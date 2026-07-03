Mertesacker und Kramer: "Es kann nur über Klopp gehen"

Nach dem vom DFB forcierten Nagelsmann-Rücktritt deutet alles auf Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer hin. Eine Personalie, der auch die ZDF-Experten viel abgewinnen können.

ZDF-Experten: "Es kann nur über Klopp gehen"

Die ZDF-Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer sprechen über das Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann und den potentiellen Nachfolger Jürgen Klopp. 03.07.2026 | 5:49 min

Eines war für Per Mertesacker bereits bei der puren Vorstellung von Jürgen Klopp als Bundestrainer in Deutschland klar: "Jetzt wird es richtig emotional. Ich kann mir vorstellen, dass er mit einer jungen Mannschaft, mit einem Neuanfang wieder richtig etwas entfachen kann", erklärte der Weltmeister von 2014 im ZDF-Studio in Berlin vor der Begegnung bei der Fußball-WM zwischen Ägypten und Australien.

Klopp-Verpflichtung scheint ausgemachte Sache

Wer dem ehemaligen Innenverteidiger und seinem Weltmeister-Kollegen Christoph Kramer am Freitag zuhörte, erhielt den Eindruck, der langjährige Trainer des FC Liverpool, von Borussia Dortmund und Mainz 05 sei längst Bundestrainer.

Julian Nagelsmann ist nach dem frühen WM-Aus als Bundestrainer zurückgetreten. Wird Jürgen Klopp sein Nachfolger? Der DFB will nun mit ihm verhandeln. 03.07.2026 | 3:37 min

Schwebte Klopp vor dem WM-Aus der deutschen Elf in seiner Rolle als TV-Experte als eine Art übergroßer Schattentrainer über dem DFB-Team, wirkt es in der DFB-Pressemitteilung vom Freitag tatsächlich so, als fehlten bis zu seiner Verpflichtung nur noch Formalitäten.

Klopp hat langfristigen Vertrag bei Red Bull

Zuvor hatte Julian Nagelsmann dem eigenen Rücktritt zugestimmt, der ihm laut übereinstimmenden Medienberichten bei einem Krisengespräch in der DFB-Zentrale nahegelegt worden war. Viel interessanter war aber der Nachsatz, die DFB-Spitze wolle jetzt das Gespräch mit Klopp suchen. Und dieser habe bereits seine grundsätzliche Bereitschaft für den Trainerposten signalisiert, erklärte der DFB.

Aktuell hat Klopp einen langfristigen Vertrag bis 2029 als Head of Global Soccer bei Red Bull. Laut verschiedenen Medienberichten gebe es zwar keine Ausstiegsklausel, wohl aber eine Art "Gentleman Agreement" zwischen RB-Geschäftsführer Olaf Mintzlaff und Klopp.

Mertesacker: "Das ist der richtige Weg"

Trotz des finanziellen Kraftakts, der dem Verband mit einer Abfindung Nagelsmanns und einer Verpflichtung Klopps bevorsteht, wisse der DFB laut Mertesacker genau: "Es kann nur über Jürgen Klopp gehen. Da fokussieren sie sich nun drauf. Das ist der richtige Weg."

Egal, wer sonst kommen würde, würde immer den renommierten deutschen Trainer im Rücken haben. "Man sollte die Situation nun nutzen. Er kennt die Ausgangslage von seinen Vereinen. Eine Mannschaft zu übernehmen, die Potential hat, aber nicht abliefert. Das hat er schon mehrmals bewiesen", erinnerte Mertesacker.

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Kramer: Jeder würde mit Klopp verglichen werden

Auch für Kramer ist Klopp der einzige Ausweg. Es gebe viele Namen, die Sinn machen würden und gerade nicht so auf dem Radar seien. Der Weltmeister nannte am ZDF-Mikro stellvertretend Sebastian Hoeneß und Ralf Rangnick.

Man tut niemandem einen Gefallen, wenn wir jetzt jemand anderen nehmen würden. „ Christoph Kramer

Ein anderer Trainer würde stets mit Klopp verglichen und das vorherrschende Gefühl sei, dass mit Klopp alles besser geworden wäre. "Ich bin mir sehr sicher, dass er es machen wird. Es gibt nicht viele coolere Menschen für diesen Posten als Jürgen Klopp."

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Kramer: Stimmung im Land gegen Nagelsmann

Das Ende der Zeit von Nagelsmann war für Kramer dagegen folgerichtig: "Es gab keine andere Möglichkeit, als dass er den Weg räumen musste." Das liege laut Kramer nicht an den Trainer-Qualitäten. "Im Gegenteil, ich halte ihn für einen sehr guten Trainer." Doch die vorherrschende Stimmung im Land gegen Nagelsmann und für einen Neuanfang hätten den Rücktritt notwendig gemacht.

"Wenn er in drei Monaten da wieder steht, dann hat es nichts von Neuanfang. Dann ist es eine Situation, die belastet ist. Jeder Neuanfang braucht vor allem Euphorie und in dieser Konstellation hätte man das nicht nochmal hervorrufen können", erklärte der Ex-Profi.

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Mertesacker: "Klopp sollte es jetzt machen"

Laut Mertesacker haben sich die Verantwortlichen "schnell" und "richtig" entschieden. "Die DFB-Spitze ist schnell zusammengekommen, was mich erstmal verwundert hat und hat den Weg freigemacht für Klopp, der ja schon immer irgendwie da war und Teil von vielen Gesprächen war. Jetzt ist man noch relativ offensiv in der Pressemitteilung auf den einen Kandidaten gegangen. Jürgen Klopp sollte es jetzt machen."

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