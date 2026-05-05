Fußball-WM: ZDF zeigt 30 Spiele live - von Eröffnung bis Finale

Highlights aller Spiele online:Fußball-WM: 30 Spiele live im ZDF - von Eröffnung bis Finale
ARD und ZDF übertragen 60 der 104 WM-Spiele live - jeder Sender 30 Partien, darunter alle deutschen Spiele. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind live im Zweiten zu sehen.
Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada startet am 11. Juni. ARD und ZDF übertragen 60 der 104 WM-Spiele live, jeder Sender jeweils 30 Partien, darunter alle Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind live im ZDF zu sehen. Alle Tore und Highlights, alle Infos und relevanten Stimmen zur Weltmeisterschaft werden zudem auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute.de zu finden sein.
"Wir sind bestens vorbereitet auf den Höhepunkt dieses großen Sportjahres", sagt ZDF-Sportchef Yorck Polus.
Herausforderung WM mit 16 Anstoßzeiten und 16 Spielorten
Angesichts der Anzahl an WM-Spielen und der Entfernungen zwischen den Spielorten ist das ZDF redaktionell und technisch effizient aufgestellt: Am Quartier der deutschen Nationalmannschaft in den USA präsentiert ein kompaktes ZDF-Team mit Moderatorin Lili Engels alles Wissenswerte rund um die DFB-Elf. An den verschiedenen WM-Stadien fangen Reporterin Amelie Stiefvatter und Reporter Alexander Ruda die Stimmung vor Ort ein.
Eine besondere WM-Stimmung ist zudem an den ZDF-Übertragungstagen im Berliner Zollernhof zu erleben, wo das Studiopublikum Teil der Livesendungen im ZDF-WM-Studio wird und die Spiele auf Videowänden verfolgen kann. Im ZDF-Sendezentrum in Mainz werden die Herausforderungen einer WM mit 16 unterschiedlichen Anstoßzeiten und 16 Spielorten in drei Ländern koordiniert.
Umfassendes Online-Angebot des ZDF zur WM
Im Mittelpunkt des ZDF-Online-Angebots stehen die ausführlichen Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele. Diese werden zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online auf allen ZDF-Plattformen abrufbar sein. Im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de erfahren die Nutzerinnen und Nutzer alles Wissenswerte zum Turnier.
Die WM barrierefrei im ZDF erleben
Damit das Fußball-Event des Jahres dem gesamten ZDF-Publikum zugänglich gemacht wird, werden sämtliche WM-Übertragungen barrierefrei angeboten. Die im ZDF gesendeten WM-Gruppenspiele erhalten Untertitel. Zwölf Vorrundenspiele werden zusätzlich mit Audiodeskription ausgestattet. Ab dem Sechzehntelfinale werden sämtliche im ZDF ausgestrahlten WM-Spiele mit Untertiteln und mit Audiodeskription angeboten, auch das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, um 21.00 Uhr live im ZDF.
WM-Countdown und Eröffnungsspiel im ZDF
Zum WM-Countdown für das XXL-Turnier begrüßen am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Beim Auftakt mit dabei ist die ZDF-Expertenriege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Trainerin Friederike Kromp und ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika ist dann ab 21.00 Uhr deutscher Zeit live im ZDF zu sehen, kommentiert von Oliver Schmidt.
Übertragungen der WM-Gruppenphase im ZDF
Nach der Eröffnung ist der nächste ZDF-Sendetag zur WM der Samstag, 13. Juni 2026. Von 20.15 bis 2.30 Uhr deutscher Zeit zeigt das Zweite die Partien Katar - Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien - Marokko (Anstoß 0.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann).
Der nächste WM-Abend steht dann am Mittwoch, 17. Juni 2026, von 18.00 bis 0.30 Uhr auf dem ZDF-Programm - mit der Übertragung der Partien Portugal - DR Kongo (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann) und England - Kroatien (Anstoß: 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt).
Am Samstag, 20. Juni 2026, zeigt das ZDF von 18.05 bis 0.55 Uhr die Partie Niederlande - Schweden (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann) und das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste (Anstoß 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt).
Der weitere WM-Verlauf bei ARD und ZDF
Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.o.-Runde zeigt das ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale live. In der ARD wird ein etwaiges Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live übertragen. Das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, 21.00 Uhr, ist live im ZDF zu sehen.
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