jetzt bereits zu erwarten, dass Klopp wüsste, an welchen Schräubchen er drehen müsse.

Er wird sich primär darum kümmern, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben. „ Per Mertesacker im ZDF-Studio

Wir müssen bereits im September wieder ran in der Nations League. Das ist die erste Aufgabe." Deutschland trifft dann auf die Niederlande, Serbien und Griechenland in mehreren Spielen über zwei Wochen.

Kramer erwartete für den Neuanfang keinen Riesen-Umbruch. "Wir haben nicht den Pool an Spielern, dass wir jetzt 14, 15 neue Spieler sehen im September." Mertesacker entgegnete: "Aber einen interessanten Pool haben wir schon an Spielern, die jetzt nicht mitgenommen wurden. Man hat sich gestritten über interessante Spieler wie Said El Mala, Tom Bischof, Lennart Karl wird dazustoßen. Wir haben auch Jonas Urbig mitgenommen".

Mertesacker stimmt auf "dritten Neuanfang" ein

Da könne sich laut dem ehemaligen Innenverteidiger schon eine "neue, junge Achse" bilden. Beim Neuanfang unter Jürgen Klinsmann 2004 seien auch vier, fünf neue Spieler Anfang 20 dabei gewesen. "Die hatten da ihren Startschuss gehabt. Es gibt schon die Möglichkeit diese Spieler mit einer Achse (...) als Mannschaft zu stellen, die dann konkurrenzfähig ist." Für Kramer sei Urbig zum Beispiel die "neue Nummer eins."

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Mannschaftsübergreifend muss sich Klopp laut des Experten-Duos mit weiteren Dingen beschäftigen. "Er muss sich mit Frankfurt, mit der neuen Zentrale und den Ausbildungsprogrammen auseinandersetzen. Da ist bereits viel entschieden und vorbereitet worden über die vergangenen Jahre", berichtete Mertesacker.

"Wir hatten bereits Neuanfänge nach 2018 und 2022. Da sind Dinge in Gang gesetzt worden, aber die Resultate sehen wir jetzt noch nicht. Der DFB macht in der Jugendarbeit gerade einen deutlich besseren Job als noch vor fünf Jahren. Aber es ist noch nicht sichtbar, weil es vielleicht erst in fünf Jahren Früchte trägt", ergänzte Kramer.

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