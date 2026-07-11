Volleyball-Nations-League: Deutschland verliert gegen Serbien

Die DVV-Frauen haben in der Nations League gegen Serbien verloren. Bereits vor dem Spiel war klar, dass die Mannschaft das Final Eight verpassen wird.

Die Volleyball-Nations-League der Frauen: Serbien spielt in Belgrad gegen Deutschland im Relive. Kommentator: Dirk Berscheidt. 11.07.2026 | 105:05 min

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nations League den nächsten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Giulio Bregoli verlor am Samstag in Belgrad gegen Gastgeber Serbien mit 0:3 (20:25, 22:25, 23:25).

Die Chance auf den Einzug ins Final Eight hatte das DVV-Team jedoch bereits vor der Partie verspielt: Am Tag zuvor hatte Deutschland durch das bittere 0:3 gegen die Niederlande die K.o.-Runde vorzeitig verpasst.

Spielzeit für Nachwuchsspielerinnen

Maria Tabacuks war mit zehn Punkten beste deutsche Scorerin, die siebte Niederlage im elften Spiel konnte jedoch auch die Außenangreiferin nicht verhindern. Bregoli nutzte die sportlich bedeutungslose Partie auch, um vielen jungen Spielerinnen Einsatzzeiten zu geben.

Im Vorjahr schaffte es das Team ins Viertelfinale, jetzt ist für die DVV-Frauen in der Nations League früh Schluss. Was die nächsten Aufgaben sind. 10.07.2026 | 110:40 min

Zum Abschluss gilt es für das DVV-Team sich am Sonntag (16.30 Uhr/ZDF-Livestream) gegen Bulgarien mit einem guten Gefühl aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Denn der Saisonhöhepunkt folgt im Spätsommer: Vom 21. August bis 6. September findet in der Türkei, Tschechien, Aserbaidschan und Schweden die EM statt.

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Quelle: SID