Enhanced Games: Das Geschäft hinter den Spielen auf Stoff

Bei den Enhanced Games sind offen gedopte Sportler angetreten. Die Spiele sollen zum Geschäftsmodell werden - mit einem Onlineshop.

Ehemalige Spitzensportler wie der Deutsche Marius Kusch treten in Disziplinen wie Schwimmen, Gewichtheben und Sprinten an, um Weltrekorde zu brechen – dabei ist Doping ausdrücklich erlaubt. 26.05.2026 | 25:29 min

Steroide, Rekorde - und der Traum vom besseren Menschen: Die Enhanced Games haben viel versprochen und wenig geliefert. Athleten sollten bei den "Doping-Spielen" mit Medikamenten Weltrekorde brechen, doch nur ein einziger Enhanced-Athlet konnte das Versprechen einhalten. Dreimal besiegten saubere Sportler ihre gedopte Konkurrenz.

Doch bei den Enhanced Games geht es um mehr als nur um ein Sportevent - es geht um die Hoffnung auf einen neuen Massenmarkt. Dabei spielen die Athleten eine zentrale Rolle. ZDF frontal hat den deutschen Teilnehmer Marius Kusch Wochen vor seinem Wettkampf getroffen.

"Ich muss nicht lange um den heißen Brei reden", gestand Marius Kusch damals. Ihm gehe es vor allem ums Geld. Kusch schwamm für Deutschland bei Olympia, gewann Medaillen bei Europameisterschaften - und nach dem Ende seiner Karriere im Leistungssport nahm er das Angebot der Enhanced Games an.

Es würde viele, viele, viele Schwimmkarrieren dauern, damit ich überhaupt in der Lage bin, ein ähnliches Gehalt [...] verdienen zu können. „ Marius Kusch, Ex-Olympiaschwimmer

Enhanced Games: Medikamente und Massenmarkt im Fokus

Der Erfolg der Abnehmspritze Ozempic habe ihn motiviert, erzählt Enhanced-Mitgründer und Vorstandschef Christian Angermayer im Interview mit ZDF frontal. Der deutsche Milliardär sieht in den Games den Auftakt für ein profitables Geschäft: Bei dem Event gehe es darum, "die Idee von medizinischen Performance-Enhancements als Arzneimittel in die breite Masse zu tragen", so Angermayer.

Die Spiele sollen nicht nur Weltrekorde liefern, sondern auch Daten für kommerzielle Produkte. Neben den Wettkämpfen dienten die meisten der Athleten auch als Versuchspersonen: Als Teil einer klinischen Studie wurden ihre Leistungen und ihre Gesundheit in einem Krankenhaus in Abu Dhabi analysiert. Überwacht hat das Vorhaben die Gesundheitsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Ergebnisse der Studie sollen den Verbraucherprodukten der Enhanced Games eine wissenschaftliche Basis liefern. Das Unternehmen betont, dass die Athleten unter medizinischer Aufsicht stünden. Die Stoffe seien alle von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Medikamente zugelassen. Allerdings sind die Medikamente nur zur Behandlung von Krankheiten auf dem Markt - und nicht zur Leistungssteigerung.

Schwimmer Marius Kusch hat mit seiner Entscheidung, an den "Enhanced Games" teilzunehmen, für viel Aufruhr gesorgt. Im ZDF-Interview erklärt er seine Beweggründe für die Teilnahme. 08.10.2025 | 17:08 min

Sportmediziner warnen vor Risiken durch Doping und Selbstversuche

Auch der deutsche Schwimmer Marius Kusch nahm leistungssteigernde Mittel vor den Spielen. ZDF frontal traf ihn Tage, bevor er die Medikation begann. "Ich habe keine Angst", erzählte Kusch damals. Er werde engmaschig von Medizinern betreut, sonst hätte er nie an den Spielen teilgenommen. Welche Mittel er vor seinem Wettkampf nehmen wolle, verriet er nicht.

