ZDF-Expertenrunde zu Nagelsmann: "Alle müssen sich hinterfragen"

Nach dem überraschenden WM-Aus gegen Paraguay präsentiert sich Julian Nagelsmann kämpferisch. Die ZDF-Experten bewerten die Aussagen des Bundestrainers unterschiedlich kritisch.

In der ZDF-Expertenrunde sind sich alle einig, dass sich der Trainer hinterfragen muss und das auch sicherlich macht. Aber auch alle Spieler. 30.06.2026 | 2:39 min

Nach dem blamablen Aus im Elfmeterschießen gegen den südamerikanischen Außenseiter Paraguay im WM-Sechszehntelfinale äußerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann am ZDF-Mikrofon bereits zu seiner Zukunft: "Ich stehe zur Verfügung. Wenn der DFB möchte, mache ich die EM 2028." Falls dem nicht so sei, müsse der Verband es ihm mitteilen, fuhr Nagelsmann fort.

Streich zeigt Verständnis für Nagelsmanns Auftritt

Auf Nachfrage, ob er einen Rücktritt in Erwägung ziehe, sagte der Trainer: "Die Gedanken habe ich mir gemacht. Es ist ausgeschlossen. Ich bin keiner, der wegläuft." Das ZDF-Panel im Studio in Berlin beäugte diese Aussagen unterschiedlich kritisch.

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Insgesamt präsentierte sich der Bundestrainer im Interview laut Expertin Friedrike "Fritzy" Kromp "etwas dünnhäutig". Christian Streich, ehemaliger Chefcoach der Freiburger, zeigte Verständnis für die Situation des Bundestrainers.

Nach so einem Spiel wäre ich noch schmallippiger und noch dünnhäutiger gewesen. Ich war immer so. „ Christian Streich

Kramer: Schwierige Situation für ein Interview

Per Mertesacker dagegen war weniger einverstanden mit dem TV-Auftritt des Bundestrainers und erklärte trocken: "Das Interview zeigt, dass wir verdient ausgeschieden sind, finde ich."

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Für seinen 2014er Weltmeister-Kollegen Christoph Kramer sei es generell eine schwierige Situation für ein Interview gewesen. "Ich will es dem Bundestrainer gar nicht unterstellen, dass er es nicht gezeigt hat, aber generell freue ich mich immer über eine Portion Demut. Nicht nur bei einer Niederlage, auch im Erfolgsfall."

Kramer: Aus ist "eine unfassbare Enttäuschung"

Bereits vor Nagelsmanns TV-Aussagen hatte Kramer mögliche Konsequenzen für den Bundestrainer angedeutet.

Am Ende ist der Trainer immer der, der alles lenkt. „ Christoph Kramer

"Er ist immer der stärkste Mann, der die Stimmung lenkt und die Verantwortung. Er bestimmt die Spielweise und ist der stärkste Mann in einem Verein oder Verband. Und er hat die Verantwortung. Das weiß er. Da müssen wir auch nicht drüber reden." Das Aus sei am Ende eine unfassbare Enttäuschung, so Kramer. "Da muss sich auch ganz klar der Trainer hinterfragen. Das ist ja auch logisch. Das wird er auch tun."

Streich: Trainer und Spieler müssen sich hinterfragen

Christian Streich entgegnete: "Der Trainer wird sich hinterfragen, die Spieler müssen sich aber auch hinterfragen. Ich finde immer, dass beides dazugehört." Kramer ergänzte: "Wenn du im Sechszehntelfinale rausfliegst, müssen sich alle hinterfragen. Es gibt Mechanismen im Fußball und die werden auch hier greifen."

Kramer sagte noch. "Wir wollen keine Schlagzeilen produzieren, aber es ist logisch, dass etwas passieren wird. Die Frage stellen sich ja alle und alle können sie beantworten." Konkreter wurde er nicht.

Völler stärkt Nagelsmann den Rücken

Nagelsmann aber schloss den Rücktritt für sich selbst aus, sagte im ZDF lediglich: "Es ist immer so, dass ich als Trainer mit im Boot sitze - wie alle Spieler auch. Das ist die Idee des Teamsports und das kreide ich mir genauso an wie jeder einzelne Spieler."

Die ZDF-Expertenrunde nach dem deutschen WM-Aus über die Begegnung im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. 30.06.2026 | 10:03 min

DFB-Sportdirektor Rudi Völler erklärte spät in der Nacht in der Mixedzone:

Er ist immer noch ein Top-Trainer. „ Rudi Völler

"Es ist immer einfach, so etwas zu sagen, wenn man permanent gewinnt." Nagelsmann sei "ein Kämpfer", der "sich nach so einer bitteren Niederlage sammeln wird und wieder angreifen will. Ich weiß, viele werden das nicht verstehen, wenn wir in so einer Form ausgeschieden sind."

Völler kündigte für die kommenden Tage Gespräche mit allen Verantwortlichen an, erklärte aber: "Ich bin immer noch davon überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Völler sagte aber auch "Ich bin nicht der DFB alleine, ich habe das nicht alleine zu entscheiden."

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