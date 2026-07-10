Joker Merino trifft erneut: Spanien zieht ins Halbfinale ein

Das spanische Abwehrbollwerk ist bezwungen: Nach 35 Spielen ohne Gegentor trifft Belgien im WM-Viertelfinale. Zum Weiterkommen reicht das trotzdem nicht: Spanien gewinnt mit 2:1.

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Spanien zieht ins WM-Halbfinale ein. Zum Weiterkommen reicht den Iberern ein knappes 2:1 (1:1) gegen Belgien. Matchwinner war ein weiteres Mal der spanische Joker Mikel Merino, der erneut in der Schlussphase traf.

Und das, obwohl Belgien als erstes Team dieses Turniers die spanische Abwehr knacken konnte: Nach 649 WM-Minuten kassierten die Spanier um Unai Simón ihr erstes Gegentor.

Partie beginnt zunächst zäh - Yamal probiert es aus der Distanz

Die Partie begann zunächst verhalten. Spanien versuchte von Beginn an, den Ball zu halten und ihn bei Ballverlusten mit hohem Pressing direkt zurückzugewinnen. Belgien versuchte, das spanische Pressing mit Chipbällen zu überspielen, um zu Torchancen zu kommen. Das Resultat bei beiden Teams blieb in der Anfangsphase jedoch dasselbe: Die Chancen blieben zunächst aus.

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Eine erste Gelegenheit gab es in der zehnten Minute: Der für Pedri spielende Fabian fand mit einer halbhohen Hereingabe vom rechten Strafraumrand Rodri, dessen Direktabnahme jedoch Belgiens Abwehrspieler Ngoy blockte. Bis zur Hydration Break gab es gerade einmal einen Torschuss: In der 21. Minute spielte Oyarzabal auf Lamine Yamal, dessen Schlenzer aus knapp 20 Metern links am Tor daneben ging.

Pedri-Ersatz Fabian trifft zum 1:0

Dann das Tor: Porro spielte sich auf der rechten Außenbahn im Doppelpass mit Yamal frei und brachte dann eine Hereingabe auf Mittelfeldmotor Dani Olmo. Dessen Direktabnahme konnte Thibaut Courtois zunächst noch stark parieren, der Abpraller landete jedoch bei Fabian, der zentral und kompromisslos zum 1:0 trifft.

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Mit der Führung im Rücken übernahm Spanien die Partie im Anschluss: In der 33. Minute holte Lamine Yamal nach einem Dribbling zentral vor dem Sechzehner einen Freistoß heraus, den er anschließend selbst trat. Thibaut Courtois konnte den Ball, halbhoch ins linke Eck geschossen, jedoch abwehren. Der heraneilende Fabian lauerte auf den nächsten Abpraller, verpasste den Abschluss jedoch.

Aus dem Nichts: Belgien befreit sich mit Ausgleichstor

In der 40. Minute meldete sich Belgien zurück in die Partie - mit ihrer bis dato ersten verwertbaren Torchance. Nach einer Flanke von Castagne vom rechten Strafraumrand sprang Charles de Ketelare am höchsten und köpfte den Ball unhaltbar zum Ausgleich für Unai Simon ins Tor.

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Es ist das erste Gegentor in der regulären Spielzeit der Spanier seit 35 Spielen, das letzte kassierten sie im März 2024 in einem Freundschaftsspiel gegen Kolumbien. Kurz vor der Pause kam erneut der bis dahin auffällige Fabian nach einer Ecke zum Abschluss. Der Ball leitete einen Konter für Belgien ein, de Ketelaeres Konter erreichte jedoch Doku nicht.

Belgien trifft das Außennetz und fordert Handelfmeter

Anschließend war es zwar Spanien, das stärker aus der Pause kam. Dennoch: Viele Chancen brauchte Belgien nicht. In der 53. Minute aber wieder Belgien mit der zweiten verwertbaren Chance: Doku spielte sich im Doppelpass mit de Bruyne links im Strafraum durch. Über Umwege landete der Ball bei de Cuyper, der zum Abschluss kommt - aber das Außennetz traf.

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Die Überhand behielt Spanien trotzdem: In der 61. Minute war es abermals Yamal, der Courtois vom rechten Strafraumrand prüfte - der Madrilene parierte jedoch. Im direkten Konter forderten die Belgier nach einer geblockten Flanke Handelfmeter: Aymeric Laporte köpfte zuvor Rodri an den Arm. Der Schiedsrichter ließ jedoch wegen der sogenannten Teammate-to-Teammate-Regelung zu Recht weiterlaufen.

Joker Merino trifft erneut spät

In der 71. Minute kam es zu einem unverhofften WM-Debüt: Courtois, der schon zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht behandelt werden musste, wurde ausgewechselt. Für ihn kam Senne Lammens, Torwart bei Manchester United, in die Partie. Eingreifen musste er jedoch zunächst nicht: Spanien blieb das druckvollere Team, zu Abschlüssen kamen sie aber nicht.

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Bis zur 88. Minute: Der eingewechselte Mikel Merino, einst Joker im EM-Viertelfinale gegen Deutschland und zuletzt im WM-Achtelfinale gegen Portugal, traf zur erneuten spanischen Führung. Zunächst zog Barca-Verteidiger Cubarsi aus knapp 25 Metern ab, Lammens konnte den Aufsetzer jedoch nicht festhalten. Der Abpraller landete jedoch direkt vor dem heraneilenden Merino, der zur Führung und Entscheidung einnetzt.

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