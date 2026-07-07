Doppelpack von de Ketelaere: Belgien steht im Viertelfinale

Belgien hat von Beginn an eine souveräne Vorstellung gezeigt und steht im WM-Viertelfinale. Die Reise des Gastgebers USA endete nach dem schwächsten Auftritt im Turnierverlauf.

Charles De Ketelaere beim Torjubel Quelle: imago

Da konnte auch der von seiner Rotsperre begnadigte Folarin Balogun nicht helfen: Die USA sind im WM-Achtelfinale gegen Belgien ausgeschieden. Die Belgier sicherten sich mit einer rundum überzeugenden Vorstellung den Einzug in das Viertelfinale.

Castagne mit der ersten Chance

Belgien startete druckvoll in das Spiel gegen die USA in Seattle. Bereits in der ersten Minute gab es die erste gute Torchance für die Mannschaft von Rudi Garcia, der in der Startelf auf Kevin de Bruyne und Jeremy Doku verzichtete.

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Einen Abschluss von Youri Tielemans konnte Antonee Robinson noch abblocken. Der Ball landete anschließend bei Timothy Castagne, dessen Schuss aus dem Rückraum Matt Freese mit den Fingerspitzen noch parieren konnte.

Tielemans vergibt gute Gelegenheit

Der Ex-Bundesligaprofi Dodi Lukebakio brachte den Ball mit einem Dribbling in das letzte Drittel und spielte nach Außen auf Castagne. Dessen sehr gute Hereingabe erreichte Tielemans, der allerdings aus gefährlicher Position knapp zehn Meter vor dem Tor an der Kugel vorbeitrat und die gute Gelegenheit liegen ließ (8.).

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Raskin bringt Belgien in Führung

Eine Minute später belohnten die Belgier sich mit dem Führungstreffer von Charles de Ketelaere für die gute Anfangsphase (9.). Nicolas Raskin von den Glasgow Rangers, der anstelle von de Bruyne in der Startformation stand, bereitete das Tor vor.

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Nach einer abgefälschten Flanke von Leandro Trossard landete der Klärungsversuch der Amerikaner bei dem Mittelfeldspieler, der nahezu ungestört durch den Strafraum dribbeln und die Kugel querlegen konnte. De Ketelaere musste aus knapp drei Metern nur noch einschieben.

Ausgleich aus dem Nichts

Auch nach dem Tor zum 1:0 behielten die Belgier die Spielkontrolle und wurden über die Flügel immer wieder gefährlich, ohne sich dabei klare Chancen auf das 2:0 herauszuspielen. Erst nach der Trinkpause hatten die USA erste Ballbesitzphasen in der gegnerischen Hälfte.

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Dann traf Malik Tillman von Bayer Leverkusen wie schon im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina per Freistoß und erzielte den Ausgleichstreffer (31.). Den Schuss aus rund 16 Metern Entfernung fälschte Hans Vanaken in der Mauer unhaltbar für Thibaut Courtois ab.

Belgien legt nach

Die belgische Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt von dem überraschenden Ausgleich und nutzte die schwache Abwehrleistung der US-Amerikaner aus. Leandro Trossard konnte den Ball von der Grundlinie aus an den zweiten Pfosten spielen, wo de Ketelaere goldrichtig stand und den Doppelpack schnürte (33.).

Lukebakio hatte dann die Chance auf 3:1 für Belgien zu erhöhen. Nach einem Freistoß wurde er per Flanke bedient, köpfte den Ball allerdings aus kurzer Distanz am Tor vorbei (43.). Das Auslassen dieser Gelegenheit hätte sich beinahe schnell gerächt.

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Über Umwege landete die Kugel nach einem Einwurf bei Folarin Balogun, dessen Einsatz infolge zurückgenommener Rot-Sperre höchst umstritten war. Sein Abschluss aus knapp fünf Metern Entfernung landete allerdings über dem Tor (45.).

Fataler Aussetzer von Freese

In der 57. Minute kam Freese weit aus seinem Tor heraus, um einen langen Ball auf de Ketelaere abzufangen. Das gelang ihm auch, danach nahm das Drama aus US-Sicht dennoch seinen Lauf. Anstatt den Ball zu klären, zögerte der Torhüter viel zu lange und verlor ihn. Die Kugel landete bei dem für den verletzten Onana eingewechselten Hans Vanaken, der aus rund 30 Metern Entfernung ins leere Tor traf.

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Nach dem dritten Tor für Belgien beruhigte sich die Partie. In der 82. Minute hatte jedoch Balogun die Chance, die Partie noch einmal spannend zu machen. Mechele geriet nach einem Heber von Reyna ins Straucheln, dadurch lief der Angreifer alleine auf das Tor zu. Seinen Abschluss aus spitzem Winkel zielte er aber genau auf Courtois, der den Ball problemlos hielt.

Lukaku sorgt für den Schlusspunkt

Auch beim vierten Tor der Belgier half die Defensive der USA kräftig mit. Chris Richards vertendelte den Ball gegen den eingewechselten Romelu Lukaku. Der Stürmer erzielte sein nächstes Tor als Joker und sorgte für den 4:1-Endstand.

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