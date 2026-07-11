ZDF-Experten einer Meinung:So tippen die ZDF-Experten die weiteren Viertelfinalspiele
Rudert das norwegische Wikingerboot weiter? Kommt die Schweizer Defensive gegen Lionel Messi an? Vor den heutigen WM-Viertelfinalpartien geben die ZDF-Experten ihre Tipps ab.
Vor den Viertelfinalpartien zwischen Norwegen und England sowie zwischen Argentinien und der Schweiz tippen die ZDF-Experten Christoph Kramer, Christian Streich und Per Mertesacker das Weiterkommen. Kramer und Mertesacker führen diese Tipps anschließend gegenüber dem ZDFsportstudio weiter aus.
Norwegen gegen England (23 Uhr im ZDF-Liveticker)
Geht es nach den ZDF-Experten, müsste das norwegische Ruderboot um Steuermann Erling Haaland allmählich den Hafen ansteuern. Sowohl Christoph Kramer als auch Christian Streich und Per Mertesacker tipppen auf das Weiterkommen Englands.
Bereits in den ersten Partien der Gruppenphase habe er getippt, dass England weit käme - nun kann er sich für das Team von Trainer Thomas Tuchel sogar den ganz großen Wurf vorstellen. Für das Finale sieht er: "Ich wünsche mir Spanien, glaube Frankreich - und dann glaube ich tatsächlich, dass dieses Jahr 'It's coming home' kommen kann."
Argentinien gegen die Schweiz (3 Uhr im ZDF-Liveticker)
Dem pflichtete auch Per Mertesacker bei - auch mit Blick auf die weitere Viertelfinalpartie zwischen Argentinien und der Schweiz. Schon in den vergangenen Partien gegen Kap Verde und Ägypten war Argentinien stark von Lionel Messi abhängig - am Ende mit glücklichem Ausgang für die Argentinier. Davon ist Mertesacker auch dieses Mal überzeugt:
Dennoch: Weder Norwegen noch die Schweiz würden sich kampflos geschlagen geben, so Christoph Kramer. "Beide Spiele entweder Verlängerung oder mit einem Tor Unterschied nach 90 Minuten", sagt er.
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