Sportmediziner Wilhelm Bloch hätte ihm davon abgeraten, sagt er im Gespräch mit ZDF frontal. Die Risiken seien nicht abschätzbar, die Sportler führten Versuche am eigenen Körper durch. So drohten beim Missbrauch von Steroiden langfristig Schäden am Herzen. Die Studie der Enhanced Games unter Aufsicht der Vereinigten Arabischen Emirate hält der Dopingforscher für einen Tabubruch. In Deutschland würde eine solche Studie niemals zugelassen, so Bloch.

Eine Studie, um Leistungssteigerung zu machen mit Substanzen, das wird man medizinisch, ethisch nicht durchkriegen. „ Wilhelm Bloch, Sporthochschule Köln

Ähnlich klingt es bei der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland. Die Bandbreite der potenziellen Nebenwirkungen sei groß, sagt Doping-Kontrolleurin Eva Bunthoff - "das kann von 'ich bin gereizt' bis hin zum Tode führen." Männer müssten zudem mit Fruchtbarkeitsproblemen, schrumpfenden Hoden und dem Wachstum von weiblichen Brüsten rechnen.

So sieht das Programm aus Eigentlich waren die Enhanced Games als mehrtägige Veranstaltung geplant, nun wird das Event in einer provisorischen Arena binnen dreieinhalb Stunden durchgezogen. Rund 40 Athleten und Athletinnen aus Leichtathletik, Schwimmen und Gewichtheben sind am Start. Die meisten Wettbewerbe gibt es im Schwimmen (neun), in der Leichtathletik werden 100-Meter-Sprints ausgetragen. Für das Rahmenprogramm gibt sich die US-Band "The Killers" her. Sind auch Deutsche dabei? Zwei: Schwimmer Marius Kusch (33), 2022 Kurzbahn-WM-Dritter über 100 m Schmetterling, und Leichtathlet Mike Bryan (33), 2017 deutscher Hallen-Meister über 60 m. Der wegen seiner Teilnahme in Deutschland scharf kritisierte Kusch sagte der Süddeutschen Zeitung: "Der finanzielle Aspekt spielt sicherlich eine Rolle. Es wird kompensiert, was ich mein Leben lang aufgebaut habe." Was gibt es zu verdienen? Viel. Als Gesamtpreisgeld nennen die Veranstalter 25 Millionen US-Dollar. Jedes Event ist mit 500.000 Dollar dotiert, 250.000 davon für den Sieger. Für die Schwimmer, die jeweils zweimal starten, bedeutet dies eine Mindest-Prämie von 100.000 Dollar. Wer einen Weltrekord unter- bzw. im Gewichtheben überbietet, kassiert zusätzlich 250.000 Dollar. Ausnahme: Wer über 50 m Freistil im Schwimmen oder 100 m in der Leichtathletik unter dem Weltrekord bleibt, erhält eine Million. Wie läuft das mit dem Doping? Normalerweise im Sport streng verbotenen Mittel gehören bei den Enhanced Games zum Standard. Die Gabe von Testosteron, Wachstumshormon oder Steroiden sollte von den Veranstaltern kontrolliert und öffentlich einsehbar protokolliert werden - letzteres geschah letztlich kaum. Erlaubt sind allerdings nur von den US-Medizin- und Ernährungsbehörden zugelassene Mittel. Wie finanzieren sich die Spiele? Hier kommen wir in den Bereich des Perfiden: Die Substanzen, die von den Sportlern genutzt werden, können auch vom Normalvolk erworben werden - um den Freizeitsportler zu "optimieren". Über den eigenen Shop verkaufen die Organisatoren Produkte der Marke "Enhanced". Auf Ticketverkäufe oder Fernsehgelder sind die Enhanced Games nicht angewiesen: Die 2500 Zuschauer in Las Vegas sind handverlesen, die Wettkämpfe werden kostenlos gestreamt.

Enhanced Games: langfristige Folgen ungewiss

Christian Angermayer weist das zurück. "Wissenschaftlich ausgeschlossen, das ist einfach eine sehr dumme Aussage", so Angermayer im Gespräch mit ZDF frontal. Alle Athleten würden von kompetenten Ärzten streng überwacht. Bei den Substanzen handele es sich um zugelassene Medikamente.

