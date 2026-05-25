Erstrundensieg bei den French Open:Eva Lys: "Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht"
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Nach ihrem Sieg in der ersten der French Open spricht Tennisspielerin Eva Lys im ZDF-Interview mit Jannik Schneider über das Match.
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