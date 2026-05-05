Fußball-WM: ZDF zeigt 30 Spiele live - von Eröffnung bis Finale

ARD und ZDF übertragen 60 der 104 WM-Spiele live - jeder Sender 30 Partien, darunter alle deutschen Spiele. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind live im Zweiten zu sehen.

Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften. Die wichtigsten Informationen zur Mega-WM vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. 28.04.2026 | 2:13 min

Die Fußball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada startet am 11. Juni. ARD und ZDF übertragen 60 der 104 WM-Spiele live, jeder Sender jeweils 30 Partien, darunter alle Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das Eröffnungsspiel und das Finale sind live im ZDF zu sehen. Alle Tore und Highlights, alle Infos und relevanten Stimmen zur Weltmeisterschaft werden zudem auf sportstudio.de, im ZDF-Streaming-Portal und auf ZDFheute.de zu finden sein.

"Wir sind bestens vorbereitet auf den Höhepunkt dieses großen Sportjahres", sagt ZDF-Sportchef Yorck Polus.

Bei dieser herausfordernden WM steht in unseren Übertragungen der Sport im Mittelpunkt – mit all seinen Spannungsmomenten und mitreißenden Geschichten, die ein solches Turnier bereithält. Zugleich werden wir die politische und gesellschaftliche Situation rund um die WM genau beobachten. „ ZDF-Sportchef Yorck Polus

Herausforderung WM mit 16 Anstoßzeiten und 16 Spielorten

Angesichts der Anzahl an WM-Spielen und der Entfernungen zwischen den Spielorten ist das ZDF redaktionell und technisch effizient aufgestellt: Am Quartier der deutschen Nationalmannschaft in den USA präsentiert ein kompaktes ZDF-Team mit Moderatorin Lili Engels alles Wissenswerte rund um die DFB-Elf. An den verschiedenen WM-Stadien fangen Reporterin Amelie Stiefvatter und Reporter Alexander Ruda die Stimmung vor Ort ein.

Ländliche Idylle statt Großstadtflair: Die DFB-Elf wird für die WM 2026 ihr Quartier im Mittleren Osten der USA, genauer in Winston-Salem/North Carolina, beziehen. 09.01.2026 | 0:28 min

Eine besondere WM-Stimmung ist zudem an den ZDF-Übertragungstagen im Berliner Zollernhof zu erleben, wo das Studiopublikum Teil der Livesendungen im ZDF-WM-Studio wird und die Spiele auf Videowänden verfolgen kann. Im ZDF-Sendezentrum in Mainz werden die Herausforderungen einer WM mit 16 unterschiedlichen Anstoßzeiten und 16 Spielorten in drei Ländern koordiniert.

Die WM 2026 findet in Mexiko, Kanada und den USA statt. Quelle: ZDF

Umfassendes Online-Angebot des ZDF zur WM

Im Mittelpunkt des ZDF-Online-Angebots stehen die ausführlichen Zusammenfassungen aller 104 WM-Spiele. Diese werden zeitnah nach dem Abpfiff der Spiele online auf allen ZDF-Plattformen abrufbar sein. Im ZDF-Streaming-Portal, auf sportstudio.de und im Nachrichtenportal ZDFheute.de erfahren die Nutzerinnen und Nutzer alles Wissenswerte zum Turnier.

Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026 Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.067.644 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada. Quelle: IMAGO / agefotostock

Die WM barrierefrei im ZDF erleben

Damit das Fußball-Event des Jahres dem gesamten ZDF-Publikum zugänglich gemacht wird, werden sämtliche WM-Übertragungen barrierefrei angeboten. Die im ZDF gesendeten WM-Gruppenspiele erhalten Untertitel. Zwölf Vorrundenspiele werden zusätzlich mit Audiodeskription ausgestattet. Ab dem Sechzehntelfinale werden sämtliche im ZDF ausgestrahlten WM-Spiele mit Untertiteln und mit Audiodeskription angeboten, auch das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, um 21.00 Uhr live im ZDF.

"Diese WM 2026 wird alles Dagewesene in den Schatten stellen", berichtet ZDF-Sportreporter Markus Harm vom FIFA-Kongress aus Vancouver. 30.04.2026 | 3:09 min

WM-Countdown und Eröffnungsspiel im ZDF

Zum WM-Countdown für das XXL-Turnier begrüßen am Donnerstag, 11. Juni 2026, ab 17.15 Uhr Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Moderator Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem ZDF-WM-Studio im Berliner Zollernhof. Beim Auftakt mit dabei ist die ZDF-Expertenriege mit den 2014er-Weltmeistern Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Trainerin Friederike Kromp und ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer. Das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika ist dann ab 21.00 Uhr deutscher Zeit live im ZDF zu sehen, kommentiert von Oliver Schmidt.

Vor der anstehenden WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko gibt's viele politische Fragen - der Präsident rückt aber lieber andere Themen in den Fokus. 30.04.2026 | 1:28 min

Übertragungen der WM-Gruppenphase im ZDF

Nach der Eröffnung ist der nächste ZDF-Sendetag zur WM der Samstag, 13. Juni 2026. Von 20.15 bis 2.30 Uhr deutscher Zeit zeigt das Zweite die Partien Katar - Schweiz (Anstoß: 21.00 Uhr, Kommentator: Gari Paubandt) und Brasilien - Marokko (Anstoß 0.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann).

Der nächste WM-Abend steht dann am Mittwoch, 17. Juni 2026, von 18.00 bis 0.30 Uhr auf dem ZDF-Programm - mit der Übertragung der Partien Portugal - DR Kongo (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann) und England - Kroatien (Anstoß: 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt).

Am Samstag, 20. Juni 2026, zeigt das ZDF von 18.05 bis 0.55 Uhr die Partie Niederlande - Schweden (Anstoß: 19.00 Uhr, Kommentatorin: Claudia Neumann) und das zweite Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste (Anstoß 22.00 Uhr, Kommentator: Oliver Schmidt).

Der Karibikstaat Curacao hat nach einem 0:0 gegen Jamaika das Ticket für die Fußball-WM 2026 gebucht - und ist damit das kleinste Land, das jemals bei einer WM dabei war. 19.11.2025 | 1:35 min

Der weitere WM-Verlauf bei ARD und ZDF

Bei einem Weiterkommen der deutschen Nationalmannschaft in die K.o.-Runde zeigt das ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale live. In der ARD wird ein etwaiges Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung live übertragen. Das WM-Finale am Sonntag, 19. Juli 2026, 21.00 Uhr, ist live im ZDF zu sehen.

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Quelle: ZDF