Also doch alles ungefährlich? In einem Pflichthinweis in ihrem Börsenprospekt weisen die Enhanced Games potenzielle Anleger selbst auf mögliche Risiken hin: Es könnten Ansprüche gegen das Unternehmen geltend gemacht werden, einschließlich Ansprüchen im Zusammenhang mit den "ungewissen langfristigen Auswirkungen" leistungssteigernder Substanzen.

"Generische Formulierung. Also in einem Börsenprospekt schreiben sie wirklich alles rein", kommentiert Angermayer den eigenen Hinweis des Unternehmens. "Da gibt’s ein Copy-Paste."

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Investoren wie Thiel und Trump Jr. setzen auf Enhanced-Games-Markt

Neben Angermayer investierten auch die Firmen von Donald Trump Jr. und Palantir-Gründer Peter Thiel in das Geschäftsmodell. Verdienen wollen sie nicht nur im Stadion, sondern danach - im Massenmarkt. Denn die Enhanced Games sind nicht nur ein kontroverses Sportevent, sie sind Werbung für einen Onlineshop.

Auf der eigenen Webseite bieten die Games auf dem US-Markt unter anderem Testosteron-Präparate an. Der Shop verspricht seinen Kunden, ihr Potenzial ins "Übermenschliche" zu transformieren. Nach Bluttests und Beratungen mit Telemedizinern würden die Stoffe bequem nach Hause geliefert - mit passender Indikation. "Werfen Sie Ihr Kind weiter in den Pool als alle anderen Väter", versprechen die Games in einer Anzeige.

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Die Frage sei eher, wie lange die Väter das dann noch könnten, kommentiert Doping-Kontrolleurin Eva Bunthoff den Werbespruch. Die angebotenen Substanzen seien hochwirksam und der Enhanced-Shop verschaffe schnelle Anreize. "Das ist ein Trugbild, was da verkauft wird."

Alle Substanzen hätten Risiken und Nebenwirkungen, entgegnet Enhanced Games-Geschäftsführer Maximilian Martin auf Nachfrage. "Es gibt zum Beispiel auch Leute, die sind allergisch gegen Aspirin - und wenn die Aspirin nehmen, sterben die." Enhanced-Gründer Christian Angermayer betont, dass alle verkauften Produkte von der US-Arzneimittelbehörde zugelassen seien und zum Teil sogar rezeptfrei erhältlich seien.

Thor Bjornsson trat in Las Vegas im Kreuzheben an. Quelle: ap

Enhanced Games: Vision ewige Jugend und Kritik an Tech-Ideologie

Angermayer erklärt gegenüber ZDF frontal die Vision hinter dem Projekt: Es gehe um die Idee, dass "jeder Mensch eigentlich die Freiheit haben sollte, Medikamente nicht nur zu nutzen (…), wenn man eine Krankheit hat, sondern auch idealerweise, um Krankheiten vorzubeugen." Die Leute sollten sich selbst "enhancen", so Angermayer.

Die Enhanced Games seien mehr als nur ein Sportevent oder ein Onlineshop, glaubt die Autorin Aya Jaff. Sie arbeitete selbst im Silicon Valley und schreibt heute über die Ideologien der Tech-Elite. Die Milliardäre Angermayer und Peter Thiel seien süchtig nach der ewigen Jugend, so Jaff. "Sie selber wollen dem Tod entrinnen."

Es geht darum, die Spitze der Menschheit quasi jetzt noch weiter voranzubringen." „ Aya Jaff, Autorin

Und das Sportspektakel in Las Vegas? Zumindest für die Athleten hat sich die Werbeveranstaltung ausgezahlt. Der deutsche Marius Kusch gewann beim Wettkampf das 100 Meter-Rennen im Schmetterlings-Stil. "So ist das Leben, wenn du enhanced bist, Baby", sagte Kusch kurz nach seinem Triumph. Den Veranstaltern war Kuschs Sieg 250.000 Dollar wert.