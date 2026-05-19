FC Arsenal gewinnt die Premier League - erstmals seit 22 Jahren

Der FC Arsenal ist erstmals seit 22 Jahren englischer Fußball-Meister. Am vorletzten Spieltag reichte den Gunners dafür ein Patzer ihres Verfolgers Manchester City.

Kai Havertz bejubelt seinen Treffer gegen Burnley. Nach der Auswärtspleite von Manchester City steht fest: Der FC Arsenal ist vorzeitig Meister der Premier-League-Saison 2025/26. Quelle: John Walton/PA Wire/dpa

Der FC Arsenal ist erstmals seit 22 Jahren englischer Fußball-Meister. Die Mannschaft um den deutschen Nationalspieler Kai Havertz profitierte davon, dass Verfolger Manchester City beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinauskam. Eli Junior Kroupi brachte Bournemouth in der 39. Minute früh in Führung. Der Ausgleich von Citys Stürmerstar Erling Haaland (90.+5) kam zu spät.

Spitze in der Premier League und in der Königsklasse: Trainer Mikel Arteta hat beim FC Arsenal einen Kader gebastelt mit einer enormen Tiefe und einer Defensive, die fast keine Gegentore zulässt. 20.11.2025 | 14:02 min

Bei vier Punkten Rückstand in der Tabelle kann Manchester City den Spitzenreiter aus der englischen Hauptstadt am letzten Spieltag nicht mehr überholen. Der FC Arsenal, der zuletzt 2004 unter Trainer Arsène Wenger Meister wurden, hatte am Montagabend dank eines Treffers von Havertz sein Heimspiel gegen den FC Burnley mit 1:0 gewonnen. Nun ist es der 14. Meister-Titel für die Londoner.

Arsenal-Fans versammeln sich am Stadion nachdem festeht, dass der Verein die Premier League gewonnen hat. Quelle: AP Photo/Alberto Pezzali

Kein dritter Titel für Guardiola

Damit verpasst Star-Trainer Pep Guardiola in seiner offenbar letzten Spielzeit die Chance auf einen dritten Titel, nachdem City bereits den Ligapokal und den FA Cup gewonnen hat. Laut Medienberichten soll der Spanier seine Spieler bereits informiert haben, dass er am Saisonende nach zehn Jahren als Manchester-Coach zurücktreten wird.

Der FC Arsenal steht erstmals seit 20 Jahren wieder in einem Champions-League-Finale. Den "Gunners" genügt ein Tor gegen Atletico Madrid, das sich nach Kräften gegen die Niederlage wehrt. 06.05.2026 | 2:59 min

Arsenal stand seit dem 7. Spieltag fast durchgehend an der Tabellenspitze. Zwischenzeitlich hatten die Londoner einen komfortablen Vorsprung, ehe City im dramatischen Saisonendspurt aufholte.

Doch selbst nach dem erreichten Premier-League-Sieg wartet auf die Gunners nun noch ein weiteres Highlight: Das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am 30. Mai, ab 17.05 Uhr live im ZDF.

Quelle: sid