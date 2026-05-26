Eishockey-Team verpasst erneut WM-Viertelfinale

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft scheidet erneut nach der Vorrunde bei der WM aus. Ein Jahr vor der Heim-WM herrscht beim DEB-Team Ernüchterung.

Für Bundestrainer Harols Kreis und seine Spieler ist die WM schon wieder vorbei. Quelle: dpa

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist erneut nach der Vorrunde bei der WM in der Schweiz ausgeschieden. Durch den 8:1-Sieg von Lettland gegen Ungarn am Dienstag hat das Team von Bundestrainer Harold Kreis keine Chance mehr auf die Viertelfinal-Teilnahme.

Von sieben Spielen hat das Kreis-Team lediglich gegen die drei Außenseiter Ungarn, Österreich und Großbritannien gewonnen.

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Muss Bundestrainer Kreis gehen?

Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM vor einem Jahr und dem Olympia-K.o. im Viertelfinale mit allen NHL-Stars um Leon Draisaitl erlebte das Team von Bundestrainer Harold Kreis das dritte unbefriedigende Turnier in Folge. Das Viertelfinale war erklärtes Minimalziel für diese WM.

Die Zukunft des 67-Jährigen ist offen, DEB-Sportvorstand Christian Künast vermied ein Bekenntnis zu Kreis, der 2023 bei seinem WM-Einstand die deutsche Mannschaft sensationell zu Silber geführt und im vergangenen Dezember seinen Vertrag verlängert hatte.

"Darüber brauchen wir noch nicht zu sprechen. Lasst uns erstmal die Analyse machen. Das Turnier ist ja noch nicht mal zu Ende", sagte Künast nach dem Spiel gegen die Briten am Montagabend. Der Sportvorstand steht angesichts des Abwärtstrends der vergangenen zwölf Monate selbst in der Kritik.

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Seider mit deutlicher Kritik

Die Analyse des Turniers soll ab Montag der nächsten Woche erfolgen. Ein Jahr vor der Heim-WM herrscht Ernüchterung beim DEB-Team. "Jeder Einzelne muss sich jetzt hinterfragen", forderte Kapitän und NHL-Star Moritz Seider und schimpfte: "Es war nicht komplett verschenkte Zeit. Aber wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen und werden unserem Standard leider nicht gerecht."

Ich finde, wir haben im Moment keine wirkliche Identität, die uns auszeichnet. „ NHL-Star Moritz Seider

Man sei "auf einem ähnlichen Niveau wie letztes Jahr", sagte er mit Blick auf das Vorrunden-Aus 2025 in Dänemark, "der Anspruch sollte sein, dass wir in den Top acht vertreten sind, das ist auch absolut machbar."

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Quelle: dpa, SID