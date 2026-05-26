Harry Kane hat den Goldenen Schuh gewonnen. Der Preis kürt den erfolgreichsten Torschützen in Europa. Der Bayern-Angreifer gewinnt vor Manchester Citys Haaland und Reals Mbappé.

Harry Kane bejubelt seinen Treffer. Der Stürmer erzielte in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Tore in Europa. Quelle: dpa

Harry Kane kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Torjägerkanone für den treffsichersten Schützen der Bundesliga, erhält der Stürmer des FC Bayern München nun den Goldenen Schuh. Mit dieser Trophäe wird der erfolgreichste Torschütze Europas ausgezeichnet. Der Engländer erhält den Goldenen Schuh nach 2024 zum zweiten Mal.

Mit 122 Toren haben die Bayern einen neuen Bundesliga-Torrekord aufgestellt. Alle Tore von Harry Kane, Michael Olise und Co. in einem Video. 20.05.2026 | 10:22 min

Für den Goldenen Schuh werden nur die Tore im Ligabetrieb bewertet, etwaige Pokal-Wettbewerbe fließen nicht mit ein. Kane kommt im Ranking der European Sports Media (ESM) für seine 36 Tore auf 72 Punkte in der Bundesliga-Saison. Damit führt der Bayern-Stürmer die Liste deutlich vor Erling Haaland (27 Tore/54 Punkte) und Vorjahressieger Kylian Mbappé (25/50) an.

Nach dem Gewinn des DFB-Pokals steht Bayerns Angreifer Kane im Mittelpunkt der Münchner Party. Zur Vollendung im Verein fehlt dem 32-Jährigen nun noch der Champions-League-Titel. 24.05.2026 | 5:59 min

Das Faktor-System

Platz vier belegt Dion Drena Beljo. Der frühere Augsburger erzielte für seinen aktuellen Verein Dinamo Zagreb zwar 31 Saisontreffer, erhält dennoch weniger Gesamtpunkte als Haaland und Mbappé. Das liegt daran, dass Beljo in der kroatischen Liga spielt.

Die erzielten Tore werden nämlich je nach Ligazugehörigkeit mit einem unterschiedlichen Faktor multipliziert. Die Treffer der Torschützen aus den Top 5-Ligen - das sind die höchsten Spielklassen aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich - werden mit dem Faktor 2 multipliziert. Tore in der kroatischen Liga werden nur mit dem Faktor 1,5 verrechnet, wodurch Beljo auf 46,5 Punkte kommt.

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Weitere Bundesligisten schneiden gut ab

In den Top Ten taucht in Deniz Undav ein weiterer Spieler aus der Bundesliga auf. Der Nationalspieler vom VfB Stuttgart (19 Tore/38 Punkte) belegte Rang neun. Serhou Guirassy von Borussia Dortmund, Dritter der Torschützenliste der Bundesliga (17/34), landete in der ESM-Wertung auf Rang 13.

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Quelle: thae, dpa, SID