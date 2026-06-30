ZDF-Expertenrunde zu Nagelsmann: "Alle müssen sich hinterfragen"

Nagelsmann will nach Aus weitermachen :ZDF-Expertenrunde: "Alle müssen sich hinterfragen"
von Jannik Schneider
Nach dem überraschenden WM-Aus gegen Paraguay präsentiert sich Julian Nagelsmann kämpferisch. Die ZDF-Experten bewerten die Aussagen des Bundestrainers unterschiedlich kritisch.
Nach dem blamablen Aus im Elfmeterschießen gegen den südamerikanischen Außenseiter Paraguay im WM-Sechszehntelfinale äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann am ZDF-Mikrofon bereits zu seiner Zukunft: "Ich stehe zur Verfügung. Wenn der DFB möchte, mache ich die EM 2028." Falls dem nicht so sei, müsse der Verband es ihm mitteilen, fuhr Nagelsmann fort.
Streich zeigt Verständnis für Nagelsmanns Auftritt
Auf Nachfrage, ob er einen Rücktritt in Erwägung ziehe, sagte der Trainer: "Die Gedanken habe ich mir gemacht. Es ist ausgeschlossen. Ich bin keiner, der wegläuft." Das ZDF-Panel im Studio in Berlin beäugte diese Aussagen unterschiedlich kritisch.
Insgesamt präsentierte sich der Bundestrainer im Interview laut Expertin Friedrike "Fritzy" Kromp "etwas dünnhäutig". Christian Streich, ehemaliger Chefcoach der Freiburger, zeigte Verständnis für die Situation des Bundestrainers.
Kramer: Schwierige Situation für ein Interview
Per Mertesacker dagegen war weniger einverstanden mit dem TV-Auftritt des Bundestrainers und erklärte trocken: "Das Interview zeigt, dass wir verdient ausgeschieden sind, finde ich."
Für seinen 2014er Weltmeister-Kollegen Christoph Kramer sei es generell eine schwierige Situation für ein Interview gewesen. "Ich will es dem Bundestrainer gar nicht unterstellen, dass er es nicht gezeigt hat, aber generell freue ich mich immer über eine Portion Demut. Nicht nur bei einer Niederlage, auch im Erfolgsfall."
Kramer: Aus ist "eine unfassbare Enttäuschung"
Bereits vor Nagelsmanns TV-Aussagen hatte Kramer mögliche Konsequenzen für den Bundestrainer angedeutet.
"Er ist immer der stärkste Mann, der die Stimmung lenkt und die Verantwortung. Er bestimmt die Spielweise und ist der stärkste Mann in einem Verein oder Verband. Und er hat die Verantwortung. Das weiß er. Da müssen wir auch nicht drüber reden." Das Aus sei am Ende eine unfassbare Enttäuschung, so Kramer. "Da muss sich auch ganz klar der Trainer hinterfragen. Das ist ja auch logisch. Das wird er auch tun."
Streich: Trainer und Spieler müssen sich hinterfragen
Christian Streich entgegnete: "Der Trainer wird sich hinterfragen, die Spieler müssen sich aber auch hinterfragen. Ich finde immer, dass beides dazugehört." Kramer ergänzte: "Wenn du im Sechszehntelfinale rausfliegst, müssen sich alle hinterfragen. Es gibt Mechanismen im Fußball und die werden auch hier greifen."
Kramer sagte noch. "Wir wollen keine Schlagzeilen produzieren, aber es ist logisch, dass etwas passieren wird. Die Frage stellen sich ja alle und alle können sie beantworten." Konkreter wurde er nicht.
Völler stärkt Nagelsmann den Rücken
Nagelsmann aber schloss den Rücktritt für sich selbst aus, sagte im ZDF lediglich: "Es ist immer so, dass ich als Trainer mit im Boot sitze - wie alle Spieler auch. Das ist die Idee des Teamsports und das kreide ich mir genauso an wie jeder einzelne Spieler."
DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärte spät in der Nacht in der Mixedzone:
"Es ist immer einfach, so etwas zu sagen, wenn man permanent gewinnt." Nagelsmann sei "ein Kämpfer", der "sich nach so einer bitteren Niederlage sammeln wird und wieder angreifen will. Ich weiß, viele werden das nicht verstehen, wenn wir in so einer Form ausgeschieden sind."
Völler kündigte für die kommenden Tage Gespräche mit allen Verantwortlichen an, erklärte aber: "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Völler sagte aber auch "Ich bin nicht der DFB alleine, ich habe das nicht alleine zu entscheiden."
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Mehr zur WM
Wer wann im Sechzehntelfinale spielt:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026