Rudert das norwegische Wikingerboot weiter? Kommt die Schweizer Defensive gegen Lionel Messi an? Vor den heutigen WM-Viertelfinalpartien geben die ZDF-Experten ihre Tipps ab.

Bei den Spieltipps sind die ZDF-Experten Per Mertesacker (l.) und Christoph Kramer ausnahmsweise einer Meinung. 11.07.2026 | 0:48 min

Vor den Viertelfinalpartien zwischen Norwegen und England sowie zwischen Argentinien und der Schweiz tippen die ZDF-Experten Christoph Kramer, Christian Streich und Per Mertesacker das Weiterkommen. Kramer und Mertesacker führen diese Tipps anschließend gegenüber dem ZDFsportstudio weiter aus.

Norwegen gegen England (23 Uhr im ZDF-Liveticker)

Geht es nach den ZDF-Experten, müsste das norwegische Ruderboot um Steuermann Erling Haaland allmählich den Hafen ansteuern. Sowohl Christoph Kramer als auch Christian Streich und Per Mertesacker tipppen auf das Weiterkommen Englands.

It's coming home. „ ZDF-Experte Christoph Kramer im ZDFsportstudio

Bereits in den ersten Partien der Gruppenphase habe er getippt, dass England weit käme - nun kann er sich für das Team von Trainer Thomas Tuchel sogar den ganz großen Wurf vorstellen. Für das Finale sieht er: "Ich wünsche mir Spanien, glaube Frankreich - und dann glaube ich tatsächlich, dass dieses Jahr 'It's coming home' kommen kann."

Argentinien gegen die Schweiz (3 Uhr im ZDF-Liveticker)

Dem pflichtete auch Per Mertesacker bei - auch mit Blick auf die weitere Viertelfinalpartie zwischen Argentinien und der Schweiz. Schon in den vergangenen Partien gegen Kap Verde und Ägypten war Argentinien stark von Lionel Messi abhängig - am Ende mit glücklichem Ausgang für die Argentinier. Davon ist Mertesacker auch dieses Mal überzeugt:

Ich gehe davon aus, dass Harry Kane und Lionel Messi den Unterschied ausmachen. „ Per Mertesacker im ZDFsportstudio

Dennoch: Weder Norwegen noch die Schweiz würden sich kampflos geschlagen geben, so Christoph Kramer. "Beide Spiele entweder Verlängerung oder mit einem Tor Unterschied nach 90 Minuten", sagt er.

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Quelle: ZDF