French Open: Lys meistert Auftakthürde Marcinko mit Bravour

Tennisspielerin Eva Lys hat zum zweiten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde bei den French Open erreicht. Die 24-Jährige setzte sich in ihrem Auftaktmatch in Paris gegen die Kroatin Petra Marcinko mit 6:3, 6:0 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die an Nummer 18 gesetzte Rumänin Sorana Cirstea.

Fast mehr noch als mit ihrer Gegnerin hatte Lys mit der Hitze zu kämpfen. "Es ist unglaublich schwer. Ich glaube, alles, was man trinkt, schwitzt man wieder aus", sagte die Hamburgerin: "Ich habe mir im Kopf immer gesagt: Du wirst nicht diejenige sein, die wegkippt. Aber von rechts nach links laufen - man schwitzt sich da einen ab, der Schläger bleibt nicht in der Hand. Es ist auf jeden Fall nicht einfach."