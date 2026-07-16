Internationale Presse: "Argentinien bricht Englands Herzen"

Argentinien schockt England im WM-Halbfinale in einer dramatischen Schlussphase. Die internationale Presse leidet mit.

"Ein Sieg für die Ewigkeit": Argentinien steht im WM-Finale Quelle: dpa

In einer spektakulären Schlussphase dreht Argentinien das WM-Halbfinale gegen England - und hält nach dem dramatischen 2:1 (0:0) den Traum vom erneuten Titelgewinn am Leben. Am Sonntag wartet Europameister Spanien. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

England

The Sun: "Welt des Leids. Die Three Lions sind am Boden zerstört. Die Fans schimpfen: 'Das geht auf Tuchels Konto' - der englische Nationaltrainer wird wegen 'feiger' Auswechslungen bei der Niederlage im WM-Halbfinale scharf kritisiert."

Das Duell zwischen England und Argentinien war schon vor Anpfiff emotional aufgeladen. Die Partie gipfelte in einer verrückten Schlussphase. 15.07.2026 | 9:57 min

The Guardian: "Argentinien bricht Englands Herzen. Die Mentalitätsmonster haben es wieder getan!"

Daily Mail: "Herzschmerz in Atlanta! Es ist wieder passiert... Es ist eine weitere schmerzhafte Niederlage für England. Aller guten Dinge sind drei."

The Mirror: "Das ist herzzerreißend. Tuchels Wechsel gehen nach hinten los."

The Telegraph: "Es gab viele Stolpersteine auf dem Weg und viel zu viele Demütigungen im Laufe der Jahre, aber als England fünf Minuten vor Schluss in einem WM-Halbfinale führte, hatte man das Gefühl, dass es diesmal vielleicht anders sein könnte. England verlor das Spiel durch zwei Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten. Die Vorwürfe werden noch Jahre anhalten."

Mit seinem späten Tor hat Lautaro Martinez Argentinien ins WM-Finale geschossen. Bei den Südamerikanern brachen danach alle Dämme. 15.07.2026 | 0:10 min

Argentinien

Clarín: "Argentinien schreibt gegen England erneut Geschichte: Die Albiceleste dreht ein weiteres episches Spiel und steht im Finale gegen Spanien."

Olé: "Helden: historische Aufholjagd, tschüss England und ab ins WM-Finale."

La Nación: "Ein Sieg für die Ewigkeit."

Im 100. Spiel dieser WM - dem letzten Viertelfinale zwischen Argentinien und der Schweiz - geht es hart zur Sache. Wie schlägt sich der Titelverteidiger gegen die Eidgenossen? 12.07.2026 | 11:38 min

Spanien

Marca: "Wir haben das Finalissima! Wie wunderbar! Was für ein Durcheinander, Tuchel!"

AS: "Messi will einen weiteren WM-Titel. Eine brillante und technisch versierte Schlussphase brachte Argentinien ins Finale gegen Spanien am Sonntag."

Er ist unsterblich. Einzigartig. Unersetzlich. Lionel Andrés Messi Cuccittini weigert sich zu gehen. „ Spanische Sportzeitung "Sport"

Frankreich

L'Équipe: "Heroisches Argentinien!"

Le Figaro: "Unverwüstlich. Unermüdlich. Wie durch ein Wunder. Wie schon im Achtelfinale gegen Ägypten ist Argentinien auch diesmal aus dem Nichts zurückgekommen."

Das Finale der Fußball-WM 2026 läuft am 19.07.2026 live im ZDF Quelle: ZDF

Italien

Gazzetta dello Sport: "Zwei Assists von Messi und Lautaros Tor in der 92. Minute: Argentinien dreht das Spiel gegen England und stürmt ins Finale gegen Spanien!"

Corriere dello Sport: "Argentinien fliegt zum zweiten Mal in Folge ins WM-Finale: Ein unendlicher Messi bei den Toren von Fernández und Lautaro."

Tuttosport: "'It's not coming home' Argentinien gegen Spanien im WM-Finale. Das Spiel in sieben Minuten gedreht. Lautaro Martínez zum Verrücktwerden."

Österreich

Krone-Zeitung: "Wahnsinn! Was war das für eine Schlacht in Atlanta! Argentinien dreht das WM-Halbfinale gegen England und folgt Spanien ins Finale nach. Joker Martinez brach mit seinem 2:1 in der Nachspielzeit die britischen Herzen."

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