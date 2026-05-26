Nagelsmanns WM-Aufgabe: "Nenner finden und Einheit werden"

Julian Nagelsmann und das DFB-Team treffen sich am Mittwoch zum WM-Trainingslager. Welche Aufgaben und Baustellen auf den Bundestrainer und seine Mannschaft bis zur WM warten.

Für ihn und die DFB-Spieler startet der heiße WM-Countdown. Quelle: firo Sportphoto | Ralf Ibing

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am Mittwoch in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. "Alle brennen darauf, dass es mit der Vorbereitung losgeht. Wir haben einen starken Kader, von dem ich absolut überzeugt bin", sagte Nagelsmann. An Arbeit mangelt es dem 38-Jährigen aber nicht.

Leon Goretzka erklärt, worauf es jetzt ankommt. "Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir in der Mannschaft auch verstehen, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, wie wir an die ganze Sache rangehen wollen", erklärte der turniererfahrene Bayern-Profi. Man müsse sich "zusammenschweißen und eine Einheit werden." Ohne funktionierenden Teamgedanken gehe nichts.

Ein Überblick über die Aufgaben und Baustellen für Bundestrainer Nagelsmann und das DFB-Team:

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Was passiert im Trainingslager in Herzogenaurach?

Zum Auftakt sprechen die Chefs. Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler geben am Mittwoch (14:30 Uhr) ein Update und das Startsignal Richtung WM. An der großen Zielsetzung des Bundestrainers - "Wir wollen Weltmeister werden" - hat sich seit seiner erstmaligen Ansage vor zwei Jahren nach dem EM-Aus nichts geändert. An drei Trainingstagen sollen nun taktische und physische Grundlagen für diese Mission beim XXL-Turnier in Übersee gelegt werden.

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Wie ist der Stand bei WM-Rückkehrer Manuel Neuer?

Die Wade von Manuel Neuer braucht noch Ruhe. Aber dem Comeback des Jahres steht grundsätzlich nichts im Weg. Mit der Rückkehr des 40-Jährigen ins Tor der Nationalmannschaft sorgte Nagelsmann für den personellen Aufreger. Oliver Baumann muss die Rolle als 1-B-Torwart akzeptieren und tut dies. Alexander Nübel ist nur noch die Nummer drei.

Wann Neuer sein erstes Länderspiel seit dem EM-Aus vor zwei Jahren und sein 125. insgesamt für Deutschland bestreitet, ist aber noch offen. Nagelsmann wird nichts überstürzen. In den Testpartien gegen Finnland am 31. Mai in Mainz (ZDF live) und am 6. Juni in den USA gegen den WM-Co-Gastgeber könnte auch Baumann aushelfen. Neuer soll dem Kader Halt geben, die Gegner mit seiner Aura beeindrucken. Auch das gehört zu seinem WM-Job.

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Gibt es weitere personelle Unwägbarkeiten?

Sorgenfrei war der Countdown für Nagelsmann nicht. Die Verletztenliste blieb konstant lang. Wegen der Blessuren von BVB-Profi Felix Nmecha und Bayern-Teenager Lennart Karl wurde sogar der Nominierungstermin um neun Tage nach hinten verschoben. Beide sind bei der WM dabei, Gladbachs Mittelstürmer Tim Kleindienst schaffte es nicht mehr.

Entscheidend wird für den Bundestrainer sein, dass Jamal Musiala zu seiner großen Leichtigkeit findet. Bei 100 Prozent ist der Münchner Fußball-Zauberer nach seinem schlimmen Beinbruch und der langen Verletzungspause nämlich noch nicht. "Deine Bedeutung für diese Gruppe ist außergewöhnlich groß. Du kannst Spiele oder Turniere mit wenigen Aktionen mitentscheiden", sagte Nagelsmann zu Musiala in dem DFB-Nominierungsvideo.

Wer fehlt zum Start des Trainingslagers?

Definitiv nicht im Trainingslager ist Kai Havertz. Nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft mit dem FC Arsenal hat der Mittelstürmer noch eine weitere große Titelchance im Champions-League-Finale am Samstag (18.00 Uhr/ZDF live) gegen Paris Saint-Germain. Havertz wird erst am kommenden Dienstag in Chicago zum DFB-Team stoßen.

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Welche Rolle hat Torwart Urbig?

Jonas Urbig gehört als vierter Torwart zur Trainingsgruppe, auch wenn er nicht auf dem offiziellen FIFA-Bogen steht.

Der junge Bayern-Schlussmann ist ein Backup für Zusatzschichten im Training, aber auch für den Fall, dass Neuer oder ein anderer Torwart im Turnierverlauf verletzt ausscheiden. Dann ist Urbig schon mit dem Team in den USA und kann durch die FIFA-Statuten jederzeit nachnominiert werden. "Er ist ein aufgewecktes Kerlchen, gibt der Gruppe auch eine gute Energie", sagte Nagelsmann über den 22-Jährigen.

Wie geht die Vorbereitung weiter?

Nach dem Kurz-Trainingslager steht am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Finnland der letzte Test in Deutschland an. Der Spielort Mainz ist ein gutes Omen. Vor dem WM-Triumph 2014 stieg hier die letzte Partie vor dem Abflug nach Brasilien. Armenien wurde damals 6:1 besiegt.

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Am 1. Juni (11 Uhr) gibt es noch eine öffentliche Regenerationseinheit auf dem DFB-Campus in Frankfurt, am 2. Juni geht es dann nach Chicago. Im dortigen Soldier Field findet am 6. Juni (20.30 Uhr/MESZ) die WM-Generalprobe gegen das US-Team statt. Am 8. Juni folgt der Umzug ins WM-Teamquartier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina.

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Wie sieht das WM-Programm fürs DFB-Team aus?

Der WM-Start soll zum Tor-Festival werden. Gegen Turnierneuling Curaçao ist die DFB-Elf am 14. Juni (19 Uhr/MESZ) in Houston klarer Favorit. Danach geht es am 20. Juni (22 Uhr) im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste weiter. Das letzte Gruppenspiel steigt gegen Ecuador am 25. Juni (22 Uhr) im Endspiel-Stadion von East Rutherford. Das erste und dritte Spiel der DFB-Elf zeigt die ARD, das zweite das ZDF. Die beiden Sender übertragen insgesamt 60 der 104 WM-Spiele, darunter alle der deutschen Mannschaft sowie Eröffnungsspiel und Finale.

Als Gruppensieger ginge der Turnierweg für Nagelsmann in den K.o.-Runden über Boston, Philadelphia, Boston und Dallas zum Finale. Als Gruppenzweiter wären die Stationen Dallas, East Rutherford, Miami und Atlanta. Als einer der besten acht Gruppendritten gäbe es verschiedene Turnierwege. Nur als Gruppenletzter müsste man definitiv Ende Juni die Heimreise antreten.

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Quelle: dpa