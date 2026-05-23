  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

Vor WM 2026: USA fordern Quarantäne für Kongos Team Wegen Ebola

Vor der WM 2026:Wegen Ebola: USA fordern Quarantäne für Kongos WM-Team

|

Auch wenn die Spieler der DR Kongo allesamt nicht in ihrer Heimat leben, müssen sie wegen des Ebola-Ausbruchs wohl in Quarantäne. Ansonsten droht das Aus für die Fußball-WM.

Mannschaftsfoto der Nationalmannschaft der DR Kongo in einem Stadion.

Das Weiße Haus fordert die Fußball-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo zur Isolation vor der WM auf. Hintergrund ist der Ebola-Ausbruch im Land.

23.05.2026 | 0:19 min

Die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo soll sich vor der Fußball-WM 21 Tage lang isolieren. Andernfalls würde das Team die Einreise riskieren, sagte Andrew Giuliani, Leiter der Task Force des Weißen Hauses für die WM, beim Fernsehsender "ESPN". Bislang plant das Team, sein Quartier ab dem 11. Juni in Houston aufzuschlagen.

Die USA hätten dem Weltverband FIFA sowie der kongolesischen Nationalmannschaft und Regierung mitgeteilt, dass das Team in Belgien eine abgeschottete Umgebung einhalten müsse, so Giuliani. Dort trainiert das Team derzeit und bestreitet zwei Vorbereitungsspiele.

Wir möchten sicherstellen, dass auf diesem Wege nichts in unsere Nähe oder in die Nähe unserer Grenzen gelangt.

Andrew Giuliani, Task-Force-Leiter des Weißen Hauses für die WM

Aufenthalt in Kinshasa abgesagt

Unter der Woche hatte die DR Kongo wegen des Ebola-Ausbruchs im Osten des Landes schon ein geplantes dreitägiges Trainingslager sowie eine Abschiedsveranstaltung mit Fans in der Hauptstadt Kinshasa abgesagt.

Alle Nationalspieler sowie der französische Trainer Sébastien Desabre leben und arbeiten außerhalb des zentralafrikanischen Landes, die meisten Profis stehen bei französischen Klubs unter Vertrag.

Spieler der DR Kongo feiern hinter einem Schild, auf dem "Qualified" geschrieben steht

Mit einem 1:0-Sieg nach Verlängerung im Playoff gegen Jamaika für die WM qualifiziert: Die Nationalmannschaft der DR Kongo.

Quelle: Imago / Straffon Images / Sandra Bautista

DR Kongo gegen Portugal, Kolumbien und Usbekistan

Die Demokratische Republik Kongo ist erstmals seit 1974 wieder bei einer WM dabei. In Gruppe K trifft das Team zunächst am 17. Juni in Houston auf Portugal. Weitere Gegner sind Kolumbien am 23. Juni im mexikanischen Guadalajara sowie Usbekistan am 27. Juni in Atlanta (jeweils Ortszeit).

"Ebola-Viren sind sehr schwer übertragbar"

Nach der Corona-Pandemie seien viele Menschen verunsichert. Doch das Ebola-Risiko für Deutschland und Europa werde als sehr gering eingeschätzt, so Infektiologin Prof. Marylyn Addo.

22.05.2026 | 5:11 min

Ebolafieber ist eine ansteckende und lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. In der DR Kongo gibt es Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge inzwischen mehr als 700 Verdachtsfälle und fast 180 vermutete Ebola-Todesfälle. Einige Dutzend Fälle wurden bislang im Labor bestätigt.

Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das ZDF am 23.05.2026 in der Nachrichten-Sendung um 11:55 Uhr.
Themen
SportFußball-WM

Mehr zum Ebola-Virus

  1. Ein Grenzgesundheitsbeamter am Grenzübergang Busunga zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo misst am 18. Mai 2026 in Bundibugyo die Temperatur eines Reisenden mithilfe eines kontaktlosen Infrarotthermometers.

    3sat | NANO:Ebola - die nächste Pandemie?

    Video28:23
  2. Mensch in Schutzanzug und Grafik menschlicher Körper
    Grafiken

    Ausbruch in Zentralafrika:Ebola: Fakten zu der Krankheit im Überblick

    von Delia Thomas
    Video1:00
  3. Ein Gesundheitsbeamter untersucht Menschen mit einem Fieberthermometer in Kampala, Uganda.

    WHO ruft Gesundheitsnotstand aus:So gefährlich ist der neue Ebola-Ausbruch

    Video12:08
  4. Ein Schild mit der Aufschrift "Sperrgebiet Infektionsgefahr - Zutritt verboten!" ist auf dem Charité-Gelände an einem Zaun angebracht.

    Berliner Charité:Familie des Ebola-Infizierten eingetroffen

    Video0:16

Mehr zur WM

  1. Der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen

  2. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien

  3. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
  4. Collage: Ein Fuballer mit einem Pokal jubelt, daneben David Beckham im Anzug, eine Menschenmenge mit USA-Flaggen und amerikanische Dollar.

    Doku:American Soccer Dream

    von Tim Gorbauch und Markus Harm
    Video43:47

WM-Qualifikation und Testspiele

Mehr

sportstudio Fußball-Dokus