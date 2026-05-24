Zwei Tage nach seiner offiziellen Nominierung zum WM-Torwart kann Manuel Neuer im Pokalfinale nur zuschauen. Mit Blick auf das Turnier gibt sich der Keeper aber optimistisch.

Neuer bei Pokalfinale: "Bin auf einem guten Weg"

Wird wohl rechtzeitig zur WM wieder fit: Torhüter Manuel Neuer Quelle: Witters | OttmarWinter

Bei der Pokalparty im Berliner Olympiastadion konnte Manuel Neuer sogar schon etwas springen. "Ein kleiner Hüpfer war das nur. Hierfür reicht es auf jeden Fall - zum Jubeln", sagte der verletzte Torwart von Bayern München nach dem 3:0 (0:0)-Sieg im Finale um den DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart in der ARD - und schob nach: "Ich bin auf einem guten Weg."

Bundestrainer Nagelsmann hat den Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgegeben. Manuel Neuer soll die Nummer 1 bei der WM werden. 21.05.2026 | 2:28 min

Neuer bei der WM als Nummer eins vorgesehen

Erst am Donnerstag war Neuer von Bundestrainer Julian Nagelsmann als geplante Nummer eins für die in knapp drei Wochen startende Fußball-WM offiziell bestätigt worden. Am Freitag gaben die Bayern dann bekannt, dass der Keeper für das Pokalendspiel wegen einer Wadenblessur passen muss.

Der FC Bayern geht mit einer gehörigen Portion Sehnsucht in das DFB-Pokalfinale gegen Titelverteidiger Stuttgart. Nicht mit dabei: Torwart Manuel Neuer. 22.05.2026 | 0:57 min

"Aus Nationalmannschaftssicht ist es gut, dass er noch ein paar Tage Ruhe bekommt und dann top vorbereitet bei uns starten kann", hatte Nagelsmann am Freitag bei DFB.TV betont. In Berlin hütete Jonas Urbig anstelle von Neuer das Münchner Tor.

DFB-Trainingslager startet am Mittwoch

Das DFB-Team beginnt am Mittwoch in Herzogenaurach die WM-Vorbereitung. Neuer hatte sich vor einer Woche im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt und war in der 60. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Bereits dreimal in dieser Saison war der Keeper wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade ausgefallen.

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Quelle: SID