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Fußball-WM

Usbekistan bei der WM 2026: Teamcheck, Stars und Chancen

Teams aus Asien erstmals dabei:Usbekistan bei der WM 2026: Das steckt im Überraschungsteam

von Sebastian Ungermanns

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Usbekistan feiert sein WM‑Debüt 2026 mit starken Talenten, Startrainer Fabio Cannavaro und einer klaren Spielidee. Wie gut ist das Team und wie stehen die Chancen in Gruppe K?

Spieler und Fans von Curaçao feiern die WM-Qualifikation 2026 nach einem 0:0-Unentschieden gegen Jamaika im Nationalstadion in Kingston, Jamaika
29.04.2026 | 2:05 min

Für Usbekistan war es fast höchste Zeit, mal bei einer WM-Endrunde mitzuspielen. Mehrfach ist das Land schon knapp in der Qualifikation Asiens hängen geblieben - dabei hat es durchaus einige starke Spieler hervorgebracht. Nun feiert der Goldmedaillengewinner der Asienspiele 1994 sein WM-Debüt in den USA, Mexiko und Kanada. Wie ist die Mannschaft einzuschätzen? Alles Wissenswerte zum WM-Team aus Usbekistan.

Der Qualifikationsweg

Wie WM-Neuling Jordanien musste auch Usbekistan durch die WM-Qualifikation in Asien. Hinter Iran belegte das Land Rang zwei seiner Gruppe und löste somit ohne den Play-off-Umweg das WM-Ticket.

Nur ein einziges Spiel verlor man während der ganzen Qualifikation - 2:3 im November 2024 gegen Katar, das in der Gruppe zwar am Ende nur Platz vier belegte, aber ebenfalls bei dem Weltturnier vertreten sein wird.

Der Kader

Usbekistans Kader ist gespickt mit einigen echten Top-Leuten. Allen voran ist sicher Abdukodir Khusanov zu nennen. Das Herzstück der usbekischen Defensive ist im Januar 2025 für satte 40 Millionen Euro von Lens zu Manchester City in die Premier League gewechselt.

Der 22-Jährige absolvierte bereits 35 Spiele für Manchester City und gewann zuletzt den FA Cup gegen Chelsea FC.

Der 22-Jährige absolvierte bereits 35 Spiele für Manchester City und gewann zuletzt den FA Cup gegen Chelsea FC.

Quelle: IMAGO / Shutterstock

Zweikampfstark und mit einem außergewöhnlich hohen Tempo ausgestattet, ist der 22-Jährige ein Versprechen für die Zukunft - diese Saison konnte er unter Top-Trainer Guardiola schon ordentlich Einsatzminuten bei Manchester sammeln.

Der Kapitän Eldor Shomurodov ist ein Schlüsselspieler beim türkischen Klub Başakşehir. In 34 Partien kam er diese Saison auf beeindruckende 22 Treffer und fünf Vorlagen. Sein acht Jahre jüngerer Teamkollege, Rechtsaußen Abbosbek Fayzullaev, kann zwar in Sachen Scorerpunkte im Verein nicht ganz mithalten, hat sich dafür aber in der WM-Qualifikation ungemein treffsicher gezeigt.

Der 30-Jährige führt mit 22 Toren die Torschützen-Liste der Süper Lig an.

Der 30-Jährige führt mit 22 Toren die Torschützen-Liste der Süper Lig an.

Quelle: IMAGO / Seskim Photo TR

Der Trainer

Der wohl bekannteste Name des Teams ist der Trainer. Fabio Cannavaro ist mit Italien 2006 Weltmeister geworden und wurde im selben Jahr zum FIFA-Weltfußballer gewählt - eine echte Seltenheit. Seit Oktober 2025 ist er als Trainer der Usbeken aktiv, nachdem er zuvor unter anderem Udinese Calcio und die chinesische Nationalmannschaft trainiert hatte.

Fabio Cannavaro trainierte bereits Benevento Calcio, Udinese Calcio und Dinamo Zagreb.

Fabio Cannavaro trainierte bereits Benevento Calcio, Udinese Calcio und Dinamo Zagreb.

Quelle: IMAGO / STEINSIEK.CH

Laut eigenen Angaben bereitete er sich intensiv auf das Land und seine neue Aufgabe vor. In einem Interview erzählte der 52-Jährige, dass er mehrere Wochen durch das Land gereist sei und sich dabei zahlreiche Ligaspiele angeschaut habe.

Die Verantwortung für das Team übernahm er übrigens erst nach der geglückten WM-Qualifikation. Zuvor hatten Srečko Katanec und Timur Kapadze Usbekistan erfolgreich durch die Quali geführt. Cannavaro wurde aufgrund seiner internationalen Erfahrung aber als besserer Trainer in Vorbereitung auf die WM gesehen.

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Das Spielsystem

Unter dem Italiener wurde das Spiel der Usbeken taktisch deutlich defensiver und strukturierter. Der Weltmeister von 2006 setzt häufig auf ein 4-2-3-1, welches sich in Ballbesitzphasen des Gegners meist in ein 4-4-2 verwandelt. Der Fokus liegt klar auf Stabilität in der Abwehr und schnellem Umschaltspiel.

Cannavaro lässt seine zwei Viererketten gegen den Ball tief stehen und vor allem Bälle in die Tiefe aggressiv verteidigen. Bei Balleroberung werden lange, vertikale Pässe nach vorn geschlagen, um den Raum zu nutzen. Khusanov ist sein Schlüsselspieler - durch seine Qualität und enorme Geschwindigkeit kann er große Räume absichern.

Die WM-Gruppe

Der 50. der Weltrangliste eröffnet seine WM in der Gruppe K gegen Kolumbien am 18.06.2026. Fünf Tage später folgt mit Mitfavorit Portugal der vermeintlich schwierigste Gegner, ehe am 28.06. das Duell mit der Demokratischen Republik Kongo und damit dem vermeintlich schlagbarsten Gegner ansteht.

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Usbekistan hat durchaus internationale Qualität und mit Fabio Cannavaro einen Trainer an der Seitenlinie, der weiß, wie man gegen den Ball zu arbeiten hat. Einzig gegen Portugal dürfte es wohl fast aussichtslos sein. Somit hat Usbekistan von allen vier WM-Neulingen die beste Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde - und damit darauf, sein WM-Abenteuer zu verlängern.

Über dieses Thema berichtete das ZDF im Beitrag "Das sind die vier Debüt-Nationen bei der Fußball-WM 2026" am 29.04.2026 um 14:07 Uhr.
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